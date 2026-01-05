AS-i Tallink Grupp 2025. aasta detsembri ja IV kvartali statistika

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta detsembris 461 868 reisijat, mida on eelmise aasta detsembriga võrreldes 0,2% võrra rohkem. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 3,8% võrra 18 129 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 4,3% ning oli 55 469 ühikut.

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta neljandas kvartalis (oktoober – detsember) 1 306 310 reisijat, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,3% võrra vähem. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes neljandas kvartalis 7,4% võrra 59 830 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 2,7% võrra 160 111 ühikuni.

2025. aasta detsembris ja neljandas kvartalis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

 Dets 2025Dets 2024muutusIV kv 2025IV kv 2024muutus
Reisijad461 868460 7860,2%1 306 3101 310 014-0,3%
Soome-Rootsi112 676103 1809,2%350 028340 5532,8%
Eesti-Soome302 997308 781-1,9%831 976843 269-1,3%
Eesti-Rootsi46 19548 825-5,4%124 306126 192-1,5%
       
Kaubaveoühikud18 12918 851-3,8%59 83064 606-7,4%
Soome-Rootsi2 0272 225-8,9%7 1448 420-15,2%
Eesti-Soome13 84213 884-0,3%43 85546 859-6,4%
Eesti-Rootsi2 2602 742-17,6%8 8319 327-5,3%
       
Reisijate sõidukid55 46957 955-4,3%160 111164 586-2,7%
Soome-Rootsi4 2484 287-0,9%10 91810 5343,6%
Eesti-Soome48 89851 556-5,2%143 394149 109-3,8%
Eesti-Rootsi2 3232 11210,0%5 7994 94317,3%


SOOME – ROOTSI
Neljanda kvartali Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.

EESTI – SOOME
Neljanda kvartali Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Neljandas kvartalis ei opereerinud shuttle-laevad kokku neljal päeval korraliste hooldustööde tõttu.

EESTI – ROOTSI
Neljanda kvartali Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide tegevust. Tallinna-Stockholmi laevaliinil opereerib kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri laevaliinil opereerib reisilaev Superfast IX. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Paldiski-Kapellskäri liinil 2 kaubalaeva, Sailor ja Regal Star.


Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
Tel.: +372 56157170
E-mail: anneli.simm@tallink.ee

