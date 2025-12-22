DECLARATION EXERCICE 2026/07 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

 | Source: Pluxee N.V. Pluxee N.V.

Information réglementée 

Paris, 22 décembre 2025 

DECLARATION EXERCICE 2026/07 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 15 décembre au 19 décembre 2025 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO8515-Dec-25NL0015001W4929 61913,4896XPAR
213800RQNIQT48SEEO8515-Dec-25NL0015001W4918 06813,4798DXE
213800RQNIQT48SEEO8515-Dec-25NL0015001W492 31313,4022TQE
213800RQNIQT48SEEO8516-Dec-25NL0015001W4926 42913,3063XPAR
213800RQNIQT48SEEO8516-Dec-25NL0015001W4925 19113,2809DXE
213800RQNIQT48SEEO8516-Dec-25NL0015001W491 50013,2667TQE
213800RQNIQT48SEEO8517-Dec-25NL0015001W4930 00013,1211XPAR
213800RQNIQT48SEEO8517-Dec-25NL0015001W4920 50013,1243DXE
213800RQNIQT48SEEO8517-Dec-25NL0015001W494 00013,1225TQE
213800RQNIQT48SEEO8518-Dec-25NL0015001W4924 53613,2560XPAR
213800RQNIQT48SEEO8518-Dec-25NL0015001W4916 80413,2595DXE
213800RQNIQT48SEEO8518-Dec-25NL0015001W491 00013,2100TQE
213800RQNIQT48SEEO8519-Dec-25NL0015001W4938 59013,0539XPAR
213800RQNIQT48SEEO8519-Dec-25NL0015001W4923 54313,0511DXE
213800RQNIQT48SEEO8519-Dec-25NL0015001W494 50013,0334TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

Contacts

Médias
Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com		Analysts and Investors
Pauline Bireaud
+ 33 6 22 58 83 51
pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe


Attachments

CP PLUXEE_DECLARATION EXERCICE 2026/07 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Recommended Reading