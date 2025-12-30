Société anonyme au capital de 1 467 334 437,50 €

Siège social : 1973 boulevard de la Défense - 92000 Nanterre

552 037 806 RCS Nanterre

www.vinci.com

Service relations actionnaires : actionnaires@vinci.com

____________________________________________

Emission d’actions nouvelles de VINCI

réservée aux salariés du Groupe en France

dans le cadre de son plan d’épargne

L’assemblée générale mixte des actionnaires du 17 avril 2025, par sa 25e résolution, a délégué au Conseil d’administration sa compétence aux fins de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés pour une durée de 26 mois expirant le 16 juin 2027.

Elle a, dans ce cadre, défini le mode de détermination du prix d’émission des actions nouvelles.

Lors de sa réunion du 15 octobre 2025, le Conseil d’administration de VINCI a fixé les termes d’une augmentation de capital réservée aux salariés du Groupe en France, cette opération s’inscrivant à l’intérieur de la délégation de compétence reçue de l’assemblée générale des actionnaires.

Le nombre maximal d’actions pouvant être émises et le montant total de l’émission dépendront du niveau des souscriptions des salariés aux parts à émettre par le FCPE

« Castor Relais 2026/1 » qui sera constaté à la fin de la période de souscription, laquelle se déroulera du 1er janvier au 30 avril 2026.

Le prix d’émission des actions nouvelles est égal à 95 % de la moyenne des premiers cours de l’action VINCI cotés sur le marché réglementé d’Euronext Paris SA au cours des 20 séances de bourse précédant le 15 octobre 2025, soit 111,27 euros par action nouvelle à émettre.

Le nombre maximal d’actions nouvelles à émettre ne pourra excéder la limite fixée par l’assemblée générale des actionnaires du 17 avril 2025 dans sa 25e résolution. Le total des actions nouvelles pouvant être émises sur le fondement de la 25e résolution de l’assemblée générale du 17 avril 2025 et sur le fondement de la 26e résolution de la même assemblée générale en faveur de l’actionnariat des salariés résidant dans certains pays étrangers ne peut excéder 1,5 % du nombre des actions composant le capital social au moment où le Conseil prend sa décision.

Le FCPE « Castor Relais 2026/1 » souscrira aux actions nouvelles de VINCI à émettre1 à la fin du mois de mai 2026.

L’admission de ces actions nouvelles aux négociations du marché réglementé d’Euronext Paris sera demandée immédiatement après leur création.

Ces actions ordinaires ne seront assorties d’aucune restriction et porteront jouissance du

1er janvier 2026.

Nanterre, le 30 décembre 2025

*

* *

*

1 Jusqu’à concurrence du montant total des versements des salariés augmentés des abondements versés par les entreprises du Groupe adhérentes à son plan d’épargne en France.

Pièce jointe