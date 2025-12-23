Datavault AI Inc., 블록체인 기반 콘텐츠 라이선싱 및 토큰화 수익화를 진전시키는 핵심 미국 특허 2건 발급 발표

PHILADELPHIA, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- 인공지능 기반 데이터 가치 평가, 수익화, 양자 암호화된 실물자산 (RWA) 토큰화 분야의 선도 기업인 Datavault AI Inc.(이하 “Datavault AI” 또는 “회사”) (나스닥: DVLT)가 블록체인 기반 콘텐츠 관리 및 수익화 역량을 크게 강화하는 두 건의 핵심 미국 특허가 발급되었다고 오늘 밝혔다.

이번에 발급된 특허들은 블록체인 기술과 스마트 컨트랙트를 활용한 안전한 콘텐츠 라이선싱 및 토큰화된 수익화에 관한 혁신적인 시스템과 방법을 포괄한다.

미국 특허(출원공개번호 2022/0318853 기반): 블록체인으로 관리되는 토큰을 통해 디지털 콘텐츠를 수익화하는 시스템, 방법 및 플랫폼에 관한 특허다. 해당 기술은 콘텐츠 사용을 자동으로 식별하고, 스마트 컨트랙트를 통해 라이선스를 검증하며, 규정 준수를 강제하고 사전에 정의된 조건에 따라 수수료를 분배한다. 이를 통해 창작자와 권리자에게 변조가 불가능하고 원활한 수익 공유 구조를 제공한다.

미국 특허(출원공개번호 2019/0155997 기반): 블록체인 원장과 보안 식별자(특허 받은 비가청 톤 통합 기술 포함)를 활용해 창작물을 등록, 추적, 라이선싱 및 수익화하는 종합 콘텐츠 라이선싱 플랫폼에 관한 특허다. 이 시스템은 기계적 권리, 공연권, 동기화 권리, 마이크로 라이선싱 권리를 지원하며, 글로벌 네트워크 전반에서 투명한 로열티 분배와 집행을 보장한다.

이들 특허는 Sumerian® 크립토 앵커(Crypto Anchors), DataScore, DataValue AI 에이전트 등 Datavault AI의 핵심 특허 기술을 직접적으로 강화한다. 블록체인의 불변성과 AI 기반 가치 평가, 양자 내성 암호화를 결합함으로써 Datavault AI는 지식재산권, 창작 콘텐츠, 데이터 자산을 안전한 실물자산(RWA)으로 토큰화할 수 있는 독보적인 위치를 확보하게 됐다. 이를 통해 기존에는 유동성이 낮았던 자산에 대해 분할 소유, 즉시 결제, 글로벌 유동성을 실현할 수 있다.

Datavault AI Inc.의 최고경영자(CEO)인 Nathaniel T. Bradley는 “이번 특허 발급은 창작자와 기업에 신뢰할 수 있고 확장 가능한 데이터 및 콘텐츠 수익화 수단을 제공하겠다는 우리의 사명에서 중요한 이정표”라며 “디지털 콘텐츠와 데이터가 아직 활용되지 않은 수조 달러 규모의 가치를 지닌 시대에, 우리의 기술은 지식재산을 토큰화된 실물자산으로 전환하는 데 필요한 보안성, 투명성, 자동화를 제공한다”고 밝혔다. 이어 “이번 특허들은 우리의 경쟁 우위를 더욱 공고히 하고, AI·블록체인·RWA 토큰화의 융합 분야에서 리더십을 가속화할 것”이라고 덧붙였다.

시장 영향

글로벌 데이터 수익화 시장은 2025년에 70억 달러를 넘어설 것으로 전망되며, 2033년까지 약 170억 달러 규모로 빠르게 성장할 것으로 예상된다. 디지털 콘텐츠 및 라이선싱 산업 전반의 글로벌 시장 가치는 3,690억 달러를 상회하고 있으며, 실물자산(RWA) 토큰화 분야는 2025년 기준 온체인 가치가 이미 300억 달러를 돌파했다. 시장 분석가들은 전 세계 토큰화된 실물자산 시장이 2030년까지 16조 달러 이상으로 확대될 것으로 내다보고 있다. Datavault AI의 확장된 특허 포트폴리오는 이러한 융합 시장의 최전선에서 콘텐츠 권리, 창작물, 독점 데이터의 안전한 고부가가치 RWA 토큰화를 가능하게 하는 기반을 제공한다.

이 같은 기술적 진전은 스포츠 데이터 수익화, 글로벌 이벤트 기반 라이선싱, 양자 보안 블록체인 인프라 등 Datavault AI가 이미 추진 중인 파트너십과 사업 이니셔티브를 한층 보완하는 역할을 한다.

Datavault AI 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 Web 3.0 환경에서 AI 기반 데이터 경험, 자산 가치 평가 및 수익화를 선도하고 있다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 부문과 데이터 과학(Data Science) 부문을 중심으로 협업형 종합 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 보유하고 있으며, 업계 최초로 다중 채널 무선 HD 사운드 전송, 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거를 포함한 핵심 공간 음향 기술을 구현했다. 데이터 과학 부문은 Web 3.0과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 역량을 활용해 체험형 데이터 인식, 가치 평가, 안전한 수익화 솔루션을 제공하고 있다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠·엔터테인먼트, 이벤트·공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업을 대상으로 HPC 소프트웨어 라이선스 및 통합형 데이터 서비스를 지원한다. 또한 Information Data Exchange®(IDE)는 물리적 실세계 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin), 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선스를 가능하게 하며, 신뢰성과 윤리를 기반으로 한 책임 있는 AI 생태계 조성에 앞장서고 있다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 커스터마이징이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 타사 시스템 통합, 세부 데이터 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 포함한다. 회사는 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 본사를 두고 있으며 보다 자세한 정보는 www.dvlt.ai 에서 확인이 가능하다.

미래예측진술

본 보도자료에는 Datavault AI Inc.(이하 “Datavault AI”, “회사”, “당사”, “우리”) 및 당사가 속한 산업과 관련하여 위험과 불확실성을 수반하는 ‘미래예측진술’이 포함되어 있다. 이는 개정된 1995년 사모증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 및 기타 증권 관련 법률의 의미에 따른 것이다. 일부 경우 이러한 미래예측진술은 “may(할 수 있다)”, “might”, “will”, “shall”, “should”, “expects”, “plans”, “anticipates”, “could”, “intends”, “target”, “projects”, “contemplates”, “believes”, “estimates”, “predicts”, “potential”, “goal”, “objective”, “seeks”, “likely”, “continue” 또는 이와 유사한 표현이나 그 부정형을 통해 식별될 수 있으며, 이는 당사의 기대, 전략, 계획 또는 의도와 관련된다. 이러한 표현이 사용되지 않았다고 해서 해당 진술이 미래예측진술이 아니라는 의미는 아니다. 이러한 미래예측진술에는, 이에 한정되지는 않지만, 향후 사건에 대한 진술, 금속·지열 자원·설탕·면화·지식재산권·창작 콘텐츠·데이터 자산 등을 포함한 실물자산(RWA)을 토큰화할 수 있는 Datavault AI의 잠재력, 당사의 특허 기술이 지닌 상업적 잠재력과 예상되는 시장 영향, 본 보도자료에서 언급된 신규 발급 특허를 Sumerian® 크립토 앵커(Crypto Anchors), DataScore, DataValue AI 에이전트 등 기존 특허 기술과 성공적으로 통합할 수 있는 당사의 능력, 신규 발급 특허를 포함한 당사 특허 기술에 대한 잠재적 침해를 모니터링하고 이를 집행할 수 있는 능력, 그리고 글로벌 데이터 수익화 및 실물자산 토큰화 시장의 예상 성장 등이 포함된다. 이러한 진술들은 회사와 경영진이 합리적이라고 판단한 추정과 가정을 기반으로 하고 있으나, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 독자들은 본 문서에 포함된 이러한 미래예측진술 및 기타 유사한 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다.

실제 결과는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 이러한 미래예측진술에서 제시된 내용과 실질적으로 다를 수 있다. 여기에는 다음과 같은 요인이 포함되며, 이에 한정되지는 않는다. 경제적 · 시장적 · 규제 환경의 변화 , 가치 평가 방법론 및 제 3 자 보고서와 관련된 불확실성 , 토큰화 자산에 적용되는 규제 체계의 변화와 관련된 위험 , 기술 개발 및 통합과 관련된 위험 , Datavault AI가 기술을 개발하고 이를 성공적으로 상용화할 수 있는 능력, Datavault AI가 개발 중인 잠재적 기술이 예상된 일정 내에 또는 전혀 진전되지 않거나 필요한 승인들을 획득하지 못할 위험, 규제 경로의 불확실성과 관련된 위험, Datavault AI가 목표 시장의 규모나 신기술 채택 의지 또는 파트너십 가능성을 과대평가했을 위험, 과거의 성과가 재현되지 않을 위험, 규제 및 지식재산권 관련 위험, 그리고 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 Form 10-K 연차보고서를 포함해 Datavault AI가 수시로 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 각종 공시 문서에 보다 상세히 기재된 기타 위험과 불확실성 등이 있다. 이러한 요인들은 실제 결과가 기대와 달라지게 만들 수 있다. 해당 공시 자료는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.

본 보도자료에 포함된 미래예측진술은 해당 진술이 작성된 날짜를 기준으로 한 사건에만 관련된다. Datavault AI는 법률상 요구되는 경우를 제외하고, 본 보도자료 작성일 이후 발생하는 사건이나 상황, 새로운 정보의 공개 또는 예기치 못한 사건의 발생을 반영하기 위해 본 보도자료에 포함된 미래예측진술을 업데이트할 의무를 부담하지 않는다. Datavault AI는 미래예측진술에서 공개한 계획, 의도 또는 기대를 실제로 달성하지 못할 수 있으며, 독자들은 이러한 미래예측진술에 과도하게 의존해서는 안 된다. 또한 Datavault AI의 미래예측진술은 향후 이루어질 수 있는 인수, 합병, 자산 처분, 합작 투자 또는 투자 활동이 미칠 잠재적 영향을 반영하지 않는다.

산업 및 시장 데이터

본 보도자료에는 당사 제품이 속한 시장과 관련된 정보 및 통계가 인용되어 있다. 이러한 정보와 통계 중 일부는 독립적인 산업 간행물, 시장조사 기관의 보고서 및 기타 독립적인 제3자 출처 등 다양한 외부 자료로부터 확보한 것이다. 또한 본 보도자료에 포함된 일부 데이터와 기타 정보는 내부 설문조사 결과와 독립적 자료에 대한 당사의 검토 및 해석을 바탕으로 산출된 경영진의 추정치와 계산에 근거하고 있다. 당사가 경쟁하고 있는 산업과 해당 산업 내에서의 당사 시장 지위 및 시장 점유율에 관한 데이터는 본질적으로 정확성이 제한적이며, 당사의 통제를 벗어난 중대한 사업적·경제적·경쟁적 불확실성의 영향을 받는다. 그럼에도 불구하고, 당사는 이러한 데이터가 전반적으로 해당 산업 내 규모, 위치 및 시장 점유율을 합리적으로 보여준다고 판단하고 있다. 당사는 이러한 정보가 신뢰할 수 있다고 믿고 있으나, 제3자 자료에 대해서는 독립적인 검증을 수행하지 않았다. 또한 당사의 내부 조사와 추정치 역시 신뢰할 수 있다고 판단하고 있으나, 어떠한 독립 기관에 의해서도 검증된 바는 아니다. 아울러 당사 및 당사가 속한 산업의 향후 성과에 대한 가정과 추정은 다양한 요인으로 인해 높은 수준의 불확실성과 위험을 수반한다. 이러한 요인들과 기타 요소들로 인해 실제 향후 성과는 당사의 가정 및 추정과 실질적으로 달라질 수 있다. 이에 따라 본 보도자료에 포함된 시장 규모, 순위 및 기타 유사한 산업 데이터와, 이러한 데이터를 바탕으로 한 추정 및 신념은 신뢰성이 제한적일 수 있음을 인지할 필요가 있다.

