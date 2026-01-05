DECLARATION EXERCICE 2026/09 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Information réglementée 

Paris, 5 janvier 2026 

Période du : 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO8529-Dec-25NL0015001W4928 36013,2716XPAR
213800RQNIQT48SEEO8529-Dec-25NL0015001W4922 64013,2454DXE
213800RQNIQT48SEEO8529-Dec-25NL0015001W491 00013,2150TQE
213800RQNIQT48SEEO8530-Dec-25NL0015001W4930 85713,2663XPAR
213800RQNIQT48SEEO8530-Dec-25NL0015001W4914 41713,2391DXE
213800RQNIQT48SEEO8530-Dec-25NL0015001W4950013,2000TQE
213800RQNIQT48SEEO8531-Dec-25NL0015001W4930 03213,4011XPAR
213800RQNIQT48SEEO8531-Dec-25NL0015001W4917 56813,4110DXE
213800RQNIQT48SEEO852-Jan-26NL0015001W4927 26713,0883XPAR
213800RQNIQT48SEEO862-Jan-26NL0015001W5024 69413,1045DXE
213800RQNIQT48SEEO872-Jan-26NL0015001W514 07913,0504TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

Contacts

Médias
Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com		Analysts and Investors
Pauline Bireaud
+ 33 6 22 58 83 51
pauline.bireaud@pluxeegroup.com

CP PLUXEE_DECLARATION EXERCICE 2026/09 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

