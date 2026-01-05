Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Persbericht - Gereglementeerde informatie





Ieper, België – 5 januari 2026, 17.45 uur CET

Melexis meldt de aankoop van 6.600 Melexis-aandelen op Euronext Brussel in de periode van 29 december 2025 tot 2 januari 2026, in het kader van het inkoopprogramma aangekondigd op 10 december 2025.

Inkoopdatum Aantal verworven aandelen Gemiddelde prijs (€) Laagste prijs (€) Hoogste prijs (€) Aankoop bedrag (€) 29/12/2025 3.600 56,82 56,45 57,00 204.568 30/12/2025 3.000 57,28 57,00 57,60 171.829 31/12/2025 - - - - - 1/1/2026 - - - - - 2/1/2026 - - - - - TOTAAL 6.600 57,03 56,45 57,60 376.397

Onder het huidige inkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis reeds 46.800 eigen aandelen aangekocht.

Samen met de 831.491 aandelen aangekocht onder een vorige inkoopprogramma, heeft Melexis nu 878.291 eigen aandelen in bezit.



