Digitalist Group Plc - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wilhelm Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Plc
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 137633/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-02
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1800 Yksikköhinta: 2.25 EUR
(2): Volyymi: 500 Yksikköhinta: 2.26 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (2):
Volyymi: 2300 Keskihinta: 2.25217 EUR