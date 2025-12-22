Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 15 au19 décembre 2025

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 15 AU 19 DECEMBRE 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 15 au 19 décembre 2025 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
REXEL969500N6AVPA51648T6215/12/2025FR0010451203 38 040 33,1813XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6216/12/2025FR0010451203 35 654 32,9109XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6217/12/2025FR0010451203 39 500 33,1805XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6218/12/2025FR0010451203 31 902 32,6108XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6219/12/2025FR0010451203 40 158 32,9568XPAR
   TOTAL 185 25432,9822 

