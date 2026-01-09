Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 1 januari 2026 tot 7 januari 2026

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 21 november 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 1 januari 2026 tot 7 januari 2026, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 38 500 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 1 januari 2026 tot 7 januari 2026:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
1 januari 2026Euronext Brussels
 MTF CBOE
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
2 januari 2026Euronext Brussels6 35038,4638,7038,00244 221
 MTF CBOE3 65038,4738,7538,00140 416
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
5 januari 2026Euronext Brussels6 00038,5439,1538,10231 240
 MTF CBOE3 50038,5339,1038,10134 855
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
6 januari 2026Euronext Brussels6 00038,7438,9538,40232 440
 MTF CBOE3 50038,6838,9538,40135 380
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
7 januari 2026Euronext Brussels6 00039,0339,3538,65234 180
 MTF CBOE3 50039,0439,3538,70136 640
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 38 50038,6839,3538,001 489 372

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 510 aandelen heeft aangekocht in de periode van 1 januari 2026 tot 7 januari 2026 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 3 600 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 1 januari 2026 tot 7 januari 2026:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
1 januari 202600,000,000,000
2 januari 20261037,7037,7037,70377
5 januari 20261 10038,5438,7038,2042 394
6 januari 202620038,4538,4538,457 690
7 januari 202620038,8038,8038,807 760
Totaal1 510   58 221


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
1 januari 202600,000,000,000
2 januari 20261 00038,4438,8038,1038 440
5 januari 202660038,8739,0038,6023 322
6 januari 20261 00038,7438,9038,6538 740
7 januari 20261 00039,2639,3539,1039 260
Totaal3 600   139 762

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 22 363 aandelen.

Op 7 januari 2026 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 886 547 eigen aandelen aan, of 3,68% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

