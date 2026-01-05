AS-i Tallink Grupp 2025. aasta detsembri ja IV kvartali statistika

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta detsembris 461 868 reisijat, mida on eelmise aasta detsembriga võrreldes 0,2% võrra rohkem. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 3,8% võrra 18 129 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 4,3% ning oli 55 469 ühikut.
AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta neljandas kvartalis (oktoober – detsember) 1 306 310 reisijat, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,3% võrra vähem. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes neljandas kvartalis 7,4% võrra 59 830 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 2,7% võrra 160 111 ühikuni.
2025. aasta detsembris ja neljandas kvartalis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:
|Dets 2025
|Dets 2024
|muutus
|IV kv 2025
|IV kv 2024
|muutus
|Reisijad
|461 868
|460 786
|0,2%
|1 306 310
|1 310 014
|-0,3%
|Soome-Rootsi
|112 676
|103 180
|9,2%
|350 028
|340 553
|2,8%
|Eesti-Soome
|302 997
|308 781
|-1,9%
|831 976
|843 269
|-1,3%
|Eesti-Rootsi
|46 195
|48 825
|-5,4%
|124 306
|126 192
|-1,5%
|Kaubaveoühikud
|18 129
|18 851
|-3,8%
|59 830
|64 606
|-7,4%
|Soome-Rootsi
|2 027
|2 225
|-8,9%
|7 144
|8 420
|-15,2%
|Eesti-Soome
|13 842
|13 884
|-0,3%
|43 855
|46 859
|-6,4%
|Eesti-Rootsi
|2 260
|2 742
|-17,6%
|8 831
|9 327
|-5,3%
|Reisijate sõidukid
|55 469
|57 955
|-4,3%
|160 111
|164 586
|-2,7%
|Soome-Rootsi
|4 248
|4 287
|-0,9%
|10 918
|10 534
|3,6%
|Eesti-Soome
|48 898
|51 556
|-5,2%
|143 394
|149 109
|-3,8%
|Eesti-Rootsi
|2 323
|2 112
|10,0%
|5 799
|4 943
|17,3%
SOOME – ROOTSI
Neljanda kvartali Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.
EESTI – SOOME
Neljanda kvartali Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Neljandas kvartalis ei opereerinud shuttle-laevad kokku neljal päeval korraliste hooldustööde tõttu.
EESTI – ROOTSI
Neljanda kvartali Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide tegevust. Tallinna-Stockholmi laevaliinil opereerib kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri laevaliinil opereerib reisilaev Superfast IX. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Paldiski-Kapellskäri liinil 2 kaubalaeva, Sailor ja Regal Star.
