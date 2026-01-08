Digitalist Group Plc - Johdon liiketoimet

 | Source: Digitalist Group Oyj Digitalist Group Oyj

Digitalist Group Plc - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

 Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Plc

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 137790/5/4


 

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-05

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 


 


 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 2250 Yksikköhinta: 2.3 EUR 

(2): Volyymi: 5000 Yksikköhinta: 2.26 EUR 

(3): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 2.24 EUR 

(4): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 2.2 EUR 

(5): Volyymi: 1750 Yksikköhinta: 2.05 EUR 


 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (5): 

Volyymi: 11500 Keskihinta: 2.22804 EUR


Recommended Reading