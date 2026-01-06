Sidetrade : Bilan annuel 2025 du contrat de liquidité

Sidetrade, leader mondial des applications d’IA dédiées à l’Order-to-Cash, publie le bilan annuel 2025 de son contrat de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par Sidetrade à Natixis Oddo BHF les moyens qui figurent au compte de liquidité à la date du 31 décembre 2025 étaient :

Nombre de titres : 1 913

Solde en espèces : 437 474,12 euros

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre de titres : 2 312

Solde en espèces : 326 966,03 euros

Au cours du second semestre 2025, il a été exécuté un total de :

Achat



21 438 titres 5 045 677 € 2 019 transactions Vente



21 837 titres 5 156 185 € 2 251 transactions

Les données agrégées pour chaque journée de négociation du second semestre 2025 figurent en annexe du présent communiqué financier.

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité avec Natixis Oddo BHF au 22 mars 2023, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre de titres : 2 609

Solde en espèces : 228 564,16 euros





À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) est une entreprise d’IA qui redéfinit la manière dont les organisations sécurisent et accélèrent leurs flux de trésorerie. Au cœur de ses solutions se trouve Aimie, l’IA agentique de Sidetrade, entraînée sur plus de 7 700 milliards de dollars de transactions inter-entreprises. Grâce à ce Data Lake propriétaire et à une expertise métier, Aimie opère de façon autonome sur l’ensemble du cycle Order-to-Cash. Cette collaboratrice favorise l’agilité, éclaire la prise de décision et assure une exécution avec consistance. Sidetrade aide ainsi les équipes financières, commerciales et les services clients à améliorer le besoin en fonds de roulement et à renforcer leur résilience. Sidetrade accompagne ses clients dans 85 pays et compte 450 collaborateurs en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Sidetrade sur LinkedIn.

