Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 15 au19 décembre 2025

COMMUNIQUE
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 15 AU 19 DECEMBRE 2025
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 15 au 19 décembre 2025 :
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|15/12/2025
|FR0010451203
|38 040
|33,1813
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|16/12/2025
|FR0010451203
|35 654
|32,9109
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|17/12/2025
|FR0010451203
|39 500
|33,1805
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|18/12/2025
|FR0010451203
|31 902
|32,6108
|XPAR
|REXEL
|969500N6AVPA51648T62
|19/12/2025
|FR0010451203
|40 158
|32,9568
|XPAR
|TOTAL
|185 254
|32,9822
Pièce jointe