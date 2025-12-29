AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku 27.12.2025 otsused koosolekut kokku kutsumata
AS-i PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991. Hääletamine toimus hääletussedelite esitamise teel perioodil 06.12.2025–27.12.2025. Vastavalt äriseadustikule loetakse hääletamata jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu.
Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:
- Saare Kala Tootmine OÜ 100% osaluse võõrandamine Saaremere Kala AS-i poolt
Kiita heaks Saare Kala Tootmine OÜ, registrikood 10377013, 100% osaluse võõrandamine ning osanikulaenudest ja inventari-laenust tulenevate nõuete loovutamine AS-i PRFoods tütarühingu Saaremere Kala AS-i poolt Brīvais Vilnis A/S-le, Läti registrikood 40003056186. Seoses Saare Kala Tootmine OÜ osaluse võõrandamisega kiita heaks AS-i PRFoods ja selle tütarühingute poolt Amber Trust II S.C.A., SICAR-i (likvideerimisel) kui laenuandjaga 02.04.2025 sõlmitud eelislaenulepingu (inglise keeles senior loan) muutmine selliselt, et Saare Kala Tootmine OÜ lakkab olemast vastava eelislaenulepingu pool.
Hääletamistulemused:
|Hääled
|Häälte arv
|Osakaal koguhäältest (%)
|Poolthääled
|24 390 085
|64.72%
|Vastuhääled
|0
|0%
|Ei hääletanud (loetakse vastuhääleks)
|13 292 775
|35.28%
|Erapooletud
|0
|0%
|Kokku
|37 682 860
|100%
- 01.07.2024 – 30.06.2025 majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada AS-i PRFoods 01.07.2024 – 30.06.2025 majandusaasta aruanne, mis avalikustati 31.10.2025 börsiteates (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=1398103&lang=et).
Hääletamistulemused:
|Hääled
|Häälte arv
|Osakaal koguhäältest (%)
|Poolthääled
|24 390 085
|64.72%
|Vastuhääled
|0
|0%
|Ei hääletanud (loetakse vastuhääleks)
|13 292 775
|35.28%
|Erapooletud
|0
|0%
|Kokku
|37 682 860
|100%
- Kasumi jaotamine
01.07.2024 – 30.06.2025 perioodi puhaskasum oli 7 339 tuhat eurot. Jaotada puhaskasumist 1/20 kohustusliku reservkapitali suurendamiseks ehk 367 tuhat eurot. Ülejäänud osa perioodi puhaskasumist ehk 6 972 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide kahjumite katteks.
Hääletamistulemused:
|Hääled
|Häälte arv
|Osakaal koguhäältest (%)
|Poolthääled
|24 390 085
|64.72%
|Vastuhääled
|0
|0%
|Ei hääletanud (loetakse vastuhääleks)
|13 292 775
|35.28%
|Erapooletud
|0
|0%
|Kokku
|37 682 860
|100%
- Audiitori nimetamine 2025/2026 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine
Kinnitada AS-i PRFoods 2025/2026. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja kinnitada audiitori tasu audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.
Hääletamistulemused:
|Hääled
|Häälte arv
|Osakaal koguhäältest (%)
|Poolthääled
|24 390 085
|64.72%
|Vastuhääled
|0
|0%
|Ei hääletanud (loetakse vastuhääleks)
|13 292 775
|35.28%
|Erapooletud
|0
|0%
|Kokku
|37 682 860
|100%
- Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Kinnitada Lauri Kustaa Äimä, Harvey Sawikin ja Jaakko Karo volituste jätkumine 12.12.2025 kuni käesoleva otsuse kuupäevani ning pikendada nende volitusi täiendavaks kolmeaastaseks tähtajaks alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.
Hääletamistulemused:
|Hääled
|Häälte arv
|Osakaal koguhäältest (%)
|Poolthääled
|24 390 085
|64.72%
|Vastuhääled
|0
|0%
|Ei hääletanud (loetakse vastuhääleks)
|13 292 775
|35.28%
|Erapooletud
|0
|0%
|Kokku
|37 682 860
|100%
Aktsionäride otsused võeti vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud
otsuste vastuvõtmise korda.
Kristjan Kotkas
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee