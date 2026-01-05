Information réglementée

Paris, 5 janvier 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/09 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 29-Dec-25 NL0015001W49 28 360 13,2716 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 29-Dec-25 NL0015001W49 22 640 13,2454 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 29-Dec-25 NL0015001W49 1 000 13,2150 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 30-Dec-25 NL0015001W49 30 857 13,2663 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 30-Dec-25 NL0015001W49 14 417 13,2391 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 30-Dec-25 NL0015001W49 500 13,2000 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 31-Dec-25 NL0015001W49 30 032 13,4011 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 31-Dec-25 NL0015001W49 17 568 13,4110 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 2-Jan-26 NL0015001W49 27 267 13,0883 XPAR 213800RQNIQT48SEEO86 2-Jan-26 NL0015001W50 24 694 13,1045 DXE 213800RQNIQT48SEEO87 2-Jan-26 NL0015001W51 4 079 13,0504 TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com

Contacts

Médias

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com Analysts and Investors

Pauline Bireaud

+ 33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com

Pièce jointe