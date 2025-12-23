Datavault AI Inc. 宣布获得两项美国核心专利，推动区块链驱动型内容许可与代币化变现进程

费城, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 IBN 发布 -- AI 驱动数据估值、变现及量子加密 RWA 代币化领域的先驱 Datavault AI Inc. (简称“Datavault AI”或“公司”) 今日宣布，已获得两项关键的美国专利，显著增强了其在基于区块链的内容管理与变现方面的知识产权组合。

新授予的专利涵盖以下利用区块链技术和智能合约，进行安全内容许可与代币化变现的突破性系统及方法：

美国专利 (申请公告号：2022/0318853)：一种通过区块链管理代币实现数字内容变现的系统、方法及平台。 该技术能自动识别内容使用情况，通过智能合约验证许可，执行合规要求，并按预设条款分配费用——为创作者和权利方实现无缝、防篡改的收益分享。

美国专利 (申请公告号：2019/0155997)：一种利用区块链账本和安全标识符（包括专利性的不可听音调集成）进行创作作品注册、追踪、许可和变现的综合性内容许可平台。 该系统支持机械复制、表演、同步及微许可等多种权利，同时在全球网络中实现透明的版税分配与执行。

这些专利直接增强了 Datavault AI 的核心专利技术，包括 Sumerian® Crypto Anchors、DataScore 和 Datavault AI 智能体。 通过将区块链的不可篡改性、AI 驱动的估值以及抗量子加密技术相结合，Datavault AI 在将知识产权、创意内容和数据资产代币化为安全的 RWA 方面具有独特优势——为传统上流动性不足的资产释放碎片化所有权、即时结算和全球流动性。

Datavault AI Inc. 首席执行官 Nathaniel T. Bradley 表示：“这些专利的授予是我们使命中的一个重要里程碑，即通过可信、可扩展的数据和内容变现方案赋能创作者和企业。在数字内容和数据蕴含数万亿美元未开发价值的时代，我们的技术提供了将知识产权转化为代币化现实世界资产所需的安全性、透明度和自动化能力。 这些专利巩固了我们的竞争壁垒，并加速了我们在 AI、区块链和 RWA 代币化融合领域的领导地位。”

Datavault AI 首席知识产权官 Joshua Paugh 表示：“这些专利为 Datavault AI 构筑了高准入壁垒与坚实的知识产权保护，同时开辟全新的许可机会。 这些专利的持续授予，为我们的 Information Data Exchange 以及即将推出的 Elements、NIL 和政治交易平台提供了核心基础设施——所有这些都构建在我们独有的量子安全平台之上。 这涵盖量子链、量子级加密，以及我们对 AI 与前所未有的区块链技术相结合的无可匹敌的掌控。”

市场影响

全球数据变现市场 预计将在 2025 年突破 70 亿美元，并快速向 2033 年的 170 亿美元规模增长。 更广泛的数字内容与许可产业 全球估值已超过 3690 亿美元，同时 现实世界资产代币化 在 2025 年已实现超 300 亿美元的链上价值，分析师预计 全球代币化现实世界资产市场规模 将在 2030 年前超过 16 万亿美元。 Datavault AI 此次拓展的专利组合，将公司定位在这些融合市场的前沿，使其能够将内容版权、创意作品及专有数据作为高价值 RWA 进行安全的代币化。

这些进展进一步强化了 Datavault AI 在体育数据变现、全球事件驱动许可及量子安全区块链基础设施等领域已有的合作伙伴关系与项目布局。

关于 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正在 Web 3.0 环境中引领 AI 驱动的数据体验、资产估值与变现的发展。 公司基于云端的平台由声学科学部和数据科学部协同驱动，提供全面解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及姓名、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的技术套件支持完全定制，提供 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、详尽的数据与分析、营销自动化以及广告监测等功能。 公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解更多有关 Datavault AI 的信息，欢迎访问 www.dvlt.ai 。

前瞻性声明

行业与市场数据

