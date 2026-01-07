Bitget Membuka Dagangan TradFi kepada Semua Pengguna Selepas Permintaan Beta Memecah Rekod

VICTORIA, Seychelles, Jan. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, secara rasmi telah membuka suite dagangan TradFi kepada semua pengguna, selepas fasa beta peribadi menerima sambutan luar biasa, sekali gus mencatatkan aktiviti dagangan yang cemerlang dalam emas, forex dan aset makro global.

Pelancaran umum ini menandakan satu pencapaian penting dalam evolusi Bitget sebagai sebuah Universal Exchange (UEX). Selepas membuka akses beta pada bulan Disember, lebih daripada 80,000 pengguna telah menyertai senarai menunggu untuk meneroka dagangan di luar kripto, sekali gus mengesahkan permintaan kukuh terhadap satu platform tunggal yang menghubungkan aset digital dengan pasaran tradisional. Aktiviti sepanjang fasa ujian telah melebihi jangkaan, dengan XAU/USD merekodkan lebih daripada USD 100 juta dalam volum dagangan harian, menjadikannya salah satu prestasi paling kukuh sepanjang tempoh beta.

Dengan cerapan daripada fasa beta kini diintegrasikan ke dalam produk, Bitget TradFi memasuki fasa ketersediaan awam sepenuhnya untuk dengan rangkaian instrumen yang lebih pelbagai serta pelaksanaan yang lebih mantap. Pengguna kini boleh memperdagangkan 79 instrumen — merangkumi logam hingga forex, indeks dan komoditi — yang semuanya diselesaikan dalam USDT dan boleh diakses terus melalui akaun Bitget sedia ada mereka. Pengalaman ini direka bentuk agar kekal mesra kepada pedagang kripto, sambil membuka peluang untuk menerokai strategi makro tanpa perlu bertukar platform.

Pelancaran ini turut mengukuhkan visi Bitget sebagai UEX (Universal Exchange), di mana dagangan tidak lagi terasing mengikut kelas aset. Dengan mengintegrasikan emas, forex dan komoditi ke dalam ekosistem yang sama dengan kripto, Bitget sedang memposisikan dirinya sebagai sebuah platform yang dibina selaras dengan cara pedagang moden menilai risiko, kepelbagaian dan peluang. Kecairan mendalam, spread ketat dan pilihan leveraj yang fleksibel telah diperhalusi sepanjang fasa beta berdasarkan maklum balas pengguna, memastikan produk ini bersedia untuk diskalakan.

“Pedagang mahukan fleksibiliti untuk memilih antara aset dalam satu ekosistem yang bersatu,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Mereka juga mahukan kebebasan untuk bergerak antara pasaran kripto dan tradisional apabila keadaan berubah. TradFi yang dilancarkan secara rasmi kepada umum memberikan akses di satu platform tanpa halangan.”

Dengan TradFi kini dilancarkan sepenuhnya, Bitget terus memperluas definisi tentang apa yang boleh ditawarkan oleh sebuah bursa kripto. Langkah ini menandakan perubahan lebih luas dalam evolusi bursa, bukan sekadar sebagai tempat spekulasi, tetapi sebagai gerbang menyeluruh kepada pasaran global di bawah satu pengalaman dagangan yang bersatu.

Untuk mencuba Bitget TradFi sendiri, layari sini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget ialah Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna dengan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF dan aset dunia sebenar yang lain, di samping menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum, harga XRP serta harga mata wang kripto lain, semuanya dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang dikuasakan oleh AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Dalam dunia terdesentralisasi, Bitget Wallet ialah aplikasi kewangan harian yang dibangunkan untuk menjadikan kripto lebih mudah, selamat serta sebahagian daripada kewangan harian. Cadangan berkhidmat kepada lebih 80 juta pengguna, ia menghubungkan teknologi blockchain dengan kewangan dunia sebenar, serta menawarkan platform serba lengkap untuk deposit dan pengeluaran, berdagang, penjanaan pendapatan dan pembayaran yang lancar.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan yang paling mendebarkan di dunia.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk pada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman serta kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4c48046-0ee6-44f4-9de5-e271b8168812/ms