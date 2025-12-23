Eesti Energia AS avaldas uuendatud rohefinantseerimise raamistiku (Green Finance Framework), et viia oma tulevased finantseerimistegevused kooskõlla ajakohastatud investeerimisplaanidega.

Eesti Energia avaldas oma esimese rohefinantseerimise raamistiku 2024. aastal ning on seejärel emiteerinud 400 miljoni euro mahus rohelise hübriidvõlakirja. Rohefinantseerimisega kaasatud vahendeid on osaliselt allokeeritud kõlblikesse roheprojektidesse, sh jaotusvõrgu ning elektrisõidukite laadimistaristu investeeringutesse. Täiendav teave juba teostatud investeeringute kohta on kättesaadav Eesti Energia AS-i 2024. aasta rohefinantseerimise aastaaruandes.

Lisaks jaotusvõrgule ja elektrisõidukite laadimistaristule hõlmab uuendatud raamistik kõlblike rohekategooriatena täiendavalt tuule- ja päikeseenergia tootmist ning akusalvestussüsteeme (BESS). Pikemas vaates näeb meie tegevuskava ette taastuvenergia osakaalu suurendamist ja CO₂-heite vähendamist. Sellealane lisateave on esitatud uuendatud rohefinantseerimise raamistikus.

Raamistiku sõltumatu välise osapoole hinnangu on koostanud ISS Corporate.

Lisainfo:

Danel Freiberg

Treasury- ja finantsriskijuht

Eesti Energia AS

Tel: +372 5594 3838

E-post: danel.freiberg@energia.ee

