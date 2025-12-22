Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 15. december 2025 – 19. december 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 51 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|36.860.521
|16,97
|625.567.925
|15. december 2025
|170.000
|18,25
|3.102.500
|16. december 2025
|160.000
|18,17
|2.907.200
|17. december 2025
|160.000
|18,03
|2.884.800
|18. december 2025
|160.000
|18,01
|2.881.600
|19. december 2025
|160.000
|18,12
|2.899.200
|I alt uge 51
|810.000
|18,12
|14.675.300
|I alt akkumuleret
|37.670.521
|17,00
|640.243.225
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 41.916.217 stk. egne aktier svarende til 2,88% af selskabets aktiekapital.
