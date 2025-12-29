Informacijos skelbimo 2026 metais kalendorius

AB „Grigeo Group“ tarpinę informaciją rengs ir finansinius rezultatus skelbs šiomis datomis:
2026 m. vasario 25 d. – 2025 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.
2026 m. balandžio 7 d. – audituota 2025 m. metinė finansinė atskaitomybė.
2026 m. gegužės 25 d. – 2026 m. 3 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.
2026 m. rugpjūčio 25 d. – 2026 m. 6 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.
2026 m. lapkričio 24 d. – 2026 m. 9 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė.
2026 m. balandžio 30 d. Bendrovė planuoja surengti eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.
Tomas Jozonis
Grupės vadovas
+370 5 243 58 01