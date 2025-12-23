Datavault AI Inc. Mengumumkan Pengeluaran Dua Paten Asas di A.S. yang Memajukan Pelesenan Kandungan Dipacu Blockchain serta Pengewangan yang Ditokenisasi

PHILADELPHIA, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- Datavault AI Inc. (“Datavault AI” atau “Syarikat”) (NASDAQ: DVLT), perintis dalam penilaian data berasaskan AI, pengewangan, dan tokenisasi RWA yang disulitkan secara kuantum, hari ini mengumumkan pengeluaran dua paten utama di Amerika Syarikat yang secara signifikan mengukuhkan portfolio harta intelek syarikat dalam pengurusan kandungan berasaskan blockchain dan pengewangan.

Paten yang baru dikeluarkan ini merangkumi sistem dan kaedah inovatif bagi pelesenan kandungan yang selamat serta pengewangan bertoken menggunakan teknologi blockchain dan kontrak pintar:

Paten A.S. (berdasarkan Permohonan Penerbitan 2022/0318853): Satu sistem, kaedah dan platform bagi pengewangan kandungan digital melalui token yang diuruskan blockchain. Teknologi ini secara automatik mengenal pasti penggunaan kandungan, mengesahkan pelesenan melalui kontrak pintar, menguatkuasakan pematuhan serta mengagihkan yuran mengikut terma yang telah ditetapkan – sekali gus membolehkan perkongsian hasil yang lancar dan kalis gangguan bagi pencipta serta pemegang hak.

Paten A.S. (berdasarkan Permohonan Penerbitan 2019/0155997): Suatu platform pelesenan kandungan menyeluruh yang memanfaatkan lejar blockchain dan pengenal pasti selamat (termasuk integrasi nada tidak boleh didengar yang dipatenkan) untuk mendaftar, menjejak, melesenkan serta dan mengewangkan karya kreatif. Sistem ini menyokong hak mekanikal, persembahan, penyegerakan dan pelesenan mikro sambil memastikan pengagihan royalti yang telus serta penguatkuasaan di seluruh rangkaian global.

Paten-paten ini secara langsung mempertingkatkan teknologi teras yang dipatenkan oleh Datavault AI, termasuk Sumerian® Crypto Anchors, DataScore dan ejen DataValue AI. Dengan menggabungkan ketidakbolehubahan blockchain bersama penilaian dipacu AI dan penyulitan tahan kuantum, Datavault AI berada pada kedudukan strategik untuk mentokenisai harta intelek, kandungan kreatif dan aset data sebagai RWA selamat – sekali gus membuka pemilikan pecahan, penyelesaian segera serta kecairan global bagi aset yang secara tradisinya tidak cair.

“Pengeluaran paten ini mewakili pencapaian penting dalam misi kami untuk memperkasa pencipta dan perusahaan melalui pengewangan data dan kandungan yang dipercayai serta boleh diskalakan,” kata Nathaniel T. Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI Inc. “Dalam era di mana kandungan digital serta data membawa potensi bernilai bertrilion Dolar Amerika yang masih belum diterokai, teknologi kami menawarkan tahap keselamatan, ketelusan dan automasi yang diperlukan untuk mengubah harta intelek menjadi aset dunia sebenar yang ditokenisasi. Paten-paten ini mengukuhkan parit daya saing kami dan mempercepatkan kepimpinan kami dalam konvergensi AI, blockchain dan tokenisasi RWA.”

“Paten-paten ini mewujudkan halangan kemasukan pasaran yang signifikan serta perlindungan harta intelek yang kukuh bagi Datavault AI, di samping membuka peluang pelesenan baharu. Pengeluaran berterusan paten ini menyediakan infrastruktur asas bagi Information Data Exchange kami serta platform Elements, NIL, dan pertukaran politik yang bakal dilancarkan—semuanya dibina di atas platform eksklusif yang diperkukuh dengan keselamatan kuantum,” ujar Joshua Paugh, Ketua Pegawai Harta Intelek Datavault AI. “Ini merangkumi rantaian kuantum, penyulitan bertaraf kuantum serta keupayaan AI yang tiada tandingan digabungkan dengan teknologi blockchain yang belum pernah dicapai sebelum ini.”

Kesan Pasaran

Pasaran pengewangan data global dijangka melebihi USD7 bilion pada tahun 2025, dengan pertumbuhan pesat menuju USD17 bilion menjelang 2033. Industri kandungan digital dan pelesenan yang lebih luas dinilaikan pada lebih daripada USD369 bilion di peringkat global, manakala tokenisasi aset dunia sebenar telah pun melepasi nilai on‑chain sebanyak USD30 bilion pada tahun 2025. Penganalisis meramalkan pasaran global aset dunia sebenar yang ditokenisasi akan mencecah lebih USD16 trilion menjelang 2030. Portfolio paten yang diperluas oleh Datavault AI meletakkan syarikat ini di barisan hadapan pasaran yang sedang berkumpul, sekali gus membolehkan tokenisasi selamat bagi hak kandungan, karya kreatif, dan data proprietari sebagai RWA bernilai tinggi.

Kemajuan ini melengkapi kerjasama serta inisiatif sedia ada Datavault AI dalam pengewangan data sukan, pelesenan berasaskan acara global serta infrastruktur blockchain yang diperkukuh dengan keselamatan kuantum.

Perihal Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) sedang menerajui pengalaman data dipacu AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentas pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, PA. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan pandang ke hadapan” (dalam erti kata Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995, sebagaimana dipinda, serta undang-undang sekuriti lain) mengenai Datavault AI Inc. (“Datavault AI,” “Syarikat,” “kami” atau “kita”) dan industri kami, yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Dalam sesetengah kes, kenyataan pandang ke hadapan boleh dikenal pasti melalui penggunaan perkataan seperti “mungkin,” “barangkali,” “akan,” “sepatutnya,” “menjangkan,” “merancang,” “menjangkakan,” “boleh,” “berniat,” “sasar,” “mengunjurkan,” “mempertimbangkan,” “percaya,” “menganggarkan,” “meramalkan,” “potensi,” “matlamat,” “objektif,” “mencari,” “kemungkinan” atau “meneruskan,” atau bentuk negatif perkataan-perkataan tersebut, serta istilah dan ungkapan lain yang serupa yang berkaitan dengan jangkaan, strategi, pelan atau niat kami. Ketiadaan perkataan-perkataan ini tidak bermaksud bahawa sesuatu kenyataan bukan kenyataan pandang ke hadapan. Kenyataan pandang ke hadapan ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada: kenyataan mengenai peristiwa masa hadapan; potensi Datavault AI untuk mentokenisasi RWA, termasuk logam, sumber geoterma, gula, kapas, harta intelek, kandungan kreatif dan aset data; potensi komersial serta kesan pasaran yang dijangka daripada teknologi berpaten; keupayaan kami untuk berjaya mengintegrasikan paten baharu yang dirujuk dalam siaran akhbar ini dengan teknologi lain yang telah dipatenkan, termasuk Sumerian® Crypto Anchors, DataScore dan ejen DataValue AI; keupayaan kami untuk memantau kemungkinan pelanggaran serta menguatkuasakan teknologi yang dipatenkan, termasuk paten baharu yang dirujuk dalam siaran akhbar ini; dan pertumbuhan yang dijangka bagi pasaran pengewangan data global serta tokenisasi aset dunia sebenar — semuanya adalah berdasarkan anggaran dan andaian yang, walaupun dianggap munasabah oleh Syarikat dan pengurusannya, secara asasnya tidak pasti. Para pembaca diingatkan agar tidak meletakkan pergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan berpandangan ke hadapan ini dan kenyataan berpandangan ke hadapan lain yang terkandung di sini.

Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan ini akibat pelbagai risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkara berikut: perubahan dalam keadaan ekonomi, pasaran, atau peraturan; ketidakpastian mengenai metodologi penilaian dan laporan pihak ketiga; risiko berkaitan dengan rangka kerja peraturan yang sedang berkembang yang terpakai kepada aset yang ditokenisasi; risiko yang berkaitan dengan pembangunan dan integrasi teknologi ; keupayaan Datavault AI untuk membangunkan dan berjaya memasarkan teknologi; risiko bahawa teknologi berpotensi yang dibangunkan oleh Datavault AI mungkin tidak berkembang atau tidak menerima kelulusan yang diperlukan dalam jangka masa yang dijangka atau langsung tidak; risiko berkaitan dengan ketidakpastian mengenai laluan peraturan; risiko bahawa Datavault AI telah terlebih anggar saiz pasaran sasaran, kesediaan untuk menerima pakai teknologi baharu atau kerjasama; risiko bahawa keputusan terdahulu mungkin tidak dapat diulang; risiko peraturan dan harta intelek; serta risiko dan ketidakpastian lain seperti yang dihuraikan sepenuhnya dalam pemfailan Datavault AI dengan U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), termasuk Laporan Tahunan pada Borang 10‑K bagi tahun berakhir 31 Disember 2024 dan pemfailan lain yang dibuat oleh Datavault AI dari masa ke semasa dengan SEC, yang boleh didapati di laman web SEC di www.sec.gov, dan boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada jangkaan.

Kenyataan pandang ke hadapan dalam siaran akhbar ini hanya berkaitan dengan peristiwa setakat tarikh kenyataan tersebut dibuat. Datavault AI tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini mana-mana kenyataan pandang ke hadapan yang dibuat dalam siaran akhbar ini bagi mencerminkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh siaran akhbar ini, atau bagi mencerminkan maklumat baharu atau berlakunya peristiwa yang tidak dijangka, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Datavault AI mungkin tidak akan mencapai sepenuhnya pelan, niat atau jangkaan yang didedahkan dalam kenyataan berpandangan ke hadapannya, dan anda tidak seharusnya meletakkan pergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan pandang ke hadapan tersebut. Kenyataan pandang ke hadapan Datavault AI tidak mencerminkan potensi impak sebarang pemerolehan, penggabungan, pelupusan, usaha sama atau pelaburan masa hadapan yang mungkin dilakukannya.

Data Industri dan Pasaran

Dalam siaran akhbar ini, kami merujuk kepada maklumat dan statistik mengenai pasaran bagi produk kami. Sebahagian daripada maklumat dan statistik ini diperoleh daripada pelbagai sumber pihak ketiga bebas, termasuk penerbitan industri bebas, laporan firma penyelidikan pasaran dan sumber bebas lain. Sebahagian data dan maklumat lain yang terkandung dalam siaran akhbar ini juga berdasarkan anggaran dan pengiraan pihak pengurusan, yang diperoleh daripada semakan serta tafsiran tinjauan dalaman dan sumber bebas. Data mengenai industri di mana kami bersaing serta kedudukan pasaran dan bahagian pasaran kami dalam industri tersebut secara asasnya tidak tepat dan tertakluk kepada ketidakpastian perniagaan, ekonomi serta persaingan yang signifikan di luar kawalan kami. Walau bagaimanapun, kami percaya ia secara umum menunjukkan saiz, kedudukan dan bahagian pasaran dalam industri ini. Walaupun kami percaya maklumat tersebut boleh dipercayai, kami tidak mengesahkan secara bebas sebarang maklumat pihak ketiga. Walaupun kami percaya penyelidikan dan anggaran dalaman syarikat adalah boleh dipercayai, penyelidikan dan anggaran tersebut belum disahkan oleh mana‑mana sumber bebas. Selain itu, andaian dan anggaran mengenai prestasi masa hadapan syarikat dan industri kami semestinya tertakluk kepada tahap ketidakpastian serta risiko yang tinggi akibat pelbagai faktor. Faktor‑faktor ini serta faktor lain boleh menyebabkan prestasi masa hadapan kami berbeza secara material daripada andaian dan anggaran kami. Oleh itu, anda harus sedar bahawa data pasaran, kedudukan dan data industri lain yang serupa yang termasuk dalam siaran akhbar ini, serta anggaran dan kepercayaan yang berdasarkan data tersebut, mungkin tidak boleh dipercayai.

Pertanyaan Media

marketing@dvlt.ai

Hubungan Pelabur

800.491.9665

ir@dvlt.ai