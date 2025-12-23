データボルトAI、ブロックチェーン駆動型コンテンツライセンシングとトークン化収益化を推進する2つの基礎的米国特許の取得を発表

フィラデルフィア発 , Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN提供 -- AI駆動データ評価、収益化、量子暗号化RWAトークン化の先駆者であるデータボルトAI (Datavault AI Inc.)(「データボルトAI」または「同社」)(NASDAQ: DVLT) は本日、ブロックチェーンベースのコンテンツ管理および収益化における知的財産ポートフォリオを大幅に強化する、2件の重要な米国特許を取得したことを発表した。

新たに取得した特許は、ブロックチェーン技術とスマートコントラクトを用いた安全なコンテンツライセンシングおよびトークン化収益化のための画期的なシステムと手法についてのものである。

米国特許 (出願公開2022/0318853に基づく): ブロックチェーン管理トークンによるデジタルコンテンツ収益化システム、方法およびプラットフォーム。 本技術は、自動的にコンテンツ使用を識別し、スマートコントラクトによるライセンス検証、コンプライアンス執行、事前定義条件に基づく手数料分配を実行し、これにより、クリエイターと権利保有者間のシームレスで改ざん不可能な収入分配を実現する。

米国特許 (出願公開2019/0155997に基づく): 創作物の登録、追跡、ライセンシングおよび収益化を行うための、ブロックチェーン台帳とセキュア識別子 (特許取得済みの不可聴音組み込みを含む) を活用した、包括的コンテンツライセンシング・プラットフォーム。 本システムは機械的権利、パフォーマンス、同期化、およびマイクロライセンシングの権利をサポートし、グローバルネットワーク全体で透明性のあるロイヤルティ分配と執行を確証する。

これらの特許は、スメリアン・クリプト・アンカー (Sumerian® Crypto Anchors)、データスコア (DataScore)、データバリュー (DataValue) AI エージェントなど、データボルトAIの中核となる特許技術を直接強化する。 データボルトAIは、ブロックチェーンの不変性とAI駆動の評価、量子耐性のある暗号化を組み合わせることで、知的財産、クリエイティブコンテンツ、データ資産を安全なRWAとしてトークン化する独自の立場にあり、従来は流動性の低かった資産に対して、分割所有権、即時決済、グローバルな流動性を可能にしている。

データボルトAIのCEO、ナサニエル・T・ブラッドリー (Nathaniel T. Bradley) は次のように述べている。「これらの特許の取得は、信頼の置けるスケーラブルなデータおよびコンテンツの収益化を提供することで、クリエイターや企業のエンパワーメントを実現するという当社の使命における、大きなマイルストーンです。デジタルコンテンツやデータが数兆ドル (数百兆円) 規模の未開拓の価値を持つ時代に、当社の技術は、知的財産をトークン化実世界資産に変えるために必要なセキュリティ、透明性、自動化を提供します。 これらの特許は、当社の競争上優位性を強化し、AI、ブロックチェーン、RWAトークン化の融合における当社のリーダーシップを加速させます。」

データボルトAIの最高知的財産責任者ジョシュア・パウ (Joshua Paugh) は、次のように述べている。「これらの特許は、データボルトAIにとって、大きな参入障壁と強力な知的財産保護を構築すると同時に、新たなライセンシングの機会も生み出します。 これらの特許の継続的な取得は、当社のインフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange)、間もなく導入予定のエレメンツ (Elements)、NIL、政治エクスチェンジの基盤となるインフラを提供します。これらは全て、当社独自の量子セキュリティプラットフォーム上に構築されています。 これには量子チェーン、量子グレードの暗号化、そして前例のないブロックチェーン技術と組み合わせた、当社の比類なきAI制御技術が含まれます。」

市場へのインパクト

世界のデータ収益化市場 は2025年に70億ドル (約1兆992億円) を超え、2033年までに170億ドル (約2兆6,695億円) に急成長すると予測されている。 より広範なデジタルコンテンツおよびライセンシング業界のグローバル市場規模 は3,690億ドル (約57兆9,448億円) の評価額を超える一方、 実世界資産のトークン化 は2025年にオンチェーン価値で既に300億ドル (約4兆7,109億円) を突破しており、アナリストは2030年までに グローバルなトークン化実世界資産市場 が16兆ドル (約2,513兆円) を上回ると予測している。 データボルトAIの拡大した特許ポートフォリオにより、同社はこれらの融合しつつある市場の最前線に立ち、コンテンツ権利、創作物、独自のデータを高価値の実世界資産 (RWA) として安全にトークン化できるようにする。

これらの進展は、データボルトAIがスポーツデータ収益化、グローバルなイベント駆動型ライセンシング、量子セキュリティを採用したブロックチェーンインフラにおいて既に進めている、パートナーシップや取り組みを補完するものである。

データボルトAIについて

データボルトAI (Datavault AI™) (NASDAQ: DVLT) は、Web 3.0環境において、AI主導によるデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、スメリアン (Sumerian®) の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。 データサイエンス部門は、Web 3.0とハイパフォーマンス・コンピューティングの力を活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ&エンターテインメント、イベント&会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェアのライセンシングを通じて包括的なソリューションを提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®)(IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータ・オブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインの実現や氏名・肖像・類似性 (Name, Image and Likeness)(NIL) のライセンシングを可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。 本社はペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する。 データボルトAIに関する詳細は、 www.dvlt.ai を参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、データボルトAI (以下「データボルトAI」、「同社」、「私共」、「私共の」、または「当社」) およびその業界に関する、(1995年米国証券民事訴訟改革法 (改正を含む) およびその他の証券法の意義の範囲内における)「将来の見通しに関する記述」が含まれており、これらにはリスクおよび不確実性が伴う。 場合によっては、将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「可能性がある」、「予定する」、「するだろう」、「すべきである」、「予想する」、「計画する」、「見込む」、「できる」、「意図する」、「目標とする」、「予測する」、「検討する」、「信じる」、「推定する」、「予測する」、「潜在的な」、「目標」、「目的」、「求める」、「可能性が高い」、または「継続する」などの言葉、これらの否定形、または同社の期待、戦略、計画もしくは意図に関わる類似の用語もしくは表現を含むことから、特定することができる。 これらの言葉が含まれていない場合でも、その記述が将来の見通しに関する記述でないことを意味するものではない。 このような将来の見通しに関する記述は、以下を含むが、これらに限定されるものではない。将来の事象に関する記述; データボルトAIが金属、地熱資源、砂糖、綿花、知的財産、クリエイティブコンテンツ、データ資産を含むRWAをトークン化する可能性; 同社の特許技術の商業的可能性と予想される市場への影響; 本プレスリリースで言及されている新しく取得した特許を、スメリアン・クリプト・アンカー (Sumerian® Crypto Anchors)、データソース (DataScore)、データバリュー (DataValue) AIエージェントを含む同社の他の特許技術と上手く統合する能力; 本プレスリリースで言及された新規特許を含めた、同社が保有する特許技術が侵害されている可能性を監視し、権利を行使する能力; ならびにグローバルなデータ収益化市場および実世界資産トークン化市場の予測成長に関する記述は、いずれも推定と仮定に基づいており、これらの推定と仮定は、同社およびその経営陣が合理的であると判断しているものの、本質的に不確実性を伴うものである。 読者におかれては、本書に記載されているこれらおよびその他の将来の見通しに関する記述に過度な信頼を置かないようご注意いただきたい。

実際の結果は、以下のリスクおよび不確実性を含む様々な要因により、これらの将来の見通しに関する記述で示された内容と大きく異なる可能性がある: これらのリスクおよび不確実性は、 経済状況、市場環境、または規制環境の変化; 評価手法および第三者報告に関する不確実性; トークン化資産に適用される規制枠組みの進化に関連するリスク; 技術開発および統合に関連するリスク ; データボルトAIが技術を開発し、マーケティングを成功させる能力; データボルトAIが開発する可能性がある技術が、期待される期間内に、あるいは全く、進展しないまたは必要な承認を得られないリスク; 規制経路に関する不確実性に関連するリスク; データボルトAIが対象市場の規模、新技術導入意欲、または提携関係を過大評価しているリスク; 過去の実績が再現されないリスク; 規制および知的財産リスク; その他、SECのウェブサイトwww.sec.govで閲覧可能である、データボルトAIが米国証券取引委員会 (Securities and Exchange Commission)(以下「SEC」) に提出した、2024年12月31日終了年度のフォーム10Kによる年次報告書および随時提出する書類により詳細に記載されているリスクおよび不確実性を含み、実際の結果が予想と異なる原因となる可能性がある。

本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、それらの記述が行われた時点での事象を述べているに過ぎない。 データボルトAIは、法令で義務づけられている場合を除き、本プレスリリースの日付以降の事象もしくは状況または新情報もしくは予期せぬ事象の発生を反映するために、本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わない。 データボルトAIは、将来の見通しに関する記述で開示された計画、意図または期待を実際に達成しない可能性があり、将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないようにすべきである。 データボルトAIの将来の見通しに関する記述は、将来的に実施される可能性のある買収、合併、売却、合弁事業、または投資によって生じる可能性のある影響を反映していない。

業界と市場のデータ

本プレスリリースでは、同社商品の市場に関する情報および統計を参照している。 これらの情報および統計の一部は、独立した業界出版物、市場調査会社のレポート、その他の独立した情報源を含む、様々な独立系第三者情報源から入手したものである。 また、本プレスリリースに含まれる一部のデータおよびその他の情報は、経営陣の推定および計算に基づくものであり、これは同社の内部調査および独立した情報源のレビューと解釈から導き出されたものである。 同社が競争に携わっている業界および当該業界における同社の市場ポジションおよび市場シェアに関するデータは本質的に不明確であり、同社がコントロールできない重大な事業上、経済上、競争上の不確実性の影響を受けるが、これらは同社が概ね当該業界における規模、地位、市場シェアを示すと考えているものである。 同社は当該情報が信頼できると考えているが、第三者による情報は独自に検証していない。 同社はその社内調査および推定が信頼できるものであると考えているが、これらは独立した情報源による検証を受けていない。 さらに、同社および同社の業界の将来の業績に関する仮定および推定は、様々な要因により必然的に高度な不確実性とリスクに晒されている。 これらの要因およびその他の要因により、同社の将来の業績は同社の仮定および推定と大きく異なる可能性がある。 したがって、本プレスリリースに含まれる市場、ランキング、その他の類似した業界データ、およびそのようなデータに基づく推定や見解は、信頼性がない可能性があることを認識していただきたい。

