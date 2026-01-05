Vaisala Xweather

Lehdistötiedote

5.1.2026

Suomessa salamoi 224 000 kertaa – Koski Tl ja heinäkuun ukkoset erottuivat vuoden 2025 tilastoissa

Vaisala Xweatherin vuoden 2025 salamaraportti osoittaa, että Suomessa koettiin vuonna 2025 poikkeuksellisen rajut paikalliset ukkoskeskittymät. Koski Tl Varsinais-Suomessa nousi vuoden salamapääkaupungiksi, ja heinäkuu keräsi yli puolet koko vuoden salamoista. Maailmalla salamoi jälleen yli 2 miljardia kertaa.

Maailmanlaajuinen salamadata kerätään suomalaisella osaamisella. Vaisala Xweatherin vuotuinen salamaraportti osoittaa, että maapallolla salamoi vuonna 2025 jälleen yli 2 miljardia, eli 2 067 455 899 kertaa. Suomessa paikannettiin yhteensä 224 316 salamaa, joista noin 130 tuhatta ylsi maahan asti – loput salamoista iski pilvien välillä. Suomen salamamäärä asettuu lähelle edellisvuoden tasoa, mutta ajallinen ja alueellinen jakautuminen poikkesi vuodesta 2024.

Heinäkuu oli ukkoskesän huippu

Viime vuonna Suomen salamointi ajoittui myöhemmälle kuin vuonna 2024: siinä missä edellisvuonna salamointi painottui alkukesään, vuonna 2025 heinäkuu oli ylivoimainen ykkönen. Heinäkuussa havaittiin yli 145 000 salamaa, joka oli reilusti yli puolet koko vuoden salamasaldosta. Kesän vilkkain salamapäivä oli 31. heinäkuuta, jolloin Suomessa iski yhden vuorokauden aikana yli 50 000 salamaa.

Salamapääkaupunki toistamiseen Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomessa, Forssan kupeessa sijaitseva Koski Tl on Suomen salamapääkaupunki vuonna 2025. Alueella mitattiin salamatiheys 4,97 salamaa neliökilometriä kohden. Luku on selvästi korkeampi kuin edellisvuoden salamapääkaupungissa Salossa, jossa tiheys oli 3,66 salamaa/km².

Jos kuitenkin verrataan maailman mittakaavaan, suomalaiset luvut pysyvät maltillisina. Yhdysvaltojen salamapääkaupungissa, Oklahoman Shady Grovessa, mitattiin vuonna 2025 peräti 1 160 salamaa neliökilometriä kohden. Siellä salamointi on siis yli 200 kertaa tiheämpää kuin Suomen myrskyisimmässä kolkassa.

Maakuntien salamakisa kiristyi – Kanta-Häme kärjessä

Laajemmassa maakuntavertailussa Suomen tiheimmät ukkoset koettiin Kanta-Hämeessä, jossa salamatiheys oli 1,38 salamaa neliökilometriä kohden. Vuoden 2024 voittaja Varsinais-Suomi (1,20 salamaa/km²) sijoittui tällä kertaa toiseksi ja kolmanneksi nousi Päijät-Häme (1,15 salamaa/km²). Pohjanmaa teki suurimman loikan, sillä se nousi peräti 11 sijaa pohjakastista neljänneksi.

Määrällisesti eniten salamoita kertyi laajaan Lapin maakuntaan, jossa havaittiin lähes 64 000 salamaa. Se on yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2024 verrattuna, mutta suuren pinta-alan vuoksi Lapin salamatiheys sijoittuu silti listan keskivaiheille.

Maakuntien salamatiheydet (salamaa/km²) ja kokonaismäärät vuonna 2025:

Maakunta Salamatiheys (salamaa/km²) Salamamäärä Kanta-Häme 1,38 8 079 Varsinais-Suomi 1,20 11 551 Päijät-Häme 1,15 6 923 Pohjanmaa 1,15 8 329 Kymenlaakso 1,12 6 101 Satakunta 1,00 8 620 Uusimaa 0,98 8 802 Etelä-Pohjanmaa 0,92 12 792 Ahvenanmaa 0,84 635 Pirkanmaa 0,69 10 320 Etelä-Karjala 0,68 4 914 Pohjois-Pohjanmaa 0,67 24 563 Lappi 0,65 63 691 Keski-Pohjanmaa 0,58 3 058 Pohjois-Savo 0,49 9 604 Keski-Suomi 0,47 9 144 Etelä-Savo 0,45 8 606 Pohjois-Karjala 0,42 8 993 Kainuu 0,39 9 591

Taulukon luvut perustuvat Vaisalan Xweather-palvelun dataan.

Miten salama syntyy?

Salama on luonnon oma sähköpurkaus. Se saa alkunsa ukkospilvessä, kun voimakkaat ilmavirtaukset kuljettavat jääkiteitä ja rakeita pilven sisällä. Kun hiukkaset törmäilevät toisiinsa, ne varautuvat sähköisesti. Kevyet, positiivisesti varautuneet jääkiteet nousevat pilven yläosaan, kun taas raskaammat, useimmiten negatiivisesti varautuneet rakeet kertyvät pilven alaosaan. Kun jännite-ero pilven eri osien tai pilven ja maan välillä kasvaa tarpeeksi suureksi, syntyy salama, joka purkaa ylimääräisen varauksen.

