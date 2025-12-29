REXEL : Déclaration des transactions sur actions propres du 22 décembre 2025

COMMUNIQUE





DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES LE 22 DECEMBRE 2025





Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés le 22 décembre 2025 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché REXEL 969500N6AVPA51648T62 22/12/2025 FR0010451203 28 170 32,9400 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 22/12/2025 FR0010451203 7 332 32,9258 AQEU TOTAL 35 502 32,9371

Pièce jointe