Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 25 december 2025 tot 31 december 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 25 december 2025 tot 31 december 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 26 680 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 25 december 2025 tot 31 december 2026:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
25 december 2025Euronext Brussels
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
26 december 2025Euronext Brussels
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
29 december 2025Euronext Brussels6 50038,0838,2537,90247 520
 MTF CBOE3 50038,1138,2537,85133 385
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
30 december 2025Euronext Brussels7 00038,0638,2537,85266 420
 MTF CBOE3 00038,0438,2037,85114 120
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
31 december 2025Euronext Brussels3 73237,9038,0037,80141 443
 MTF CBOE2 94837,9038,0037,85111 729
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 26 68038,0338,2537,801 014 617

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 400 aandelen heeft aangekocht in de periode van 25 december 2025 tot 31 december 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 000 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 25 december 2025 tot 31 december 2026:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
25 december 202500,000,000,000
26 december 202500,000,000,000
29 december 20251 00037,9738,1037,9037 970
30 december 202500,000,000,000
31 december 202540037,8337,8537,8015 132
Totaal1 400   53 102


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
25 december 202500,000,000,000
26 december 202500,000,000,000
29 december 202540038,2538,2038,3015 300
30 december 202540038,1038,2038,0015 240
31 december 202520037,9537,9537,957 590
Totaal1 000   38 130

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 24 453 aandelen.

Op 31 december 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 850 137 eigen aandelen aan, of 3,61% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

