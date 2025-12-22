VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres Du 15 Décembre au 19 Décembre 2025

Nanterre, le 22 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 15 Décembre au 19 Décembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 15 Décembre au 19 Décembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en EuroCode identifiant marché
VINCI15/12/2025FR000012548617 919119,990400XPAR
VINCI15/12/2025FR00001254864 268119,957800CEUX
VINCI15/12/2025FR0000125486602120,000800TQEX
VINCI16/12/2025FR000012548628 185120,207200XPAR
VINCI16/12/2025FR000012548613 072120,235400CEUX
VINCI16/12/2025FR00001254864 469120,331300TQEX
VINCI17/12/2025FR000012548625 358119,833400XPAR
VINCI17/12/2025FR000012548616 407119,819100CEUX
VINCI17/12/2025FR00001254864 454119,766200TQEX
VINCI18/12/2025FR000012548613 508119,917500XPAR
VINCI18/12/2025FR00001254862 965119,923800CEUX
VINCI18/12/2025FR00001254861 527119,881300TQEX
VINCI19/12/2025FR000012548614 333119,914700XPAR
VINCI19/12/2025FR00001254863 783119,904300CEUX
VINCI19/12/2025FR0000125486830119,714900TQEX
      
  TOTAL151 680119,9899 

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

