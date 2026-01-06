iQor CXBPO™ adquiere OP360 para expandir las capacidades globales de CX

FT. LAUDERDALE, Fla., Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- iQor CXBPO™ (“iQor”), un líder global en externalización de procesos empresariales de experiencia del cliente (“BPO”), anunció hoy la adquisición de OP360, un proveedor de BPO de alto desempeño conocido por su cultura centrada en las personas, excelencia operativa y entrega de servicios excepcional. Esta combinación estratégica fortalece la entrega de iQor de soluciones de CX y back-office integradas, habilitadas por tecnología, mientras amplía la escala global en mercados clave.

Fundada con un compromiso con la participación de los empleados y el servicio de alta calidad, OP360 ofrece una amplia gama de servicios de atención al cliente, back-office, ventas y servicios técnicos a clientes globales en diversas industrias. Con una sólida profundidad operativa y asociaciones de clientes confiables, OP360 aporta una fuerza laboral altamente comprometida en Filipinas, Colombia, India y Estados Unidos — ampliando aún más las capacidades globales de entrega de iQor en estas áreas.

“iQor y OP360 comparten una fuerte alineación en cultura, valores y compromiso con la entrega de experiencias excepcionales para el cliente”, dijo el presidente y director ejecutivo de iQor, Chris Crowley. “Con la adquisición de OP360, estamos expandiendo nuestra presencia global, fortaleciendo nuestra base de talento y profundizando el valor integral que brindamos a los clientes. Esta combinación mejora nuestra capacidad para escalar, innovar y ofrecer continuidad del negocio al más alto nivel de desempeño".

Los clientes se beneficiarán de una solución unificada que ofrece:

Presencia de entrega global ampliada en las Filipinas, India, Colombia, Trinidad, Egipto y Estados Unidos

Capacidades mejoradas de atención al cliente, ventas, soporte técnico, digital y back-office

Acceso a la analítica Insights iQ™ de iQor y a la plataforma infinityAiQ™ para optimizar los resultados de CX

Mayor escalabilidad y flexibilidad en todas las industrias, incluyendo soporte reforzado en atención médica, servicios financieros y comercio digital

"OP360 ha sido guiada por una filosofía centrada en las personas y un compromiso con la entrega de resultados excepcionales para nuestros clientes”, comentó el CEO y fundador de OP360, Tim Boylan. "A través de nuestra integración en iQor, construimos sobre nuestra base con recursos ampliados, capacidades tecnológicas más profundas y una red global de entrega que fortalece nuestra capacidad para servir a los clientes a escala".

Esta adquisición fortalece la posición de iQor como un socio de CX de rápido crecimiento y habilitado digitalmente, con más de 47,000 empleados en 11 países, combinando experiencia humana con perspectivas impulsadas por IA para respaldar millones de interacciones con clientes diariamente. Las capacidades integradas de iQor y OP360 acelerarán la innovación, ampliarán la experiencia en la industria y desbloquearán nuevas oportunidades para clientes, empleados y socios.

OP360 pasará a formar parte de iQor, liderada por Chris Crowley como presidente y director ejecutivo. Los equipos de liderazgo de ambas organizaciones trabajarán estrechamente para asegurar una integración cuidadosa que priorice la estabilidad, el desempeño y las personas.

Yellowstone Capital Advisors actuó como el asesor financiero exclusivo de OP360 en relación con la transacción.

Acerca de iQor CXBPO™

iQor CXBPO™ es un socio de confianza en soluciones inteligentes de experiencia del cliente para marcas globales y una empresa del portafolio de Mill Point Capital. Con más de 47,000 empleados en 11 países, iQor combina tres décadas de experiencia con innovación impulsada por IA para optimizar el desempeño a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. A través de sus tres pilares de entrega, CXBPO, Growth as a Service e infinityAiQ, iQor ofrece soluciones escalables que impulsan la adquisición, el compromiso y la retención. Impulsada por inteligencia de datos y una cultura centrada en las personas, iQor transforma las interacciones con los clientes en crecimiento medible. Reconocida como un Great Place to Work® y líder en excelencia de CX, iQor empodera a las marcas para crecer de manera más inteligente. Para más información visite, iQor.com.

Acerca de OP360

OP360 es un proveedor líder de soluciones operativas, especializado en ofrecer estrategias y soluciones impulsadas por tecnología que mejoran el desempeño empresarial, las cuales incluyen soporte al cliente, soporte de back-office y moderación de contenido. Para más información visite, OP360.com.