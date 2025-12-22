Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 15 au19 décembre 2025

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 15 AU 19 DECEMBRE 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 15 au 19 décembre 2025 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché REXEL 969500N6AVPA51648T62 15/12/2025 FR0010451203 38 040 33,1813 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 16/12/2025 FR0010451203 35 654 32,9109 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 17/12/2025 FR0010451203 39 500 33,1805 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 18/12/2025 FR0010451203 31 902 32,6108 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 19/12/2025 FR0010451203 40 158 32,9568 XPAR TOTAL 185 254 32,9822

Pièce jointe