Digitalist Group Plc - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

 Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Plc

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 137633/5/4


 

Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-02

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 


 


 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 1800 Yksikköhinta: 2.25 EUR 

(2): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 2.26 EUR 


 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2): 

Volyymi: 2300 Keskihinta: 2.25217 EUR


