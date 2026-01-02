Clermont-Ferrand, 2 janvier 2026

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin annonce deux projets d’acquisition,

visant à renforcer son activité Polymer Composite Solutions

Michelin accélère sa croissance avec l’acquisition de Cooley Group et de Tex Tech Industries, deux leaders des marchés de tissus enduits et textiles techniques.

Hausse d’environ 20 % du chiffre d’affaires de l’activité Polymer Composite Solutions , qui deviendra prochainement un segment de reporting spécifique dans la communication financière du Groupe.

Opérations intégralement financées par la trésorerie disponible, solidité financière préservée; clôtures des transactions attendues au premier semestre 2026.





Dans le cadre de sa stratégie « Michelin in Motion 2030 », le Groupe capitalise sur son savoir-faire et son expertise pour se développer sur de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée. Au cours des deux derniers mois, Michelin a conclu des accords en vue d’acquérir Cooley Group, spécialiste des tissus enduits industriels, et Tex Tech Industries, concepteur et fabricant de premier plan de textiles et tissus spécialisés. Ces deux entreprises présentent une forte complémentarité stratégique avec le Groupe, partageant un même engagement en faveur de l’innovation et de la qualité des produits, tout en opérant sur des géographies complémentaires.

Célébrant son 100e anniversaire en 2026 et ayant son siège à Rhode Island (États-Unis), Cooley est mondialement reconnue pour son expertise dans les tissus enduits polymères haute performance. L’entreprise est intégrée verticalement, avec des capacités en tissage, tricotage et extrusion de polymères. Cooley Group conçoit et fabrique des solutions polymères innovantes et durables pour un large panel d’applications, notamment les dispositifs médicaux, l’étanchéité, la rétention d’eau et de produits chimiques, ainsi que d’autres solutions critiques environnementales.

Fondée en 1904 dans le Maine (États-Unis), Tex Tech Industries est l'un des principaux concepteurs et fabricants de textiles, tissus et revêtements spécialisés destinés à un large éventail d'industries et d'applications de niche. La société a créé des solutions pour certaines des applications les plus exigeantes, notamment des systèmes de protection thermique pour les véhicules spatiaux, des matériaux résistant au feu pour le fuselage des avions, des textiles ignifuges pour les sièges d'avion et des tissus sur mesure pour les applications composites.

Michelin est déjà leader européen dans le domaine des tissus enduits avec des marques telles que Orca. Ces deux acquisitions accéléreraient fortement son expansion sur de nouveaux marchés et dans de nouvelles régions, et augmenteraient d'environ 20 % (~ 280 millions de dollars) le chiffre d'affaires de l’activité Polymer Composite Solutions de Michelin.

Les deux transactions devraient être finalisées au cours du premier semestre 2026, sous réserve des ajustements habituels et des autorisations de contrôle des fusions dans les juridictions concernées. Elles seraient entièrement financées par la trésorerie disponible, pour des montants non divulgués à ce stade.

Comme l’activité Polymer Composite Solutions atteint une taille significative au sein de Michelin, le Groupe prévoit de créer un segment de reporting dédié à partir de 2026.

