Voltalia SA : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2025

Bilan semestriel du contrat de liquidité

Au 31 décembre 2025

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié par la Société à NATIXIS ODDO BHF, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 :

32 937 titres

692 804 euros

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 2 465

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 2 350

Volume échangé sur le semestre à l'achat : 509 709 titres pour 3 789 286 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 509 441 titres pour 3 785 048 euros

Il est rappelé que, lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants étaient affectés au compte de liquidité :

30 384 titres

1 000 000 euros

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2025, le 28 janvier 2026 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres, dans le MSCI ESG ratings et le Sustainalytics ratings. Voltalia

Email: invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 Relations Presse Seitosei.Actifin - Jennifer Jullia

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com

T. +33 (0)1 56 88 11 19

Pièce jointe