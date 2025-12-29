Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 22. december 2025 – 23. december 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 52 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|37.670.521
|17,00
|640.243.225
|22. december 2025
|160.000
|18,33
|2.932.800
|23. december 2025
|160.000
|18,73
|2.996.800
|I alt uge 52
|320.000
|18,53
|5.929.600
|I alt akkumuleret
|37.990.521
|17,01
|646.172.825
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 42.236.217 stk. egne aktier svarende til 2,91% af selskabets aktiekapital.
