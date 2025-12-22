Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 15. december 2025 – 19. december 2025

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 51 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 36.860.521 16,97 625.567.925 15. december 2025 170.000 18,25 3.102.500 16. december 2025 160.000 18,17 2.907.200 17. december 2025 160.000 18,03 2.884.800 18. december 2025 160.000 18,01 2.881.600 19. december 2025 160.000 18,12 2.899.200 I alt uge 51 810.000 18,12 14.675.300 I alt akkumuleret 37.670.521 17,00 640.243.225

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 41.916.217 stk. egne aktier svarende til 2,88% af selskabets aktiekapital.

