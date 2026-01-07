Pluxee Chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2026 - Démarrage robuste au 1er trimestre en ligne avec les attentes, Confirmation de l'ensemble des objectifs pour l'exercice 2026

Chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2026

Issy-les-Moulineaux, France – 7 janvier 2026

Démarrage robuste au 1er trimestre en ligne avec les attentes

Confirmation de l'ensemble des objectifs pour l'exercice 2026

Faits marquants

Solide performance commerciale de l'activité Avantages aux salariés au premier trimestre de l'exercice 2026 , tirée par la dynamique soutenue d'acquisition de nouveaux clients et le taux de rétention nette solide

, tirée par la dynamique soutenue d'acquisition de nouveaux clients et le taux de rétention nette solide Chiffre d'affaires total en croissance organique de +9,0% , s'établissant à 308 M€

, s'établissant à Chiffre d'affaires opérationnel en croissance organique de +9,1% , s'élevant à 268 M€ , porté par la trajectoire solide de l’activité Avantages aux salariés en croissance organique de +11,6%

, s'élevant à , porté par en croissance organique de +11,6% Chiffre d'affaires issu du Float de 40 M€, en croissance organique de +8,5%

Poursuite de l’exécution de la stratégie de M&A, marquée par la finalisation des acquisitions de Skipr en Belgique et en France et de ProEves en Inde, ainsi que par un pipeline d'opportunités solide et diversifié

marquée par la finalisation des acquisitions de en Belgique et en France et de en Inde, ainsi que par un pipeline d'opportunités solide et diversifié Pluxee confirme l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 20261 dans un contexte d’évolution du cadre réglementaire au Brésil, porté par la robustesse de son modèle économique et son agilité d'exécution

Chiffres clés du premier trimestre de l’exercice 2026

(en millions d’euros) 1e trimestre de

l’exercice 2026 1e trimestre de

l’exercice 2025 Croissance

organique

(%) Croissance

totale

(%) Chiffre d'affaires opérationnel 268 249 9,1% 7,5% Chiffre d'affaires issu du Float 40 40 8,5% 0,8% Chiffre d'affaires total 308 289 9,0% 6,6% dont: Europe continentale 121 120 -0,4% 1,4% Amérique latine 131 112 17,2% 16,7% Reste du monde 56 58 12,9% -2,4% dont: Avantages aux salariés 271 249 11,2% 8,8% Autres produits et services 37 40 -4,6% -7,1%

Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee, a déclaré :

«Trimestre après trimestre, nous continuons d'opérer avec discipline et je suis fier d'annoncer que nous enregistrons un démarrage solide de l’exercice 2026. Comme attendu, le chiffre d'affaires a fortement progressé sur ce trimestre, porté par la solide dynamique commerciale de l'activité Avantages aux salariés.

Nous avons également poursuivi le déploiement de notre feuille de route stratégique, notamment à travers les acquisitions finalisées avec succès de Skipr et ProEves, qui viendront respectivement enrichir notre offre multi-avantages en France et en Belgique et renforcer notre position de leader en Inde. Nous continuons de bénéficier d'un pipeline M&A solide et diversifié, couvrant différentes zones géographiques et tailles de transactions, et soutenant nos ambitions de croissance à long terme.

Évoluant dans un environnement exigeant, notamment au regard des évolutions réglementaires en cours au Brésil, nous mobilisons l'ensemble de nos atouts et l'engagement sans faille de nos équipes pour nous adapter aux évolutions du marché. Forts d’un début d’année solide, tout en capitalisant sur notre agilité d'exécution et nos relais de croissance diversifiés, nous sommes confiants dans notre capacité à délivrer des performances opérationnelles et financières solides et durables sur le long terme. »

Performance commerciale soutenue

Le volume d’affaires émis total a atteint 6,3 milliards d’euros au premier trimestre de l'exercice 2026, contre 6,5 milliards d’euros l’année précédente, affichant des dynamiques différenciées selon les segments d'activité.

Le volume d’affaires de l’activité Avantages aux salariés s'est élevé à 5,0 milliards d’euros, soit une croissance organique de +5,4%, ou +7,2% en excluant l'impact du report de commande d'un large programme en Roumanie. Les régions Amérique latine et Reste du monde ont continué d'afficher une croissance low double-digit du volume d'affaires, portée par une dynamique soutenue d’acquisition de nouveaux clients et un taux de rétention nette maintenu à 100%2, tiré par une fidélisation élevée des clients et une progression continue des valeurs faciales. En Europe continentale, les dynamiques concernant le volume d'affaires ont été plus contrastées, avec un fort momentum en Europe du Sud, atténué par les impacts macro-économiques persistants dans certains pays, ainsi que par le calendrier de déploiement d'un large programme d'aide publique en Roumanie.

Le volume d’affaires de l’activité Autres produits et services s'est élevé à 1,3 milliards d'euros, contre 1,7 milliards d'euros au premier trimestre de l'exercice 2025. La performance de ce segment d'activité reflète la situation temporaire et précédemment anticipée liée à la fin, au redimensionnement ou au report de programmes d'aide publique en Europe continentale.

Chiffre d’affaires au 1er trimestre de l’exercice 2026

Le Chiffre d'affaires total a atteint 308 millions d'euros au premier trimestre de l'exercice 2026, en croissance organique de +9,0% par rapport à l'année précédente, confirmant une dynamique de croissance robuste. Cette performance a été tirée par la trajectoire solide des revenus opérationnels de l'activité Avantages aux salariés et par la croissance toujours soutenue du Chiffre d'affaires issu du Float.

La croissance totale a atteint +6,6% au premier trimestre de l'exercice , comprenant un effet de change de -3,6% principalement lié à la dépréciation de la livre turque, et un effet de périmètre positif de +1,2%, lié à l'intégration des récentes acquisitions, dont Cobee, Benefício Fácil et Skipr.

Chiffre d’affaires total par nature

(en millions d’euros) 1e trimestre de

l'exercice 2026 1e trimestre de

l'exercice 2025 Croissance

organique (%) Croissance publiée

(%) Chiffre d'affaires opérationnel 268 249 9,1% 7,5% Chiffre d'affaires issu du Float 40 40 8,5% 0,8% Chiffre d'affaires total 308 289 9,0% 6,6%

Le Chiffre d'affaires opérationnel a atteint 268 millions d’euros, en croissance organique de +9,1% au premier trimestre de l'exercice 2026, soit une croissance totale de +7,5%, incluant un effet de périmètre de +1,4% et un effet de change de -3,0%. Pluxee a maintenu sa trajectoire solide de croissance opérationnelle, tirée par l’activité Avantages aux salariés.

Le Chiffre d'affaires issu du Float s’est élevé à 40 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2026, en croissance organique de +8,5%, soit une croissance totale de +0,8% incluant +0,1% d’effet de périmètre et -7,8% d’effet de change. La croissance organique du Chiffre d'affaires issu du Float a été soutenue par la hausse des taux d'intérêt au Brésil sur un an, combinée à une stratégie d'investissement tactique et opportuniste adaptée aux conditions de marché locales. Cette combinaison a permis de neutraliser le recul progressif des taux sur les autres marchés.

Chiffre d’affaires opérationnel par activité

(en millions d’euros) 1e trimestre de

l'exercice 2026 1e trimestre de

l'exercice 2025 Croissance

organique (%) Croissance publiée

(%) Avantages aux salariés 234 212 11,6% 10,2% Autres produits et services 34 37 -5,7% -8,2% Chiffre d'affaires opérationnel 268 249 9,1% 7,5%

L’activité Avantages aux salariés a généré un Chiffre d'affaires opérationnel de 234 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2026, en croissance organique de +11,6%, soit une croissance totale de +10,2% en incluant un effet de change de -3,1% et un effet de périmètre de +1,7%. Cette performance low double-digit a été portée par la solide trajectoire du volumes d'affaires, combinée à une légère amélioration du take-up rate par rapport à l'exercice précédent.

Les Autres produits et services ont généré un Chiffre d'affaires opérationnel de 34 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2026, représentant une évolution organique de -5,7%, contre 37 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2025. Cette performance, anticipée par le Groupe, reflète la fin, le redimensionnement ou le report de certains contrats d'aide publique en Europe Continentale.

Chiffre d’affaires opérationnel par région

(en millions d’euros) 1e trimestre de

l'exercice 2026 1e trimestre de

l'exercice 2025 Croissance

organique (%) Croissance publiée

(%) Europe continentale 110 105 2,7% 4,9% Amérique latine 112 98 14,3% 13,9% Reste du monde 46 46 12,6% (0,1%) Chiffre d'affaires opérationnel 268 249 9,1% 7,5%

En Europe continentale, le Chiffre d'affaires opérationnel a atteint 110 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2026, soit une croissance organique de +2,7% et une croissance totale de +4,9%, dont un effet de périmètre de +2,2%. Le momentum soutenu en Europe du Sud a été atténué par un environnement macroéconomique toujours exigeant dans le reste de la région. Celui-ci continue de peser sur le portefeuille d'utilisateurs finaux, qui a néanmoins commencé à se stabiliser. La région a également été affectée par les effets temporaires anticipés liés à l'activité d'aide publique, ainsi que par le calendrier de commande d'un contrat d'envergure en Roumanie.

En Amérique latine, le Chiffre d'affaires opérationnel a atteint 112 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2026, en croissance organique de +14,3%, soit une croissance totale de +13,9%, incluant un effet de change de -1,5%, principalement lié au Réal brésilien, et un effet de périmètre de +1,1%. Cette croissance organique, toujours très soutenue, a été portée par une forte dynamique commerciale au sein de la région, en particulier au Brésil, où le Groupe continue de tirer parti d’un environnement macroéconomique plus porteur, marqué notamment par une inflation persistante.

Dans le Reste du monde, le Chiffre d'affaires opérationnel s’est élevé à 46 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2026, affichant une croissance organique de +12,6% et une croissance totale de -0,1%, incluant un effet de change de -12,8%, principalement lié à l’évolution de la Livre turque. La Turquie est restée un moteur de croissance au premier trimestre de l’exercice 2026, tandis que de premiers signaux positifs ont été observés au Royaume-Uni et aux États-Unis, à la suite de la mise en œuvre d’initiatives structurelles, notamment le changement des équipes de management et le lancement de nouvelles plateformes d’engagement des collaborateurs.

Poursuite de l’exécution de la stratégie M&A

Pluxee a poursuivi l'exécution de sa feuille de route M&A, en finalisant deux nouvelles acquisitions :

En septembre 2025, le Groupe a finalisé l'acquisition à 100% de Skipr, un acteur innovant en forte croissance dans le domaine des avantages liés à la mobilité des salariés en Belgique et en France. Cette opération permettra à Pluxee d’accélérer son développement sur ce segment, d'enrichir son offre multi-avantages et de renforcer sa capacité d’innovation.

un acteur innovant en forte croissance dans le domaine des avantages liés à la mobilité des salariés en Belgique et en France. Cette opération permettra à Pluxee d’accélérer son développement sur ce segment, d'enrichir son offre multi-avantages et de renforcer sa capacité d’innovation. En décembre 2025, Pluxee a également finalisé l’acquisition à 100% de ProEves, acteur majeur en Inde des avantages aux salariés liés à la garde d’enfants. Le Groupe renforce ainsi sa position de leader en Inde, en pénétrant un segment clé d'avantages aux salariés, tout en consolidant son approche multi-‏avantages sur un marché en forte croissance.

Les deux opérations ont été intégralement financées à partir de la trésorerie existante, sans impact sur le niveau d'endettement du Groupe.

Pluxee est idéalement positionné pour poursuivre l’exécution de sa stratégie M&A, grâce à son pipeline riche et diversifié, couvrant différentes zones géographiques, tailles de transactions et contributions stratégiques.

Confirmation de l'ensemble des objectifs financiers pour l'exercice 2026

Le Groupe confirme tous ses objectifs financiers pour l’exercice 2026, tels que communiqués le 17 novembre 2025, soit:

Un Chiffre d'affaires total 3 stable incluant une légère baisse organique du Chiffre d'affaires issu du Float d’une année sur l’autre;

incluant une légère baisse organique du Chiffre d'affaires issu du Float d’une année sur l’autre; Une légère progression de la marge d’EBITDA récurrent 1 ;

; Un taux de conversion de trésorerie récurrente d'environ 80% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026.

Ces objectifs financiers reposent sur les hypothèses les plus conservatrices concernant le contenu de la réforme au Brésil et son calendrier d'implémentation, conformément au décret présidentiel. Ces objectifs tiennent également compte des impacts positifs des actions de mitigation ainsi que du plan d'adaptation du modèle opérationnel du Groupe, qui seront progressivement déployés, en ligne avec le calendrier de la réforme.

Au-delà de l’exercice 2026, les mesures réglementaires annoncées au Brésil, si elles étaient pleinement confirmées, continueraient d’avoir un impact sur les résultats financiers du Groupe au premier semestre de l’exercice 2027, Pluxee anticipant un retour à une trajectoire de croissance durable à compter du second semestre de l’exercice 2027.

Conférence téléphonique pour les investisseurs et analystes

Pluxee tiendra une conférence téléphonique en anglais le 7 janvier 2026 à 08h30 CET pour présenter son chiffre d’affaires du premier trimestre 2026.

Pour se connecter:

La diffusion en direct sera accessible sur www.pluxeegroup.com

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.pluxeegroup.com dans la section « Investisseurs – Résultats financiers et publications ».



Calendrier financier

Calendrier financier de l’exercice 2026

Résultats du premier semestre 2026 16 avril 2026 Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2026 3 juillet 2026 Résultats annuels de l’exercice 2026 29 octobre 2026 Assemblée annuelle des actionnaires pour l’exercice 2026 17 décembre 2026

Ces dates sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur le site Internet : www.pluxeegroup.com



À propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et à retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com



Annexes

Chiffre d’affaires total

Répartition du chiffre d’affaires total par nature

(en millions d’euros) 1e trimestre de l'exercice 2026 1e trimestre de l'exercice 2025 Croissance organique (%) Effet de périmètre (%) Effet de change (%) Croissance publiée (%) Chiffre d'affaires opérationnel 268 249 9,1% 1,4% -3,0% 7,5% Chiffre d'affaires issu du Float 40 40 8,5% 0,1% -7,8% 0,8% Chiffre d'affaires total 308 289 9,0% 1,2% -3,6% 6,6%

Répartition du chiffre d’affaires total par activité

(en millions d’euros) 1e trimestre de l'exercice 2026 1e trimestre de l'exercice 2025 Croissance organique (%) Effet de périmètre (%) Effet de change (%) Croissance publiée (%) Avantages aux salariés 271 249 11,2% 1,4% -3,8% 8,8% Autres produits et services 37 40 -4,6% –% -2,5% -7,1% Chiffre d'affaires total 308 289 9,0% 1,2% -3,6% 6,6%

Répartition du chiffre d’affaires total par région

(en millions d’euros) 1e trimestre de l'exercice 2026 1e trimestre de l'exercice 2025 Croissance organique (%) Effet de périmètre (%) Effet de change (%) Croissance publiée (%) Europe continentale 121 120 -0,4% 1,9% -0,0% 1,4% Amérique latine 131 112 17,2% 1,0% -1,6% 16,7% Reste du monde 56 58 12,9% –% -15,2% -2,4% Chiffre d'affaires total 308 289 9,0% 1,2% -3,6% 6,6%



Chiffre d’affaires opérationnel

Répartition du chiffre d’affaires opérationnel par activité

(en millions d’euros) 1e trimestre de l'exercice 2026 1e trimestre de l'exercice 2025 Croissance organique (%) Effet de périmètre (%) Effet de change (%) Croissance publiée (%) Avantages aux salariés 234 212 11,6% 1,7% -3,1% 10,2% Autres produits et services 34 37 -5,7% –% -2,5% -8,2% Chiffre d'affaires opérationnel 268 249 9,1% 1,4% -3,0% 7,5%

Répartition du chiffre d’affaires opérationnel par région

(en millions d’euros) 1e trimestre de l'exercice 2026 1e trimestre de l'exercice 2025 Croissance organique (%) Effet de périmètre (%) Effet de change (%) Croissance publiée (%) Europe continentale 110 105 2,7% 2,2% -0,0% 4,9% Amérique latine 112 98 14,3% 1,1% -1,5% 13,9% Reste du monde 46 46 12,6% –% -12,8% -0,1% Chiffre d'affaires opérationnel 268 249 9,1% 1,4% -3,0% 7,5%



Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reflètent les intentions, les convictions actuelles, les attentes et les hypothèses du groupe, y compris, sans s’y limiter, les hypothèses concernant les stratégies commerciales futures du Groupe et l’environnement dans lequel le groupe opère, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs importants échappant au contrôle du Groupe, qui pourraient faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels du Groupe soient significativement différents de ceux que ces déclarations prospectives expriment ou impliquent. Ces risques et incertitudes comprennent ceux discutés dans le Rapport Annuel de l'exercice 2025 de Pluxee, déposé le 30 octobre 2025 auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten, « AFM ») et de l’Autorité des Marchés Financiers, et disponible dans la section « Investisseurs – Résultats Financiers et Publications » du site Internet du Groupe : www.pluxeegroup.com. En conséquence, les lecteurs de ce communiqué de presse sont invités à utiliser ces déclarations prospectives avec la plus grande précaution. Ces déclarations prospectives sont faites à la date du présent communiqué de presse et le Groupe Pluxee décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou révisions des déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse afin de refléter tout changement dans les attentes ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont basées.

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation à investir dans des valeurs mobilières en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

_________________



1 Tel que communiqué le 17 novembre 2025.

2 Taux de rétention nette hors effet de cut-off lié au report de commande d’un programme d’avantages aux salariés en Roumanie.

3 À périmètre et taux de change constants.

