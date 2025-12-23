Finanskalender 2026 for FirstFarms A/S

Bestyrelsen for FirstFarms A/S har vedtaget følgende finanskalender for 2026:

25. marts 2026 Årsregnskab 2025

28. april 2026 Generalforsamling

27. maj 2026 Kvartalsopdatering 1. januar – 31. marts 2025

26. august 2026 Delårsrapport 1. januar – 30. juni 2026

24. november 2026 Kvartalsopdatering 1. januar – 30. september 2025





Forslag fra aktionærer til behandling på generalforsamlingen den 28. april 2026 skal være bestyrelsen i hænde senest den 17. marts 2026.

Med venlig hilsen

FirstFarms A/S

For yderligere information:

Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt Co-CEO Michael Hyldgaard på telefon 75 86 87 87.

Om FirstFarms:

FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

