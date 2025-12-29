REXEL : Déclaration des transactions sur actions propres du 22 décembre 2025

 Rexel Développement SAS

COMMUNIQUE


 

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES LE 22 DECEMBRE 2025


 

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés le 22 décembre 2025 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
REXEL969500N6AVPA51648T6222/12/2025FR0010451203  28 17032,9400XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6222/12/2025FR0010451203  7 33232,9258AQEU
   TOTAL  35 50232,9371 

