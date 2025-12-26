Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 18 december 2025 tot 24 december 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 21 november 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 18 december 2025 tot 24 december 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 49 066 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 18 december 2025 tot 24 december 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 18 december 2025 Euronext Brussels 6 536 37,14 37,35 37,05 242 747 MTF CBOE 2 530 37,13 37,20 37,05 93 939 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 19 december 2025 Euronext Brussels 7 000 37,03 37,30 36,90 259 210 MTF CBOE 3 000 37,03 37,25 36,90 111 090 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 22 december 2025 Euronext Brussels 7 505 37,18 37,35 36,95 279 036 MTF CBOE 2 495 37,14 37,25 36,95 92 664 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 23 december 2025 Euronext Brussels 7 000 37,42 37,65 37,20 261 940 MTF CBOE 3 000 37,43 37,65 37,20 112 290 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 24 december 2025 Euronext Brussels 7 000 38,17 38,30 37,70 267 190 MTF CBOE 3 000 38,17 38,25 37,70 114 510 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 49 066 37,39 38,30 36,90 1 834 616

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 000 aandelen heeft aangekocht in de periode van 18 december 2025 tot 24 december 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 6 400 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 18 december 2025 tot 24 december 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 18 december 2025 600 37,12 37,15 37,10 22 272 19 december 2025 1 800 37,06 37,30 36,90 66 708 22 december 2025 800 37,03 37,10 37,00 29 624 23 december 2025 800 37,28 37,30 37,20 29 824 24 december 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 Totaal 4 000 148 428





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 18 december 2025 1 000 37,28 37,40 37,20 37 280 19 december 2025 800 37,14 37,20 37,10 29 712 22 december 2025 1 200 37,23 37,40 37,10 44 676 23 december 2025 1 400 37,44 37,60 37,30 52 416 24 december 2025 2 000 38,00 38,40 37,60 76 000 Totaal 6 400 240 084

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 24 053 aandelen.

Op 24 december 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 823 057 eigen aandelen aan, of 3,55% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage