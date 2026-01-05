AS-i Tallink Grupp 2025. aasta detsembri ja IV kvartali statistika

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta detsembris 461 868 reisijat, mida on eelmise aasta detsembriga võrreldes 0,2% võrra rohkem. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 3,8% võrra 18 129 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 4,3% ning oli 55 469 ühikut.

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta neljandas kvartalis (oktoober – detsember) 1 306 310 reisijat, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,3% võrra vähem. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes neljandas kvartalis 7,4% võrra 59 830 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 2,7% võrra 160 111 ühikuni.

2025. aasta detsembris ja neljandas kvartalis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

Dets 2025 Dets 2024 muutus IV kv 2025 IV kv 2024 muutus Reisijad 461 868 460 786 0,2% 1 306 310 1 310 014 -0,3% Soome-Rootsi 112 676 103 180 9,2% 350 028 340 553 2,8% Eesti-Soome 302 997 308 781 -1,9% 831 976 843 269 -1,3% Eesti-Rootsi 46 195 48 825 -5,4% 124 306 126 192 -1,5% Kaubaveoühikud 18 129 18 851 -3,8% 59 830 64 606 -7,4% Soome-Rootsi 2 027 2 225 -8,9% 7 144 8 420 -15,2% Eesti-Soome 13 842 13 884 -0,3% 43 855 46 859 -6,4% Eesti-Rootsi 2 260 2 742 -17,6% 8 831 9 327 -5,3% Reisijate sõidukid 55 469 57 955 -4,3% 160 111 164 586 -2,7% Soome-Rootsi 4 248 4 287 -0,9% 10 918 10 534 3,6% Eesti-Soome 48 898 51 556 -5,2% 143 394 149 109 -3,8% Eesti-Rootsi 2 323 2 112 10,0% 5 799 4 943 17,3%



SOOME – ROOTSI

Neljanda kvartali Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.

EESTI – SOOME

Neljanda kvartali Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Neljandas kvartalis ei opereerinud shuttle-laevad kokku neljal päeval korraliste hooldustööde tõttu.

EESTI – ROOTSI

Neljanda kvartali Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide tegevust. Tallinna-Stockholmi laevaliinil opereerib kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri laevaliinil opereerib reisilaev Superfast IX. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Paldiski-Kapellskäri liinil 2 kaubalaeva, Sailor ja Regal Star.





Anneli Simm

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

Tel.: +372 56157170

E-mail: anneli.simm@tallink.ee

Manus