Digitalist Group Plc - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Wilhelm Rosenlew
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Plc
LEI: 743700AL68PUX6JMS644
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 137790/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-05
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000591698
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 2250 Yksikköhinta: 2.3 EUR
(2): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 2.26 EUR
(3): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 2.24 EUR
(4): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 2.2 EUR
(5): Volyymi: 1750 Yksikköhinta: 2.05 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5):
Volyymi: 11500 Keskihinta: 2.22804 EUR