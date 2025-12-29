Information réglementée
Paris, 29 décembre 2025
DECLARATION EXERCICE 2026/08 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
Période du : 22 décembre au 24 décembre 2025
Emetteur : Pluxee N.V.
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)
Présentation agrégée par jour et par marché.
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|213800RQNIQT48SEEO85
|22-Dec-25
|NL0015001W49
|35 992
|12,9802
|XPAR
|213800RQNIQT48SEEO85
|22-Dec-25
|NL0015001W49
|20 899
|12,9742
|DXE
|213800RQNIQT48SEEO85
|22-Dec-25
|NL0015001W49
|3 600
|12,9644
|TQE
|213800RQNIQT48SEEO85
|23-Dec-25
|NL0015001W49
|33 561
|13,0284
|XPAR
|213800RQNIQT48SEEO85
|23-Dec-25
|NL0015001W49
|23 500
|13,0290
|DXE
|213800RQNIQT48SEEO85
|23-Dec-25
|NL0015001W49
|4 690
|13,0033
|TQE
|213800RQNIQT48SEEO85
|24-Dec-25
|NL0015001W49
|32 655
|13,1824
|XPAR
|213800RQNIQT48SEEO85
|24-Dec-25
|NL0015001W49
|15 500
|13,1878
|DXE
|213800RQNIQT48SEEO85
|24-Dec-25
|NL0015001W49
|3 000
|13,1493
|TQE
A propos de Pluxee
Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.
Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com
Contacts
|Médias
Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com
|Analysts and Investors
Pauline Bireaud
+ 33 6 22 58 83 51
pauline.bireaud@pluxeegroup.com
