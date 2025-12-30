„EPSO-G“ vienintelio akcininko sprendimas dėl audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2026 – 2028 metams

Naujosios energetikos grupė „EPSO-G“ (įmonės kodas 302826889, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, Vilnius, Lietuva).
„EPSO-G“ vienintelis akcininkas – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija – priėmė sprendimą dėl UAB „EPSO-G“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2026–2028 metams:
- audito įmone, kuri atliks 2026–2028 m. UAB „EPSO-G“ konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, rinkinio bei konsoliduotosios vadovybės ataskaitos auditą, išrinkti KPMG Baltics, UAB, kodas 111494971;
- nustatyti ne didesnį kaip 433 675 Eur (neįskaitant PVM) atlyginimą už šio sprendimo 1 punkte nurodytų audito paslaugų už 2026 – 2028 m. laikotarpį atlikimą.
„EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“ ir šešios tiesiogiai patronuojamos įmonės „Amber Grid“, „Baltpool“, „Energy cells“, „EPSO-G Invest“, „Litgrid“ ir „Tetas“. „EPSO-G“ ir Grupės įmonės taip pat turi „Rheinmetall Defence Lietuva“, „Baltic RCC“ OÜ ir „TSO Holding“ AS akcijų. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Energetikos ministerija.
