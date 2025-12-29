Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 22. december 2025 – 23. december 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 52 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse37.670.52117,00640.243.225
22. december 2025160.00018,332.932.800
23. december 2025160.00018,732.996.800
I alt uge 52320.00018,535.929.600
I alt akkumuleret 37.990.52117,01646.172.825

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 42.236.217 stk. egne aktier svarende til 2,91% af selskabets aktiekapital.

