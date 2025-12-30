Purpose Investments Inc. annonce le taux de distribution final de décembre 2025 Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose, Fonds de trésorerie américain Purpose, Fonds de gestion de trésorerie Purpose et Fonds de trésorerie américain Purpose

 | Source: Investissements Purpose Investissements Purpose

TORONTO, 30 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. a annoncé aujourd’hui les taux de distribution définitifs de décembre 2025 pour le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose, le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, et le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose.

Le tableau suivant présente les montants définitifs des distributions pour le mois de décembre. La date de distribution est fixée au 31 décembre 2025.

Fonds à capital
variable 		Symbole du
téléscripteur		Distribution
finale par part		Date d’enregistrementDate de
paiement		Distribution
Fréquence
Fonds de gestion
de trésorerie en
dollars américains
Purpose – parts de
FNB		MNU.U0,3759 $ US31 décembre 20257 janvier 2026Mensuel
Fonds de gestion
de trésorerie
Purpose – parts de
FNB		MNY0,2460$
31 décembre 20257 janvier 2026Mensuel
Fonds d’épargne à
intérêt élevé
Purpose – parts de
FNB		PSA0,1043$
31 décembre 20257 janvier 2026Mensuel
Fonds de trésorerie
américain
Purpose – parts de
FNB		PSU.U0,3480 $ US31 décembre 20257 janvier 2026Mensuel


À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments Inc. est une société de gestion de l’actif qui gère un actif de 30 milliards de dollars. Purpose Investments met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Purpose Investments est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, société de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour plus d’informations veuillez contacter :
Keera Hart
Keera.Hart@kaiserpartners.com
905-580-1257

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d'investissement ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que vous récupérerez le plein montant de votre placement dans un fonds. Si les titres sont achetés ou vendus en bourse de valeurs vous pouvez payer plus ou recevoir moins que la valeur actif net actuelle. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se répéter.


