Information réglementée

Paris, 29 décembre 2025

DECLARATION EXERCICE 2026/08 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 22 décembre au 24 décembre 2025

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 22-Dec-25 NL0015001W49 35 992 12,9802 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 22-Dec-25 NL0015001W49 20 899 12,9742 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 22-Dec-25 NL0015001W49 3 600 12,9644 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 23-Dec-25 NL0015001W49 33 561 13,0284 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 23-Dec-25 NL0015001W49 23 500 13,0290 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 23-Dec-25 NL0015001W49 4 690 13,0033 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 24-Dec-25 NL0015001W49 32 655 13,1824 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 24-Dec-25 NL0015001W49 15 500 13,1878 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 24-Dec-25 NL0015001W49 3 000 13,1493 TQE

