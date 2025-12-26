Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 18 december 2025 tot 24 december 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 18 december 2025 tot 24 december 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 49 066 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 18 december 2025 tot 24 december 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
18 december 2025Euronext Brussels6 53637,1437,3537,05242 747
 MTF CBOE2 53037,1337,2037,0593 939
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
19 december 2025Euronext Brussels7 00037,0337,3036,90259 210
 MTF CBOE3 00037,0337,2536,90111 090
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
22 december 2025Euronext Brussels7 50537,1837,3536,95279 036
 MTF CBOE2 49537,1437,2536,9592 664
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
23 december 2025Euronext Brussels7 00037,4237,6537,20261 940
 MTF CBOE3 00037,4337,6537,20112 290
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
24 december 2025Euronext Brussels7 00038,1738,3037,70267 190
 MTF CBOE3 00038,1738,2537,70114 510
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 49 06637,3938,3036,901 834 616

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 000 aandelen heeft aangekocht in de periode van 18 december 2025 tot 24 december 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 6 400 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 18 december 2025 tot 24 december 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
18 december 202560037,1237,1537,1022 272
19 december 20251 80037,0637,3036,9066 708
22 december 202580037,0337,1037,0029 624
23 december 202580037,2837,3037,2029 824
24 december 202500,000,000,000
Totaal4 000   148 428


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
18 december 20251 00037,2837,4037,2037 280
19 december 202580037,1437,2037,1029 712
22 december 20251 20037,2337,4037,1044 676
23 december 20251 40037,4437,6037,3052 416
24 december 20252 00038,0038,4037,6076 000
Totaal6 400   240 084

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 24 053 aandelen.

Op 24 december 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 823 057 eigen aandelen aan, of 3,55% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

