Déclaration hebdomadaire des transactions sur actions propres du 15 décembre 2025 au 19 décembre 2025

 Nexans


Siège Social : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France
Tél : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com
S.A. au capital de 43 744 779 euros – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id TVA FR 74 393 525 852
            
Déclaration des transactions sur actions propres        
Période : Du 15 au 19 décembre 2025         
Emetteur : Nexans          
Catégorie : Actions propres          
            
Conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, Nexans déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 15 au 19 décembre 2025 
            
Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du descriptif du programme de rachat publié le 27 mars 2025 sur le site de la société (www.nexans.com) et dans le cadre d'un mandat exécuté par un prestataire de services d'investissement. 
            
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché     
Nexans96950015FU78G84UIV142025-12-15FR00000444481705125.155191XPAR     
Nexans96950015FU78G84UIV142025-12-16FR00000444481705124.858065XPAR     
Nexans96950015FU78G84UIV142025-12-17FR00000444481705122.710088XPAR     
Nexans96950015FU78G84UIV142025-12-18FR00000444481705121.516657XPAR     
Nexans96950015FU78G84UIV142025-12-19FR00000444481705122.408798XPAR     
   TOTAL8,525       
            
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Nom du PSICode identifiant du PSIJour/heure de la TransactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaireDeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T08:00:51ZFR0000044448124.600000EUR162XPAROD_8rY3488-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T08:03:19ZFR0000044448124.400000EUR25XPAROD_8rY3gs0-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T08:05:12ZFR0000044448124.200000EUR5XPAROD_8rY4AGk-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T08:05:12ZFR0000044448124.200000EUR20XPAROD_8rY4AGl-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T08:09:58ZFR0000044448124.100000EUR25XPAROD_8rY5MfP-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T08:13:01ZFR0000044448124.400000EUR27XPAROD_8rY68Bp-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T08:21:40ZFR0000044448124.700000EUR37XPAROD_8rY8J89-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T08:21:40ZFR0000044448124.700000EUR5XPAROD_8rY8J89-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T08:29:36ZFR0000044448125.000000EUR38XPAROD_8rYAIvq-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T08:34:37ZFR0000044448124.800000EUR24XPAROD_8rYBZCR-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T08:38:12ZFR0000044448124.500000EUR27XPAROD_8rYCT9N-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T08:46:01ZFR0000044448124.300000EUR24XPAROD_8rYERFn-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T08:52:20ZFR0000044448124.300000EUR24XPAROD_8rYG1nD-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T08:59:00ZFR0000044448124.300000EUR24XPAROD_8rYHhn6-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T09:07:11ZFR0000044448124.900000EUR28XPAROD_8rYJlgO-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T09:17:19ZFR0000044448124.100000EUR25XPAROD_8rYMJr3-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T09:28:17ZFR0000044448124.000000EUR49XPAROD_8rYP544-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T09:47:05ZFR0000044448124.300000EUR52XPAROD_8rYToMn-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T09:56:04ZFR0000044448124.400000EUR24XPAROD_8rYW4aN-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T10:07:22ZFR0000044448124.100000EUR24XPAROD_8rYYuy3-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T10:20:36ZFR0000044448124.700000EUR28XPAROD_8rYcFac-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T10:31:06ZFR0000044448125.200000EUR25XPAROD_8rYetPJ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T10:40:04ZFR0000044448125.000000EUR24XPAROD_8rYh9Mk-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T10:59:29ZFR0000044448125.000000EUR31XPAROD_8rYm2Pw-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T11:11:22ZFR0000044448125.200000EUR27XPAROD_8rYp25n-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T11:28:54ZFR0000044448125.600000EUR24XPAROD_8rYtRbe-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T11:44:06ZFR0000044448126.100000EUR25XPAROD_8rYxGrB-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T12:00:02ZFR0000044448125.900000EUR24XPAROD_8rZ1HX5-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T12:25:02ZFR0000044448125.700000EUR37XPAROD_8rZ7Zs6-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T12:44:02ZFR0000044448125.800000EUR28XPAROD_8rZCMNo-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T13:08:10ZFR0000044448125.800000EUR30XPAROD_8rZIQzZ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T13:20:26ZFR0000044448125.800000EUR21XPAROD_8rZLWQ9-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T13:20:26ZFR0000044448125.800000EUR4XPAROD_8rZLWQ9-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T13:40:46ZFR0000044448125.800000EUR1XPAROD_8rZQdr3-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T13:48:23ZFR0000044448126.100000EUR39XPAROD_8rZSYnx-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T13:54:23ZFR0000044448126.100000EUR47XPAROD_8rZU4XZ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T14:01:51ZFR0000044448125.900000EUR25XPAROD_8rZVwtc-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T14:15:25ZFR0000044448125.800000EUR39XPAROD_8rZZMqG-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T14:27:40ZFR0000044448125.900000EUR24XPAROD_8rZcRsy-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T14:30:12ZFR0000044448126.000000EUR30XPAROD_8rZd5Oq-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T14:34:33ZFR0000044448125.600000EUR25XPAROD_8rZeBUQ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T14:38:30ZFR0000044448125.500000EUR25XPAROD_8rZfAxN-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T14:43:02ZFR0000044448125.900000EUR25XPAROD_8rZgJjf-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T14:50:08ZFR0000044448125.600000EUR25XPAROD_8rZi6dW-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T14:55:09ZFR0000044448125.900000EUR27XPAROD_8rZjMyD-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T15:05:16ZFR0000044448125.700000EUR52XPAROD_8rZluwF-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T15:13:10ZFR0000044448125.700000EUR35XPAROD_8rZnuAE-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T15:19:06ZFR0000044448125.700000EUR24XPAROD_8rZpOtF-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T15:26:03ZFR0000044448124.900000EUR24XPAROD_8rZr98x-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T15:29:07ZFR0000044448124.900000EUR21XPAROD_8rZrv9d-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T15:29:09ZFR0000044448124.900000EUR3XPAROD_8rZrvh7-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T15:36:54ZFR0000044448125.400000EUR30XPAROD_8rZtsfT-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T15:40:38ZFR0000044448125.300000EUR3XPAROD_8rZuot8-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T15:40:38ZFR0000044448125.300000EUR21XPAROD_8rZuot8-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T15:47:48ZFR0000044448125.300000EUR24XPAROD_8rZwclq-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T15:53:01ZFR0000044448125.200000EUR24XPAROD_8rZxw45-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T16:07:07ZFR0000044448125.600000EUR10XPAROD_8ra1UG7-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T16:07:07ZFR0000044448125.600000EUR35XPAROD_8ra1UG8-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T16:12:20ZFR0000044448125.600000EUR36XPAROD_8ra2ncG-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-15T16:21:32ZFR0000044448125.900000EUR34XPAROD_8ra57Kg-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T08:00:16ZFR0000044448124.500000EUR148XPAROD_8rdtRhH-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T08:02:57ZFR0000044448124.500000EUR39XPAROD_8rdu7Yn-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T08:12:46ZFR0000044448124.100000EUR57XPAROD_8rdwajz-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T08:24:56ZFR0000044448124.400000EUR28XPAROD_8rdzeqS-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T08:24:56ZFR0000044448124.400000EUR5XPAROD_8rdzeqT-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T08:25:32ZFR0000044448124.300000EUR1XPAROD_8rdzoCS-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T08:25:32ZFR0000044448124.300000EUR39XPAROD_8rdzoCT-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T08:29:24ZFR0000044448124.100000EUR24XPAROD_8re0mV5-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T08:35:10ZFR0000044448124.400000EUR27XPAROD_8re2ET7-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T08:51:29ZFR0000044448125.000000EUR68XPAROD_8re6LDS-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T09:00:00ZFR0000044448125.100000EUR29XPAROD_8re8Tya-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T09:13:51ZFR0000044448125.400000EUR39XPAROD_8reByAH-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T09:20:30ZFR0000044448125.500000EUR30XPAROD_8reDe7h-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T09:42:30ZFR0000044448125.200000EUR45XPAROD_8reJBTB-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T09:50:34ZFR0000044448125.300000EUR39XPAROD_8reLDPo-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T10:00:10ZFR0000044448124.800000EUR24XPAROD_8reNdKB-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T10:23:24ZFR0000044448124.800000EUR25XPAROD_8reTTrC-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T10:49:29ZFR0000044448125.100000EUR77XPAROD_8rea33d-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T11:00:06ZFR0000044448125.000000EUR32XPAROD_8recijT-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T11:16:33ZFR0000044448125.200000EUR24XPAROD_8regrMY-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T11:40:15ZFR0000044448125.100000EUR11XPAROD_8rempT4-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T11:56:35ZFR0000044448125.400000EUR49XPAROD_8reqwPo-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T12:19:06ZFR0000044448125.300000EUR29XPAROD_8rewbgY-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T13:07:28ZFR0000044448125.400000EUR68XPAROD_8rf8mn0-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T13:16:29ZFR0000044448125.400000EUR12XPAROD_8rfB3VD-04MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T13:16:29ZFR0000044448125.400000EUR12XPAROD_8rfB3VD-06MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T13:31:45ZFR0000044448125.300000EUR35XPAROD_8rfEtqZ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T13:56:17ZFR0000044448125.300000EUR29XPAROD_8rfL4hK-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T14:01:30ZFR0000044448125.100000EUR35XPAROD_8rfMO3r-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T14:10:20ZFR0000044448125.000000EUR24XPAROD_8rfOc3W-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T14:13:03ZFR0000044448124.900000EUR25XPAROD_8rfPIKD-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T14:25:13ZFR0000044448125.100000EUR35XPAROD_8rfSMIV-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T14:29:37ZFR0000044448124.800000EUR25XPAROD_8rfTSs5-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T14:48:22ZFR0000044448125.300000EUR49XPAROD_8rfYBcI-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T14:51:18ZFR0000044448125.300000EUR62XPAROD_8rfYvPL-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T15:00:39ZFR0000044448124.800000EUR26XPAROD_8rfbHUe-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T15:15:55ZFR0000044448124.700000EUR36XPAROD_8rff7a0-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T15:15:55ZFR0000044448124.700000EUR48XPAROD_8rff7Zz-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T15:35:34ZFR0000044448124.600000EUR48XPAROD_8rfk4Hy-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T15:36:57ZFR0000044448124.500000EUR47XPAROD_8rfkQ0j-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T15:50:22ZFR0000044448124.600000EUR53XPAROD_8rfnnMV-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T16:05:13ZFR0000044448124.500000EUR34XPAROD_8rfrX54-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T16:07:22ZFR0000044448124.400000EUR53XPAROD_8rfs4h3-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T16:11:25ZFR0000044448124.300000EUR44XPAROD_8rft5wB-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-16T16:21:17ZFR0000044448124.200000EUR16XPAROD_8rfva1T-01MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T08:00:24ZFR0000044448123.600000EUR148XPAROD_8rjk0Vp-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T08:03:10ZFR0000044448123.600000EUR35XPAROD_8rjkhZi-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T08:08:36ZFR0000044448123.500000EUR40XPAROD_8rjm4Pq-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T08:19:25ZFR0000044448123.500000EUR70XPAROD_8rjonCf-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T08:25:01ZFR0000044448123.100000EUR29XPAROD_8rjqCgb-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T08:30:03ZFR0000044448123.200000EUR24XPAROD_8rjrTAB-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T08:48:09ZFR0000044448123.600000EUR41XPAROD_8rjw1eS-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T08:49:00ZFR0000044448123.500000EUR39XPAROD_8rjwErD-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T09:02:59ZFR0000044448123.200000EUR10XPAROD_8rjzlGT-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T09:02:59ZFR0000044448123.200000EUR40XPAROD_8rjzlGZ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T09:13:57ZFR0000044448123.100000EUR24XPAROD_8rk2WLL-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T09:26:05ZFR0000044448123.100000EUR24XPAROD_8rk5ZuC-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T09:37:15ZFR0000044448123.000000EUR30XPAROD_8rk8O2d-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T09:38:08ZFR0000044448122.900000EUR30XPAROD_8rk8c2e-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T09:51:01ZFR0000044448123.100000EUR24XPAROD_8rkBqv9-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T10:21:01ZFR0000044448123.200000EUR56XPAROD_8rkJPKZ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T10:21:01ZFR0000044448123.200000EUR27XPAROD_8rkJPKZ-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T10:46:45ZFR0000044448123.200000EUR59XPAROD_8rkPsq4-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T11:10:52ZFR0000044448123.100000EUR43XPAROD_8rkVxSN-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T11:38:32ZFR0000044448122.900000EUR24XPAROD_8rkcvFE-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T11:56:49ZFR0000044448122.900000EUR37XPAROD_8rkhWSu-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T12:30:58ZFR0000044448123.100000EUR28XPAROD_8rkq7XX-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T12:58:07ZFR0000044448123.300000EUR67XPAROD_8rkwxML-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T13:14:20ZFR0000044448123.100000EUR24XPAROD_8rl12aQ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T13:25:09ZFR0000044448122.700000EUR24XPAROD_8rl3lRC-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T13:38:11ZFR0000044448122.600000EUR38XPAROD_8rl72lf-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T13:50:45ZFR0000044448122.500000EUR25XPAROD_8rlACtd-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T13:57:50ZFR0000044448122.400000EUR24XPAROD_8rlBzWL-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T14:05:05ZFR0000044448122.200000EUR25XPAROD_8rlDonC-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T14:27:04ZFR0000044448122.200000EUR71XPAROD_8rlJLkM-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T14:40:03ZFR0000044448122.500000EUR41XPAROD_8rlMcPA-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T14:42:00ZFR0000044448122.300000EUR30XPAROD_8rlN6xL-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T14:46:10ZFR0000044448122.000000EUR24XPAROD_8rlO9nk-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T14:49:51ZFR0000044448122.000000EUR25XPAROD_8rlP5P1-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T14:57:40ZFR0000044448122.200000EUR32XPAROD_8rlR3VS-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T15:06:59ZFR0000044448122.200000EUR25XPAROD_8rlTOmL-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T15:16:35ZFR0000044448122.100000EUR25XPAROD_8rlVolv-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T15:16:35ZFR0000044448122.100000EUR37XPAROD_8rlVolv-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T15:32:06ZFR0000044448121.900000EUR50XPAROD_8rlZioz-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T15:44:16ZFR0000044448121.700000EUR40XPAROD_8rlcmi1-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T15:44:32ZFR0000044448121.600000EUR42XPAROD_8rlcqra-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T15:50:25ZFR0000044448121.000000EUR24XPAROD_8rleKiz-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T15:55:42ZFR0000044448120.700000EUR24XPAROD_8rlffEb-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T16:09:06ZFR0000044448121.200000EUR23XPAROD_8rlj2KG-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T16:09:06ZFR0000044448121.200000EUR17XPAROD_8rlj2KG-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T16:12:21ZFR0000044448121.300000EUR8XPAROD_8rljr3R-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T16:12:40ZFR0000044448121.200000EUR39XPAROD_8rljvyR-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-17T16:13:40ZFR0000044448121.200000EUR19XPAROD_8rlkBbc-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T08:02:30ZFR0000044448120.900000EUR179XPAROD_8rpb3dd-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T08:05:30ZFR0000044448120.700000EUR31XPAROD_8rpboXq-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T08:19:12ZFR0000044448121.500000EUR44XPAROD_8rpfGXA-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T08:20:10ZFR0000044448121.400000EUR45XPAROD_8rpfVba-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T08:25:07ZFR0000044448121.100000EUR24XPAROD_8rpgklu-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T08:35:18ZFR0000044448121.100000EUR41XPAROD_8rpjJor-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T08:51:40ZFR0000044448121.300000EUR25XPAROD_8rpnR5s-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T08:52:23ZFR0000044448121.200000EUR56XPAROD_8rpncTo-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T09:02:10ZFR0000044448121.100000EUR34XPAROD_8rpq56j-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T09:09:46ZFR0000044448121.200000EUR24XPAROD_8rprzh6-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T09:30:53ZFR0000044448120.800000EUR29XPAROD_8rpxJJI-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T09:30:53ZFR0000044448120.800000EUR29XPAROD_8rpxJJI-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T09:36:12ZFR0000044448120.800000EUR24XPAROD_8rpyeGB-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T09:49:58ZFR0000044448120.900000EUR35XPAROD_8rq279q-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T10:02:34ZFR0000044448120.800000EUR43XPAROD_8rq5HwS-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T10:17:56ZFR0000044448120.800000EUR25XPAROD_8rq99iO-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T10:36:49ZFR0000044448120.900000EUR6XPAROD_8rqDuKt-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T10:36:49ZFR0000044448120.900000EUR46XPAROD_8rqDuKt-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T10:57:26ZFR0000044448120.900000EUR46XPAROD_8rqJ69a-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T11:25:52ZFR0000044448120.900000EUR29XPAROD_8rqQG1d-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T11:40:15ZFR0000044448121.100000EUR30XPAROD_8rqTsWy-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T11:54:33ZFR0000044448121.100000EUR24XPAROD_8rqXTmn-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T12:04:15ZFR0000044448120.900000EUR16XPAROD_8rqZv3w-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T12:04:45ZFR0000044448120.900000EUR1XPAROD_8rqa2sL-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T12:04:45ZFR0000044448120.900000EUR7XPAROD_8rqa2sL-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T12:35:56ZFR0000044448121.000000EUR40XPAROD_8rqhte5-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T12:58:08ZFR0000044448120.900000EUR33XPAROD_8rqnUDL-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T13:26:48ZFR0000044448121.200000EUR40XPAROD_8rquhbu-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T13:35:41ZFR0000044448121.600000EUR39XPAROD_8rqwwPL-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T13:49:36ZFR0000044448121.800000EUR9XPAROD_8rr0RRT-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T13:49:36ZFR0000044448121.800000EUR15XPAROD_8rr0RRU-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T13:52:52ZFR0000044448121.700000EUR24XPAROD_8rr1Gey-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T14:02:49ZFR0000044448121.800000EUR25XPAROD_8rr3ljn-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T14:11:02ZFR0000044448122.000000EUR27XPAROD_8rr5q9A-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T14:33:20ZFR0000044448122.300000EUR40XPAROD_8rrBSH1-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T14:40:17ZFR0000044448122.700000EUR34XPAROD_8rrDCgm-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T14:43:32ZFR0000044448122.600000EUR67XPAROD_8rrE1Nq-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T14:46:23ZFR0000044448122.500000EUR24XPAROD_8rrEjoP-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T15:01:45ZFR0000044448122.200000EUR38XPAROD_8rrIbhW-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T15:09:25ZFR0000044448122.100000EUR35XPAROD_8rrKXVQ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T15:14:13ZFR0000044448121.900000EUR38XPAROD_8rrLkJq-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T15:17:01ZFR0000044448121.900000EUR27XPAROD_8rrMS2u-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T15:30:10ZFR0000044448122.300000EUR64XPAROD_8rrPlCk-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T15:35:57ZFR0000044448122.200000EUR25XPAROD_8rrRDcj-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T15:41:07ZFR0000044448122.400000EUR30XPAROD_8rrSW6e-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T16:00:39ZFR0000044448122.700000EUR45XPAROD_8rrXQz3-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T16:01:25ZFR0000044448122.500000EUR51XPAROD_8rrXd1A-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-18T16:09:41ZFR0000044448122.500000EUR42XPAROD_8rrZhyy-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T08:00:31ZFR0000044448122.400000EUR155XPAROD_8rvR5TT-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T08:02:15ZFR0000044448121.900000EUR25XPAROD_8rvRWMu-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T08:09:12ZFR0000044448121.900000EUR33XPAROD_8rvTGyh-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T08:19:50ZFR0000044448122.200000EUR35XPAROD_8rvVwud-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T08:38:47ZFR0000044448122.100000EUR44XPAROD_8rvaiYf-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T08:50:18ZFR0000044448122.000000EUR25XPAROD_8rvdcVZ-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T08:54:04ZFR0000044448121.900000EUR56XPAROD_8rveZ7V-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T09:10:15ZFR0000044448122.100000EUR33XPAROD_8rvidk4-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T09:29:18ZFR0000044448122.200000EUR48XPAROD_8rvnR8S-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:00:28ZFR0000044448122.300000EUR52XPAROD_8rvvHbf-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:01:36ZFR0000044448122.200000EUR31XPAROD_8rvvZSV-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:18:46ZFR0000044448122.100000EUR41XPAROD_8rvztM3-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:27:40ZFR0000044448122.200000EUR36XPAROD_8rw28Cq-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:38:40ZFR0000044448122.100000EUR24XPAROD_8rw4twz-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:51:18ZFR0000044448122.400000EUR40XPAROD_8rw853A-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:51:18ZFR0000044448122.400000EUR7XPAROD_8rw853B-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:54:44ZFR0000044448122.400000EUR3XPAROD_8rw8wi5-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:54:44ZFR0000044448122.400000EUR2XPAROD_8rw8wkS-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:54:45ZFR0000044448122.400000EUR3XPAROD_8rw8wuE-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:54:45ZFR0000044448122.400000EUR3XPAROD_8rw8wuE-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:54:59ZFR0000044448122.400000EUR3XPAROD_8rw90c1-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:54:59ZFR0000044448122.400000EUR2XPAROD_8rw90dX-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:54:59ZFR0000044448122.400000EUR11XPAROD_8rw90WL-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:55:00ZFR0000044448122.400000EUR11XPAROD_8rw90lc-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:55:00ZFR0000044448122.400000EUR48XPAROD_8rw90m4-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:55:13ZFR0000044448122.300000EUR4XPAROD_8rw94F5-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:55:13ZFR0000044448122.300000EUR160XPAROD_8rw94F5-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T10:57:29ZFR0000044448122.200000EUR77XPAROD_8rw9dWc-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T11:06:39ZFR0000044448122.100000EUR25XPAROD_8rwBwkh-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T11:37:12ZFR0000044448122.100000EUR32XPAROD_8rwJdRm-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T11:58:00ZFR0000044448122.000000EUR28XPAROD_8rwOsC7-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T12:04:40ZFR0000044448121.900000EUR24XPAROD_8rwQYMj-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T12:59:29ZFR0000044448122.100000EUR59XPAROD_8rweLqf-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T13:34:37ZFR0000044448122.000000EUR60XPAROD_8rwnCJr-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T13:57:11ZFR0000044448122.300000EUR2XPAROD_8rwssNj-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T14:15:42ZFR0000044448122.300000EUR53XPAROD_8rwxXdA-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T14:15:42ZFR0000044448122.300000EUR45XPAROD_8rwxXdB-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T14:46:39ZFR0000044448123.100000EUR101XPAROD_8rx5KaD-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T14:54:48ZFR0000044448123.000000EUR25XPAROD_8rx7No9-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T15:12:07ZFR0000044448123.400000EUR72XPAROD_8rxBk2X-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T15:21:52ZFR0000044448123.400000EUR24XPAROD_8rxECMu-02MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T15:27:51ZFR0000044448123.200000EUR24XPAROD_8rxFhgu-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T15:37:44ZFR0000044448123.300000EUR24XPAROD_8rxIC3l-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T15:43:05ZFR0000044448123.100000EUR24XPAROD_8rxJXQ2-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T15:57:21ZFR0000044448122.700000EUR25XPAROD_8rxN86R-00MAR Art.5 §2c)
Nexans96950015FU78G84UIV14Kepler Cheuvreux SA9695005EOZG9X8IRJD842025-12-19T16:09:41ZFR0000044448123.200000EUR46XPAROD_8rxQEc6-00MAR Art.5 §2c)
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



Déclaration hebdomadaire du 15 au 19 décembre

