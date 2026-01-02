Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 25 december 2025 tot 31 december 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 21 november 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 25 december 2025 tot 31 december 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 26 680 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 25 december 2025 tot 31 december 2026:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 25 december 2025 Euronext Brussels — — — — — MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 26 december 2025 Euronext Brussels — — — — — MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 29 december 2025 Euronext Brussels 6 500 38,08 38,25 37,90 247 520 MTF CBOE 3 500 38,11 38,25 37,85 133 385 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 30 december 2025 Euronext Brussels 7 000 38,06 38,25 37,85 266 420 MTF CBOE 3 000 38,04 38,20 37,85 114 120 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 31 december 2025 Euronext Brussels 3 732 37,90 38,00 37,80 141 443 MTF CBOE 2 948 37,90 38,00 37,85 111 729 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 26 680 38,03 38,25 37,80 1 014 617

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 400 aandelen heeft aangekocht in de periode van 25 december 2025 tot 31 december 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 000 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 25 december 2025 tot 31 december 2026:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 25 december 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 26 december 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 29 december 2025 1 000 37,97 38,10 37,90 37 970 30 december 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 31 december 2025 400 37,83 37,85 37,80 15 132 Totaal 1 400 53 102





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 25 december 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 26 december 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 29 december 2025 400 38,25 38,20 38,30 15 300 30 december 2025 400 38,10 38,20 38,00 15 240 31 december 2025 200 37,95 37,95 37,95 7 590 Totaal 1 000 38 130

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 24 453 aandelen.

Op 31 december 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 850 137 eigen aandelen aan, of 3,61% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

