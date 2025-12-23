Datavault AI Inc. 宣佈獲頒兩項美國基礎專利，推動區塊鏈驅動的內容授權及代幣化變現

費城, Dec. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 -- 在人工智能 (AI) 驅動數據估值、變現及量子加密現實世界資產 (RWA) 代幣化領域引領在前的 Datavault AI Inc.（「Datavault AI」或「該公司」）(NASDAQ: DVLT) 今天宣佈獲授兩項關鍵美國專利，顯著加強其在區塊鏈內容管理與變現領域的知識產權組合。

新近獲批的專利涵蓋利用區塊鏈技術和智能合約實現安全內容授權與代幣化變現的突破性系統及方法：

美國專利（源自申請公告 2022/0318853）：透過區塊鏈管理代幣來實現數碼內容變現的系統、方法及平台。 此技術自動識別內容使用，經由智能合約確認授權，執行合規要求，並依據預先定義的條款分發費用，讓創作者及權利持有者能夠進行流暢無縫而防篡改地分享收益。

美國專利（源自申請公告 2019/0155997）：全面的內容授權平台，透過區塊鏈分類帳與安全識別碼（包括獲專利的無聲音調嵌入功能）來登記、追蹤、授權創作作品並達到變現。 該系統支援機械、表演、同步及微授權等權利，同時確保在全球網絡中實現公開透明的版稅分配及執行。

此等專利直接提升 Datavault AI 的核心專利技術，包括 Sumerian® Crypto Anchors、DataScore 及 DataValue AI 代理。 透過結合區塊鏈的不可篡改特質與人工智能驅動的估值及抗量子加密，Datavault AI 具備獨特優勢，能將知識產權、創意內容及數據資產代幣化而作為安全的現實世界資產，為傳統上低流動性資產帶來分割所有權、瞬間結算及環球流通力。

Datavault AI Inc. 行政總裁 Nathaniel T. Bradley 表示：「此等專利的頒發是我們使命中的重要里程碑，旨在以可信賴而方便擴展的數據與內容變現方案來增強創作者及企業的能力。在數碼內容和數據蘊含數萬億潛在價值的年代，我們的技術具備將知識產權轉變為代幣化現實世界資產所需的保安、透明及自動化功能。 此等專利加強了我們的競爭優勢，並加快我們在 AI、區塊鏈與現實世界資產代幣化融合的領先地位。」

Datavault AI 知識產權總監 Joshua Paugh 表示：「這些專利為 Datavault AI 建立顯著的准入壁壘及穩健的知識產權保護，亦開拓了新的授權機會。 專利的持續頒發為我們的 Information Data Exchange 以及即將推出的 Elements、NIL 和政治交易平台提供了基礎硬件，這些均建構於我們的量子加密專屬平台之上， 當中包括量子鏈、量子級加密，以及我們無可比擬的人工智能駕馭力配搭前所未有的區塊鏈技術。」

市場影響

全球數據變現市場 預計在 2025 年將超過 70 億美元，並將快速增長至 2033 年的 170 億美元。 更廣泛的數碼內容與授權行業 全球價值超過 3,690 億美元，而 現實世界資產代幣化 在 2025 年的鏈上價值已突破 300 億美元，分析師預測 全球代幣化現實世界資產市場 將於 2030 年攀升至超過 16 萬億美元。 Datavault AI 擴展後的專利組合，令其在多個交匯市場中穩佔領先地位，並能安全地將內容權利、創作作品及專有數據轉化為高價值現實世界資產。

這些突破與 Datavault AI 現有的合作夥伴關係及計劃相輔相成，包括體育數據變現、全球事件驅動的授權，以及量子安全的區塊鏈硬件。

關於 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及資產盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的基礎空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。 數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於賓州費城。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai 。

前瞻性陳述

本新聞稿載有關於 Datavault AI Inc.（「Datavault AI」、「該公司」、「我們」、「我們的」或「我方」）及其所屬行業的「前瞻性陳述」（根據經修訂的 1995 年《私人證券訴訟改革法案》及其他證券法規的涵義），這些陳述涉及風險及不確定因素。 在某些情況下，可以透過「可能」、「將會」、「應」、「預期」、「計劃」、「預計」、「能夠」、「打算」、「目標」、「預測」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛力」、「目標」、「目的」、「尋求」、「很可能」或「繼續」等詞語，或這些詞語的否定形式，或其他涉及我方預期、策略、計劃或意圖的類似表述，來識別該等前瞻性陳述。 即使並無此等字詞，亦不代表其不具前瞻性。 此等前瞻性陳述，包括但不限於關於未來事件的陳述；Datavault AI 對包括金屬、地熱資源、糖、棉花、知識產權、創意內容及數據資產等現實世界資產進行代幣化的潛力；我們專利技術的商業潛力與預期市場影響；我們將本新聞稿提及新獲專利與其他專利技術（包括 Sumerian® Crypto Anchors、DataScore 及 DataValue AI 代理）成功整合的能力；我們監測潛在侵權行為並行使專利權（包括本新聞稿所述新獲專利）的能力；以及全球數據變現與現實世界資產代幣化市場的預期增長，均必然基於本公司及其管理層認為合理但本質上存在不確定因素的估計及假設。 謹此提醒讀者，切勿過度依賴本文所載及其他前瞻性陳述。

實際結果可能因各種風險與不確定因素而與這些前瞻性陳述所示內容存在重大差異，包括但不限於以下方面： 經濟、市場或監管環境的變化；估值方法與第三方報告的不確定因素；與代幣化資產適用之監管框架演變相關的風險；技術開發與整合相關的風險 ；Datavault AI 開發並成功推廣技術的能力；Datavault AI 開發的潛在技術可能未能在預期時間內（或完全無法）取得進展或必要批准的風險；監管途徑不明確的風險；Datavault AI 可能高估目標市場規模、新技術接受度或合作關係的風險；先前成果無法重現的風險；監管與知識產權風險；以及 Datavault AI 向美國證券交易委員會（「SEC」）提交文件中更詳盡說明的其他風險及不確定因素，包括截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告，以及 Datavault AI 不時向 SEC 提交的其他文件（相關文件可於 SEC 網站 www.sec.gov 查閱），此等因素均可能導致實際結果與預期出現差異。

本新聞稿中的前瞻性陳述僅與陳述發表當日的事件相關。 除非法律有所要求，否則 Datavault AI 並無義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈後的事件或情況，或反映新資訊或未預期事件的發生。 Datavault AI 未必能夠實際達成其在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或期望，讀者不應過度倚賴該等前瞻性陳述。 Datavault AI 的前瞻性陳述並未反映其未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資或投資的潛在影響。

行業及市場數據

本新聞稿引用關於我們產品市場的資訊及統計數據。 某些資訊及統計數據來自各個獨立第三方來源，包括獨立行業出版物、市場研究公司報告及其他獨立來源。 本新聞稿列載的部分數據及其他資訊亦基於管理層的估算及計算，後者源自我們對內部調查及獨立來源的審視及詮釋。 關於我們所在行業及我們在這些行業中的市場地位及市佔率的數據，本質上並不精確，且受到我們無法控制的重大商業、經濟與競爭不確定因素所影響，惟我們認為此等數據大致反映行業規模、地位及市佔率。 我們相信此類資訊可靠，但並未獨立核實任何第三方資訊。 我們認為公司內部研究及估計可靠，但此類研究及估算未經任何獨立來源核實。 此外，對我們自身及所屬行業未來表現的假設及估算，必然基於多種因素而有高度不確定性及風險。 此等及其他因素可能導致我們未來表現與假設及估算相差甚遠。 因此請注意，本新聞稿所列的市場、排名及其他類似行業數據以及基於該數據的估算及觀點未必可靠。

媒體查詢

marketing@dvlt.ai

投資者聯絡方式

800.491.9665

ir@dvlt.ai