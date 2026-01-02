Communiqué de presse



74Software : Transfert du Contrat de Liquidité chez NATIXIS ODDO BHF

Paris, le 2 janvier 2026 – En date du 31 décembre 2025, 74Software a mis fin au contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux.

À la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

15 850 titres

510 518,25 euros

74Software (Code ISIN : FR0011040500, mnémonique : 74SW) annonce confier à NATIXIS ODDO BHF SCA, à compter du 2 janvier 2026 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.

Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en particulier de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).

Ce contrat a pour objet l’animation, par NATIXIS ODDO BHF SCA, de l’action 74Software sur le marché réglementé d’Euronext à Paris. Les moyens affectés à sa mise en œuvre sont les suivants :

15 850 titres

510 518,25 euros

Ce nouveau contrat pourra être suspendu :

dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 ;

en cas de cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention autorisés par l’Assemblée générale de la Société ;

ou, à la demande de 74Software, sous sa responsabilité.





Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par 74Software à tout moment et sans préavis, ou par NATIXIS ODDO BHF SCA avec un préavis de deux semaines.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 11 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com

Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

