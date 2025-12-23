Virtune lanciert Virtune Staked Ethereum ETP und Virtune Chainlink ETP an der Deutschen Börse Xetra in Deutschland

Frankfurt, 23. Dezember 2025 – Der schwedische regulierte Krypto Asset Manager Virtune lanciert Virtune Staked Ethereum ETP sowie Virtune Chainlink ETP an der Deutschen Börse Xetra und erweitert damit sein Angebot an physisch besicherten Krypto Exchange Traded Produkten auf dem deutschen Markt.

Virtune ist ein schwedischer Digital Asset Manager und Emittent physisch besicherter Krypto Exchange Traded Produkte (ETPs) und genießt seit seiner Gründung vor etwas mehr als zwei Jahren das Vertrauen von über 155.000 Anlegern. Mit einem verwalteten Vermögen (Assets under Management, AUM) von über 330 Millionen US-Dollar stärkt Virtune kontinuierlich seine Position als einer der führenden Emittenten regulierter Krypto ETPs in Europa.

Virtune erweitert nun sein deutsches Produktangebot durch die Börsennotierung des Virtune Staked Ethereum ETP sowie des Virtune Chainlink ETP.

Diese Börsennotierung unterstreicht Virtunes Engagement, deutschen Anlegern sichere, transparente und regulierte Investitionsmöglichkeiten im Bereich digitaler Vermögenswerte anzubieten. Coinbase fungiert als Krypto-Verwahrstelle für sämtliche ETPs von Virtune und gewährleistet institutionelle Sicherheitsstandards, wobei die zugrunde liegenden Krypto-Assets in Cold Storage verwahrt werden.

Benedict von Lucke, Country Manager Deutschland:

„Mit diesen beiden Produkten geben wir Anlegern die Möglichkeit, direkt von den Chancen der Ethereum- und Chainlink-Ökosysteme zu profitieren, inklusive zusätzlicher Erträge durch Staking beim Virtune Staked Ethereum ETP.“



Christopher Kock, CEO von Virtune:

„Die Notierung des Virtune Staked Ethereum ETP und des Virtune Chainlink ETP an der Deutschen Börse Xetra stellt einen wichtigen Meilenstein für den Ausbau unserer Präsenz in Deutschland dar und bietet deutschen Investoren eine sichere und effiziente Möglichkeit, über regulierte ETPs ein Engagement in Ethereum und Chainlink zu erhalten.“

Virtune Staked Ethereum ETP und Virtune Chainlink ETP – Zentrale Produktinformationen:

Virtune Staked Ethereum ETP

Engagement in Ethereum in Kombination mit einer zusätzlichen jährlichen Rendite durch Staking



100 % physisch besichert durch den zugrunde liegenden Vermögenswert Ether, verwahrt in Cold Storage bei Coinbase



1,40 % jährliche Verwaltungsgebühr



Erster Handelstag: Dienstag, 23. Dezember 2025



Xetra-Börsenticker: VRTE



ISIN: SE0020541639



WKN: A3G8J8



Handelswährung: EUR





Virtune Chainlink ETP

Engagement in Chainlink



100 % physisch besichert durch den zugrunde liegenden Vermögenswert LINK, verwahrt in Cold Storage bei Coinbase



1,49 % jährliche Verwaltungsgebühr



Erster Handelstag: Dienstag, 23. Dezember 2025



Xetra-Börsenticker: VRTL



ISIN: SE0021149259



WKN: A4AFYE



Handelswährung: EUR





Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Christopher Kock, CEO & Mitglied des Verwaltungsrats

Mobil: +46 70 073 45 64

E-Mail: christopher@virtune.com



Über Virtune AB (publ)

Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein regulierter schwedischer Digital-Asset-Manager und einer der am schnellsten wachsenden Emittenten von Krypto-ETPs (Exchange-Traded Products) in Europa. Das Produktportfolio umfasst 21 ETPs mit einem gesamten verwalteten Vermögen von rund 330 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von über 155,000 Anlegern, und seine Produkte sind an der Deutschen Börse Xetra, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki sowie an Euronext Amsterdam und Paris gelistet.



Durch regulatorische Konformität, strategische Partnerschaften mit führenden Branchenakteuren und ein erfahrenes Team ermöglichen wir Anlegern weltweit den Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Anlageprodukten, die mit der sich stetig weiterentwickelnden globalen Kryptomarktlandschaft im Einklang stehen.