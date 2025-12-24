09:00 Lontoo, 11:00 Helsinki, 24.12.2025 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
AFARAK GROUP SE: VAROJEN JAKAMINEN SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOSTA
Yhtiön hallitus on tänään päättänyt jakaa pääomanpalautusta 0,005 euroa osakkeelta. Päätös perustuu 3.6.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaan valtuutukseen.
Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat maksun täsmäytyspäivänä 13.2.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Pääomanpalautus maksetaan 20.2.2026. Maksupäivä Suomen ulkopuolella määräytyy pääomanpalautuksia välittävien pankkien käytäntöjen mukaisesti.
HELSINGISSÄ 24. JOULUKUUTA 2025
AFARAK GROUP SE
Guy Konsbruck
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
