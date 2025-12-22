Information réglementée

Paris, 22 décembre 2025

DECLARATION EXERCICE 2026/07 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 15 décembre au 19 décembre 2025

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 15-Dec-25 NL0015001W49 29 619 13,4896 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 15-Dec-25 NL0015001W49 18 068 13,4798 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 15-Dec-25 NL0015001W49 2 313 13,4022 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 16-Dec-25 NL0015001W49 26 429 13,3063 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 16-Dec-25 NL0015001W49 25 191 13,2809 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 16-Dec-25 NL0015001W49 1 500 13,2667 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 17-Dec-25 NL0015001W49 30 000 13,1211 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 17-Dec-25 NL0015001W49 20 500 13,1243 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 17-Dec-25 NL0015001W49 4 000 13,1225 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 18-Dec-25 NL0015001W49 24 536 13,2560 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 18-Dec-25 NL0015001W49 16 804 13,2595 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 18-Dec-25 NL0015001W49 1 000 13,2100 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 19-Dec-25 NL0015001W49 38 590 13,0539 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 19-Dec-25 NL0015001W49 23 543 13,0511 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 19-Dec-25 NL0015001W49 4 500 13,0334 TQE

