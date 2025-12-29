AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku 27.12.2025 otsused koosolekut kokku kutsumata

AS-i PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991. Hääletamine toimus hääletussedelite esitamise teel perioodil 06.12.2025–27.12.2025. Vastavalt äriseadustikule loetakse hääletamata jätmise korral, et aktsionär hääletas otsuse vastu.

Hääletussedelite esitamise tulemusel võttis Koosolek vastu järgmised otsused:

Saare Kala Tootmine OÜ 100% osaluse võõrandamine Saaremere Kala AS-i poolt

Kiita heaks Saare Kala Tootmine OÜ, registrikood 10377013, 100% osaluse võõrandamine ning osanikulaenudest ja inventari-laenust tulenevate nõuete loovutamine AS-i PRFoods tütarühingu Saaremere Kala AS-i poolt Brīvais Vilnis A/S-le, Läti registrikood 40003056186. Seoses Saare Kala Tootmine OÜ osaluse võõrandamisega kiita heaks AS-i PRFoods ja selle tütarühingute poolt Amber Trust II S.C.A., SICAR-i (likvideerimisel) kui laenuandjaga 02.04.2025 sõlmitud eelislaenulepingu (inglise keeles senior loan) muutmine selliselt, et Saare Kala Tootmine OÜ lakkab olemast vastava eelislaenulepingu pool.

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%) Poolthääled 24 390 085 64.72% Vastuhääled 0 0% Ei hääletanud (loetakse vastuhääleks) 13 292 775 35.28% Erapooletud 0 0% Kokku 37 682 860 100%

01.07.2024 – 30.06.2025 majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS-i PRFoods 01.07.2024 – 30.06.2025 majandusaasta aruanne, mis avalikustati 31.10.2025 börsiteates (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=1398103&lang=et).

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%) Poolthääled 24 390 085 64.72% Vastuhääled 0 0% Ei hääletanud (loetakse vastuhääleks) 13 292 775 35.28% Erapooletud 0 0% Kokku 37 682 860 100%

Kasumi jaotamine

01.07.2024 – 30.06.2025 perioodi puhaskasum oli 7 339 tuhat eurot. Jaotada puhaskasumist 1/20 kohustusliku reservkapitali suurendamiseks ehk 367 tuhat eurot. Ülejäänud osa perioodi puhaskasumist ehk 6 972 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide kahjumite katteks.

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%) Poolthääled 24 390 085 64.72% Vastuhääled 0 0% Ei hääletanud (loetakse vastuhääleks) 13 292 775 35.28% Erapooletud 0 0% Kokku 37 682 860 100%

Audiitori nimetamine 2025/2026 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

Kinnitada AS-i PRFoods 2025/2026. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja kinnitada audiitori tasu audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule.

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%) Poolthääled 24 390 085 64.72% Vastuhääled 0 0% Ei hääletanud (loetakse vastuhääleks) 13 292 775 35.28% Erapooletud 0 0% Kokku 37 682 860 100%

Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Kinnitada Lauri Kustaa Äimä, Harvey Sawikin ja Jaakko Karo volituste jätkumine 12.12.2025 kuni käesoleva otsuse kuupäevani ning pikendada nende volitusi täiendavaks kolmeaastaseks tähtajaks alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Hääletamistulemused:

Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%) Poolthääled 24 390 085 64.72% Vastuhääled 0 0% Ei hääletanud (loetakse vastuhääleks) 13 292 775 35.28% Erapooletud 0 0% Kokku 37 682 860 100%

Aktsionäride otsused võeti vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud

otsuste vastuvõtmise korda.

Kristjan Kotkas

AS PRFoods

Juhatuse liige

T: +372 452 1470

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee