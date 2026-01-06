RUBIS: Déclaration de capital et de droits de vote au 31/12/2025

 | Source: Rubis Rubis

Paris, le 6 janvier 2026, 17h45

INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS PRÉVUES PAR L’ARTICLE L. 233-8 II DU CODE DE COMMERCE ET L’ARTICLE 223-16 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

DateCatégorie d’actionsNombre d’actionsNombre de droits de vote théoriquesNombre de droits de vote exerçables
(hors actions autodétenues (privées du droit de vote) et actions privées du droit de vote conformément à l’article L. 233-14 du Code de commerce)
31 décembre 2025Actions ordinaires 
(1,25 € de nominal)		103 211 777103 211 777102 978 271

  

 Contact
 RUBIS – Direction juridique
 Tél. : +33 (0)1 44 17 95 95

Pièce jointe


Attachments

RUBIS: Déclaration de capital et de droits de vote au 31/12/2025

Recommended Reading