VINCI : Déclaration des transactions sur actions propres Du 15 Décembre au 19 Décembre 2025

Nanterre, le 22 décembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres

Du 15 Décembre au 19 Décembre 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale de VINCI SA du 17 avril 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d’action, VINCI SA (LEI: 213800WFQ334R8UXUG83) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000125486) réalisés du 15 Décembre au 19 Décembre 2025 :

I - Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions en Euro Code identifiant marché VINCI 15/12/2025 FR0000125486 17 919 119,990400 XPAR VINCI 15/12/2025 FR0000125486 4 268 119,957800 CEUX VINCI 15/12/2025 FR0000125486 602 120,000800 TQEX VINCI 16/12/2025 FR0000125486 28 185 120,207200 XPAR VINCI 16/12/2025 FR0000125486 13 072 120,235400 CEUX VINCI 16/12/2025 FR0000125486 4 469 120,331300 TQEX VINCI 17/12/2025 FR0000125486 25 358 119,833400 XPAR VINCI 17/12/2025 FR0000125486 16 407 119,819100 CEUX VINCI 17/12/2025 FR0000125486 4 454 119,766200 TQEX VINCI 18/12/2025 FR0000125486 13 508 119,917500 XPAR VINCI 18/12/2025 FR0000125486 2 965 119,923800 CEUX VINCI 18/12/2025 FR0000125486 1 527 119,881300 TQEX VINCI 19/12/2025 FR0000125486 14 333 119,914700 XPAR VINCI 19/12/2025 FR0000125486 3 783 119,904300 CEUX VINCI 19/12/2025 FR0000125486 830 119,714900 TQEX TOTAL 151 680 119,9899

II - Détail des transactions

Conformément à l’article 5(1)(b) du Règlement (UE) No 596/2014 (Règlement relatif aux abus de marché), les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de VINCI : https://www.vinci.com/vinci.nsf/fr/finances-bourse-actionnariat-transactions/pages/index.htm

Pièce jointe