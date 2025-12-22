„EPSO-G“ sudarė trišalį skolos perkėlimo susitarimą ir naują vidinę paskolos sutartį su „Amber Grid“

Naujosios energetikos grupė „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva).
UAB „EPSO-G“ sudarė trišalį skolos perkėlimo susitarimą su AB „Amber Grid“ ir Šiaurės investicijų banku (Nordic Investment Bank, NIB). Pagal susitarimą UAB „EPSO-G“ perima 10,9 mln. Eur paskolą, kuri buvo suteikta pagal 2015 m. rugpjūčio 19 d. sudarytą paskolos sutartį tarp AB „Amber Grid“ ir NIB, skirtą dujotiekio Klaipėda–Kiemėnai pajėgumų padidinimo projektui (dujotiekio Klaipėda–Kuršėnai statybai) finansuoti. Pirminės sutarties paskolos grąžinimo terminas buvo numatytas 2030 m. antroje pusėje.
Be to, UAB „EPSO-G“ ir AB „Amber Grid“ sudarė vidinę paskolos sutartį tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios galiojo pirminėje sutartyje.
Šis sandoris užtikrina finansinių įsipareigojimų tęstinumą ir prisideda prie „EPSO-G“ grupės efektyvaus kapitalo struktūros valdymo.
„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Energetikos ministerija.
