Datavault AI Inc מודיעה על קבלת אישור לשני פטנטים מרכזיים בארצות הברית המקדמים רישוי תוכן מבוסס בלוקצ'יין ומוינטיזציה מבוססת אסימונים

מחזקים את המובילות של Datavault AI בהערכת נתונים מבוססת בינה מלאכותית ויצירת אסימוני נכסים בעולם האמיתי (RWA) בשווקים של טריליוני דולרים

פילדלפיה, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- – באמצעות IBN:

Datavault AI Inc (נאסד"ק: DVLT) ("Datavault" או "החברה"), חלוצה בתחום של הערכת נתונים, מוניטיזציה ואסימוני RWA בהצפנה קוונטית מונעת בינה מלאכותית, הודיעה על קבלת אישור עבור שני פטנטים מרכזיים בארצות הברית המחזקים באופן משמעותי את פורטפוליו הקניין הרוחני שלה בניהול תוכן ומוניטיזציה מבוססי בלוקצ'יין.

הפטנטים החדשים שהונפקו מכסים מערכות ושיטות פורצות דרך עבור רישוי תוכן מאובטח ומוינטיזציה מבוססת אסימונים באמצעות טכנולוגיית בלוקצ'יין וחוזים חכמים:

*פטנט אמריקאי (נגזר מפרסום בקשה 2022/0318853): מערכת, שיטה ופלטפורמה למוניטיזציה של תוכן דיגיטלי באמצעות אסימונים המנוהלים בבלוקצ'יין. הטכנולוגיה מזהה באופן אוטומטי שימוש בתוכן, מאמתת רישוי באמצעות חוזים חכמים, אוכפת ציות ומחלקת עמלות בהתאם לתנאים מוגדרים מראש - וכך מאפשרת חלוקת הכנסות חלקה ומוגנת מפני פגיעה עבור יוצרים ובעלי זכויות.

*פטנט אמריקאי (נגזר מפרסום בקשה 2019/0155997): פלטפורמת רישוי תוכן מקיפה המשתמשת ברישומים בבלוקצ'יין ובמזהים מאובטחים (כולל שילוב צליל קנייני בלתי נשמע) כדי לרשום, לעקוב, לספק רישיונות ולהפיק רווחים מעבודה יצירתית. המערכת תומכת בזכויות רישוי באופן מכני, על בסיס ביצועים, בסנכרון ומיקרו-רישיונות תוך הבטחת חלוקת תמלוגים שקופה ואכיפה ברשתות גלובליות.



פטנטים אלה משפרים ישירות את טכנולוגיות הליבה הקניינית של Datavault AI, כולל Sumerian® Crypto Anchors, DataScore וסוכני DataValue AI. על ידי שילוב של קביעות הבלוקצ'יין עם הערכת שווי מונעת בינה מלאכותית והצפנה עמידה בפני מחשוב קוונטי, Datavault AI ממוקמת באופן ייחודי כדי ליצור אסימוני קניין רוחני, תוכן יצירתי ונכסי נתונים כ-RWA מאובטחים - ובכך לאפשר בעלות חלקית, סליקה מיידית ונזילות גלובלית עבור נכסים שבאופן מסורתי אינם נזילים.

"קבלת אישור עבור הפטנטים הללו מייצגת ציון דרך משמעותי במשימתנו להעצים יוצרים וארגונים באמצעות מוניטיזציה אמינה וניתנת להרחבה של נתונים ותוכן", אמר נתנאל ט. בראדלי (Nathaniel T. Bradley), מנכ"ל Datavault AI Inc. "בעידן בו תוכן ונתונים דיגיטליים מייצגים טריליוני דולר בערך בלתי מנוצל, הטכנולוגיות שלנו מספקות את האבטחה, השקיפות והמיכון הדרושים כדי להפוך קניין רוחני לאסימוני נכסים אמיתיים. פטנטים אלה מחזקים את החפיר התחרותי שלנו ומאיצים את המובילות שלנו בהתכנסות של בינה מלאכותית, בלוקצ'יין ויצירת אסימוני RWA".

"פטנטים אלה יוצרים מחסומי כניסה משמעותיים והגנות קניין רוחני חזקות עבור Datavault AI, ובמקביל מאפשרים הזדמנויות רישוי חדשות. המשך הנפקת הפטנטים האלה מספק את התשתית הבסיסית עבור Information Data Exchange שלנו וכן Elements, NIL וחלופים פוליטיים עתידיים - כולם בנויים על הפלטפורמה הבלעדית שלנו, המאובטחת באופן קוונטי", הצהיר ג'ושוע פאו (Joshua Paugh), מנהל קניין רוחני ראשי של Datavault AI. "זה כולל שרשראות קוונטיות, הצפנה ברמת קוונטית, ואת השליטה חסרת התקדים שלנו בבינה מלאכותית בשילוב עם טכנולוגיות בלוקצ'יין חסרות תקדים".

השפעת השוק

שוק המוניטיזציה העולמי של נתונים צפוי להקיף יותר מ-7 מיליארד דולר ב-2025, ולצמוח במהירות ל-17 מיליארד דולר עד 2033. תעשיית התוכן הדיגיטלי והרישוי הרחבה יותר מוערכת ביותר מ-369 מיליארד דולר ברחבי העולם, בעוד שהשווי של יצירת אסימוני נכסים בעולם האמיתי כבר עבר את רף ה-30 מיליארד דולר בערכי רשת ב-2025, כאשר אנליסטים צופים כי השוק של אסימוני נכסים בעולם האמיתי יגיע ליותר מ-16 טריליון דולר עד 2030. פורטפוליו הפטנטים המורחב של Datavault AI מציב את החברה בחזית השווקים המתכנסים הללו, ומאפשר יצירת אסימונים מאובטחת של זכויות תוכן, עבודות יצירה ונתונים קנייניים כ-RWA בעלי ערך גבוה.

התקדמויות אלו משלימות את השותפויות והיוזמות הקיימות של Datavault AI בתחום מונטיזציית נתוני ספורט, רישוי גלובלי מונע אירועים ותשתית בלוקצ'יין מאובטחת בקוונטית.

אודות Datavault AI

Datavault AI™ (נאסד"ק: DVLT) מובילה את הדרך בחוויות נתונים, הערכת שווי ומונטיזציה של נכסים מונעי בינה מלאכותית בסביבת Web 3.0. הפלטפורמה מבוססת הענן של החברה מספקת פתרונות מקיפים עם דגש על שיתוף פעולה בחטיבות המדע האקוסטי ומדעי הנתונים שלה. חטיבת המדע האקוסטי של Datavault AI מציעה את הטכנולוגיות הקנייניות WiSA®, ADIO® ו-Sumerian® וטכנולוגיות שידור קול אלחוטיות ומרחביות רב-ערוציות מהשורה הראשונה בתעשייה, עם קניין רוחני המכסה תזמון שמע, סנכרון וביטול הפרעות רב-ערוציות. חטיבת מדעי הנתונים ממנפת את כוח ה-Web 3.0 ומחשוב עתיר ביצועים כדי לספק פתרונות ללכידת נתונים חווייתית, הערכת שווי ומונטיזציה מאובטחת. הפלטפורמה מבוססת הענן של Datavault AI מספקת פתרונות מקיפים המשרתים תעשיות מרובות, כולל רישוי תוכנת HPC לספורט ובידור, אירועים ואתרים, ביוטכנולוגיה, חינוך, פינטק, נדל"ן, שירותי בריאות, אנרגיה ועוד. Information Data Exchange® (IDE) מאפשרת תאומים דיגיטליים, רישוי של שם, תמונה ודמיון (NIL) על ידי חיבור מאובטח של אובייקטים פיזיים מהעולם האמיתי לאובייקטי מטא-נתונים בלתי ניתנים לשינוי, ובכך מטפחים בינה מלאכותית אחראית עם יושרה. ערכת הטכנולוגיה של Datavault AI ניתנת להתאמה אישית מלאה ומציעה אוטומציה של בינה מלאכותית ולמידת מכונה (ML), אינטגרציה עם צד שלישי, אנליטיקה מפורטת ונתונים, אוטומציה שיווקית וניטור פרסום. המטה של החברה נמצא בפילדלפיה, פנסילבניה. למידע נוסף על Datavault AI בקרו בכתובת www.dvlt.ai.

הצהרות צופות פני עתיד

הודעה לעיתונות זו כוללת "הצהרות צופות פני עתיד" (במשמעות חוק רפורמת התביעות הפרטיות של ניירות ערך משנת 1995, כפי שתוקן, וחוקי ניירות ערך נוספים) בנוגע ל-Datavault AI Inc. ("Datavault AI," "החברה," "אנחנו," "שלנו," או "אנחנו") והתעשייה שלנו הכוללים סיכונים ואי-ודאויות. במקרים מסוימים, ניתן לזהות הצהרות צופות פני עתיד כי הן מכילות מילים, כגון "עשוי", "אולי", "רוצה", "יהיה", "צריך", "מצפה", "מתכנן", "צופה את זה", "יכול", "מתכוון", "מטרה", "פרויקטים", "מתבונן", "מאמין", "מעריך", "חוזה", "פוטנציאלי", "מטרה", "מחפש", "סביר" או "ממשיך", או את השלילי של מילים אלו או מונחים או ביטויים דומים הנוגעים לציפיות, לאסטרטגיה, לתוכניות או לכוונות שלנו. היעדר מילים אלו אינו אומר שהצהרה אינה צופה קדימה. הצהרות צופות פני עתיד כאלה, כולל, אך לא מוגבלות ל: הצהרות בנוגע לאירועים עתידיים; הפוטנציאל של Datavault AI לטוקניזציה של RWAs, כולל מתכות, משאבים גיאותרמיים, סוכר, כותנה, קניין רוחני, תוכן יצירתי ונכסי נתונים; הפוטנציאל המסחרי וההשפעה הצפויה של הטכנולוגיות הפטנטיות שלנו; היכולת שלנו לשלב בהצלחה את הפטנטים החדשים שהוזכרו בהודעה לעיתונות זו עם טכנולוגיות פטנטות נוספות שלנו, כולל עוגנים קריפטו סומריים®, DataScore וסוכני AI של DataValue; היכולת שלנו לנטר הפרות פוטנציאליות ולאכוף את הטכנולוגיות הפטנטיות שלנו, כולל הפטנטים החדשים שהוזכרו בהודעה לעיתונות זו; והצמיחה הצפויה של שווקי מוניטיזציית הנתונים והטוקניזציה של נכסים בעולם האמיתי מבוססת בהכרח על הערכות והנחות שלמרות שהן נחשבות סבירות על ידי החברה וההנהלה, הן מטבען לא ודאיות. הקוראים מתבקשים לא להסתמך יותר מדי על הצהרות אלו ואחרות הכלולות כאן.

התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלו המפורטות בהצהרות עתידיות אלו, כתוצאה מסיכונים ואי-ודאויות שונות, כולל, אך לא רק, ל: שינויים בתנאים כלכליים, שווקיים או רגולטוריים; אי-ודאויות בנוגע למתודולוגיות הערכת שווי ודוחות צד שלישי; סיכונים הקשורים למסגרות רגולטוריות מתפתחות החלות על נכסים טוקניים; סיכונים הקשורים לפיתוח טכנולוגי ואינטגרציה ; היכולת של Datavault AI לפתח ולשווק בהצלחה טכנולוגיות; הסיכון שהטכנולוגיות הפוטנציאליות ש-Datavault AI מפתחת לא יתקדמו או יקבלו אישורים נדרשים במסגרת לוחות הזמנים הצפויים או בכלל; סיכונים הקשורים לאי-ודאות לגבי מסלולי רגולציה; הסיכון ש-Datavault AI העריכה ביתר את גודל שוק היעד, נכונות לאמץ טכנולוגיות חדשות או שותפויות; סיכונים שתוצאות קודמות לא יוחזרו; סיכוני רכוש רגולטורי ואינטלקטואלי; וסיכונים ואי-ודאויות נוספים כפי שמתואר בפירוט בהגשות של Datavault AI לרשות ניירות ערך האמריקאית ("SEC"), כולל דו"ח שנתי על טופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2024 והגשות נוספות ש-Datavault AI מגישה מדי פעם ל-SEC, הזמינות באתר ה-SEC בכתובת www.sec.gov. וזה עלול לגרום לתוצאות בפועל להשתנות מהציפיות.

ההצהרות המתקדמות בהודעה זו מתייחסות רק לאירועים עד למועד שבו נמסרו ההצהרות. Datavault AI אינה מתחייבת לעדכן הצהרות עתידיות שנמסרו בהודעה לעיתונות זו כדי לשקף אירועים או נסיבות לאחר תאריך הודעת העיתונות זו או לשקף מידע חדש או אירועים בלתי צפויים, אלא אם כן נדרש בחוק. ייתכן ש-Datavault AI לא תשיג בפועל את התוכניות, הכוונות או הציפיות שנחשפו בהצהרותיה העתידיות, ואין להסתמך יותר מדי על הצהרות כאלה. ההצהרות העתידיות של Datavault AI אינן משקפות את ההשפעה האפשרית של רכישות, מיזוגים, מכירות, מיזמים משותפים או השקעות עתידיות שהיא עשויה לבצע.

נתוני תעשייה ושוק

בהודעה לעיתונות זו, אנו מתייחסים למידע ולסטטיסטיקות בנוגע לשוק המוצרים שלנו. קיבלנו חלק מהמידע והסטטיסטיקות הללו ממקורות עצמאיים שונים של צד שלישי, כולל פרסומים עצמאיים בתעשייה, דו"חות של חברות מחקר שוק ומקורות עצמאיים נוספים. חלק מהנתונים והמידע הכלול בהודעה לעיתונות זו מבוססים גם הם על הערכות וחישובים של ההנהלה, שמקורם בסקירה ופרשנות של סקרים פנימיים ומקורות עצמאיים. הנתונים לגבי התעשיות בהן אנו מתחרים, ומעמדו בשוק ובנתח השוק שלנו בתעשיות אלו אינם מדויקים מטבעם וחשופים לאי-ודאות עסקית, כלכלית ותחרותית משמעותית שמעבר לשליטתנו, אך אנו מאמינים שהם בדרך כלל מצביעים על גודל, מעמד ונתח שוק בתעשייה זו. למרות שאנו מאמינים שמידע כזה אמין, לא אימתנו באופן עצמאי מידע של צד שלישי. בעוד שאנו מאמינים שהמחקר וההערכות הפנימיים של החברה שלנו אמינים, מחקר והערכות אלו לא אומתו על ידי מקור עצמאי כלשהו. בנוסף, הנחות והערכות לגבי ביצועי העתיד שלנו ושל התעשיות שלנו כפופות בהכרח לרמת אי-ודאות גבוהה וסיכון בשל מגוון גורמים. גורמים אלה ואחרים עלולים לגרום לכך שהביצועים העתידיים שלנו יהיו שונים באופן מהותי מההנחות וההערכות שלנו. כתוצאה מכך, עליך להיות מודע לכך שנתוני שוק, דירוג ונתונים דומים בתעשייה הכלולים בהודעה לעיתונות זו, וההערכות ואמונות המבוססות על נתונים אלה, עשויים שלא להיות אמינים.

