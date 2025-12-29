Pharma Equity Group – Strategisk opdatering og justering af forventninger

København, 29. december 2025

Selskabsmeddelelse nr. 16

Pharma Equity Group A/S (”PEG” eller ”Selskabet”) offentliggør hermed en strategisk opdatering vedrørende selskabets omsætningsforventninger, udviklingen i pipelineprojekterne RNX-051 og RNX-011 samt den overordnede kommercialiseringsstrategi.

Justering af tidligere kommunikerede forventninger

Selskabet konstaterer, at de omsætnings- og resultatforventninger for indeværende regnskabsår, som tidligere er kommunikeret i årsrapporten for 2024 og halvårsrapporten for H1 2025, ikke længere er retvisende.

I den forbindelse blev der tidligere kommunikeret en forventning om en omsætning på ca. DKK 11 mio. i regnskabsåret 2025. Selskabet forventer nu ingen omsætning i regnskabsåret 2025.

Endvidere blev der tidligere kommunikeret en forventning om et resultat før skat i intervallet DKK -4 til -7 mio. for regnskabsåret 2025. Selskabet forventer nu et resultat før skat i intervallet DKK -18 til -20 mio. for koncernen i regnskabsåret 2025.

Justeringen skyldes ikke en forringelse af de underliggende aktivers kvalitet eller potentiale. Derimod er det resultatet af et bevidst strategisk valg om at prioritere langsigtet værdiskabelse frem for at indgå kortsigtede, suboptimale aftaler.

Opdatering vedrørende ECL-model

Som tidligere meddelt har selskabet opdateret sin ECL-model (Expected Credit Loss), hvilket har medført regnskabsmæssige justeringer. Denne opdatering påvirker hverken selskabets likviditet eller de strategiske muligheder for kommercialisering af pipelineprojekterne, men afspejler en mere konservativ og robust regnskabspraksis.

RNX-051 – Avancerede partnerskabsdialoger

PEG befinder sig i fremskredne og konstruktive dialoger med potentielle industrielle partnere vedrørende RNX-051. Drøftelserne omfatter strukturer, der kan føre til en licens- eller partnerskabsaftale, og selskabet forventer at kunne afslutte disse forhandlinger i H1 2026.

Dialogerne omfatter relevante kliniske, regulatoriske og industrielle samarbejder, herunder relationer til kliniske sites, lokale regulatoriske partnere og potentielle industrielle samarbejdspartnere, med henblik på at understøtte et robust studiedesign og en fremtidig partnerskabs- og licens proces.

En afslutning af forhandlingerne vil udgøre den første væsentlige milepæl mod en endelig licensaftale og dermed et afgørende skridt i realiseringen af RNX-051’s kommercielle potentiale.

Samtidig er færdiggørelsen af de endelige studieprotokoller for RNX-051 i gang. Protokollerne foreligger på nuværende tidspunkt i et subfinalt udkast og omfatter et internationalt, multicenter klinisk studie.

I forbindelse med planlægningen har selskabet arbejdet målrettet med at identificere og adressere væsentlige regulatoriske og operationelle barrierer for gennemførelsen af internationale kliniske studier med RNX-051. Selskabet kan oplyse, at disse barrierer nu er overkommet, at studieopbygning og tidsplan er fastlagt, og at der på nuværende tidspunkt ikke er identificeret væsentlige hindringer for gennemførelsen af studiet.

Disse protokoller vurderes at være de sidste nødvendige studier, som potentielle licens- og samarbejdspartnere i de igangværende dialoger forventes at efterspørge, før indgåelse af en aftale.

RNX-011 – Strategisk videreudvikling

For RNX-011, der er rettet mod behandling af peritonitis, er der gjort væsentlige fremskridt, og selskabet har fastlagt en klar og målrettet strategi for den videre udvikling.

Den kliniske studieprotokol for RNX-011 er, som tidligere meddelt, allerede godkendt. Protokollen undergår i den forbindelse målrettede justeringer med henblik på at skærpe studiedesignet i forhold til forventninger og krav fra potentielle licens- og samarbejdspartnere, herunder særligt med særligt fokus på, at de kliniske endpoints klart afspejler den observerede behandlingsrespons og dermed understøtter projektets differentiering og licensmæssige attraktivitet.

RNX-011 har som tidligere meddelt vist lovende resultater inden for indikationen peritonitis. På baggrund af disse resultater arbejder selskabet målrettet på at sikre, at det godkendte studiedesign i videst muligt omfang understøtter projektets attraktivitet og værdiskabelse i en fremtidig licensproces.

De gennemførte og planlagte aktiviteter vurderes samlet set at udgøre de sidste nødvendige studier, før selskabet forventer at indlede egentlige licensdialoger.

Strategien har til formål at:

● sikre yderligere forbedrede data og resultater,

● styrke projektets attraktivitet over for potentielle licenspartnere, og

● maksimere den potentielle aktionærværdi ved fremtidige aftaler.

Otiom

Dialogerne vedrørende Otiom-forretningen forløber fortsat tilfredsstillende og i overensstemmelse med selskabets strategiske målsætninger. Der kan på nuværende tidspunkt ikke gives yderligere detaljer.

Samlet vurdering

Bestyrelsen og ledelsen vurderer, at den valgte strategi – herunder fravalget af kortsigtet omsætning – er den mest ansvarlige og værdiskabende tilgang for aktionærerne.

Mens RNX-051 aktuelt befinder sig i aktive og avancerede partnerdialoger, fokuserer selskabet for RNX-011 på yderligere værdiskabelse gennem målrettet udvikling forud for licensprocessen.

PEG står fortsat på et solidt strategisk fundament med:

en fokuseret pipeline

fremskredne dialoger vedrørende RNX-051,

en klar udviklingsstrategi for RNX-011, og

et entydigt mål om at realisere maksimal langsigtet værdi gennem partnerskaber og licensaftaler.

Selskabet vil løbende holde markedet opdateret om væsentlige fremskridt.

Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group A/S er en børsnoteret virksomhed på Nasdaq Copenhagen, der fokuserer på tidlig investering i og udvikling af Life Science-selskaber med stort potentiale. Selskabets strategiske fokus er at agere aktiv konsolidator inden for områderne Pharma, MedTech og Medical Devices, med særligt blik for nordisk innovation, der adresserer betydelige udækkede medicinske behov.

Gennem en aktivt forvaltet portefølje, der inkluderer det fuldt ejede datterselskab Reponex Pharmaceuticals A/S, arbejder Pharma Equity Group på at skabe værdi ved at tilføre kapital, strategisk ledelse og industrispecifik ekspertise til sine porteføljeselskaber. Målet er at bringe banebrydende sundhedsløsninger hurtigere til markedet til gavn for patienter og aktionærer.

Denne meddelelse indeholder intern viden i henhold til markedsmisbrugsforordningen (MAR). Hensigtserklæringen er ikke bindende for den endelige gennemførelse af transaktionen, som afhænger af tilfredsstillende due diligence og endelig bestyrelsesgodkendelse.

