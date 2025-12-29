Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S

Transaktioner 22. december 2025 – 23. december 2025

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 52 gennemført følgende transaktioner:

Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.) Akkumuleret fra sidste meddelelse 37.670.521 17,00 640.243.225 22. december 2025 160.000 18,33 2.932.800 23. december 2025 160.000 18,73 2.996.800 I alt uge 52 320.000 18,53 5.929.600 I alt akkumuleret 37.990.521 17,01 646.172.825

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 42.236.217 stk. egne aktier svarende til 2,91% af selskabets aktiekapital.

