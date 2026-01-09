Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 1 januari 2026 tot 7 januari 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 21 november 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 1 januari 2026 tot 7 januari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 38 500 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 1 januari 2026 tot 7 januari 2026:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 1 januari 2026 Euronext Brussels — — — — — MTF CBOE — — — — — MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 2 januari 2026 Euronext Brussels 6 350 38,46 38,70 38,00 244 221 MTF CBOE 3 650 38,47 38,75 38,00 140 416 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 5 januari 2026 Euronext Brussels 6 000 38,54 39,15 38,10 231 240 MTF CBOE 3 500 38,53 39,10 38,10 134 855 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 6 januari 2026 Euronext Brussels 6 000 38,74 38,95 38,40 232 440 MTF CBOE 3 500 38,68 38,95 38,40 135 380 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 7 januari 2026 Euronext Brussels 6 000 39,03 39,35 38,65 234 180 MTF CBOE 3 500 39,04 39,35 38,70 136 640 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 38 500 38,68 39,35 38,00 1 489 372

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 510 aandelen heeft aangekocht in de periode van 1 januari 2026 tot 7 januari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 600 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 1 januari 2026 tot 7 januari 2026:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 1 januari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 2 januari 2026 10 37,70 37,70 37,70 377 5 januari 2026 1 100 38,54 38,70 38,20 42 394 6 januari 2026 200 38,45 38,45 38,45 7 690 7 januari 2026 200 38,80 38,80 38,80 7 760 Totaal 1 510 58 221





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 1 januari 2026 0 0,00 0,00 0,00 0 2 januari 2026 1 000 38,44 38,80 38,10 38 440 5 januari 2026 600 38,87 39,00 38,60 23 322 6 januari 2026 1 000 38,74 38,90 38,65 38 740 7 januari 2026 1 000 39,26 39,35 39,10 39 260 Totaal 3 600 139 762

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 22 363 aandelen.

Op 7 januari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 886 547 eigen aandelen aan, of 3,68% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage