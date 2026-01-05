Tivoli A/S har den 2. januar 2026 afholdt valg af medarbejderrepræsentanter til Selskabets bestyrelse.

Et enigt valgudvalg har godkendt, at valget er forløbet retmæssigt, og valgets resultat er gjort op.

De to valgte medarbejderrepræsentanter til Selskabets bestyrelse er Afdelingsleder Tue Krogh-Lund og Teamansvarlig Thit Christensen. For Tue Krogh-Lund er der tale om genvalg.

Som henholdsvis første, anden og tredje suppleant er valgt følgende:

Første suppleant: Driftstekniker Bo Ragnvald

Anden suppleant: Food & Beverage Area Manager Tanya Rasmussen

Tredje suppleant: Medhjælper Hugo Andersen





De valgte repræsentanter tiltræder deres post i bestyrelsen umiddelbart efter Selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2026.

Med venlig hilsen

Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. direktør



Kontaktperson: Juridisk chef, Julie Koefoed: investor@tivoli.dk

Vedhæftet fil