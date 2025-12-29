DECLARATION EXERCICE 2026/08 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Information réglementée 

Paris, 29 décembre 2025 

Période du : 22 décembre au 24 décembre 2025 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO8522-Dec-25NL0015001W4935 99212,9802XPAR
213800RQNIQT48SEEO8522-Dec-25NL0015001W4920 89912,9742DXE
213800RQNIQT48SEEO8522-Dec-25NL0015001W493 60012,9644TQE
213800RQNIQT48SEEO8523-Dec-25NL0015001W4933 56113,0284XPAR
213800RQNIQT48SEEO8523-Dec-25NL0015001W4923 50013,0290DXE
213800RQNIQT48SEEO8523-Dec-25NL0015001W494 69013,0033TQE
213800RQNIQT48SEEO8524-Dec-25NL0015001W4932 65513,1824XPAR
213800RQNIQT48SEEO8524-Dec-25NL0015001W4915 50013,1878DXE
213800RQNIQT48SEEO8524-Dec-25NL0015001W493 00013,1493TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

Contacts

Médias
Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com		Analysts and Investors
Pauline Bireaud
+ 33 6 22 58 83 51
pauline.bireaud@pluxeegroup.com

