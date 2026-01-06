RUBIS: Déclaration de capital et de droits de vote au 31/12/2025

Paris, le 6 janvier 2026, 17h45

INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS PRÉVUES PAR L’ARTICLE L. 233-8 II DU CODE DE COMMERCE ET L’ARTICLE 223-16 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Date Catégorie d’actions Nombre d’actions Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables

(hors actions autodétenues (privées du droit de vote) et actions privées du droit de vote conformément à l’article L. 233-14 du Code de commerce) 31 décembre 2025 Actions ordinaires

(1,25 € de nominal) 103 211 777 103 211 777 102 978 271

Contact RUBIS – Direction juridique Tél. : +33 (0)1 44 17 95 95

Pièce jointe