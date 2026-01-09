Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 9 januari 2026 – 17u40 CET

Openbaarmaking van kennisgeving ontvangen van BNP Paribas

Fagron heeft een kennisgeving ontvangen op grond van de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen van BNP Paribas Asset Management Holding.

Kennisgeving van BNP Paribas Asset Management Holding

Op 7 januari 2026 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen dat het aandeelhouderschap van BNP Paribas Asset Management Holding, de kennisgevingsdrempel van 3% heeft gepasseerd door de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

De kennisgeving vindt plaats door een ‘moederonderneming of een controlerende persoon’.

Op 31 december 2025 bezat BNP Paribas Asset Management Holding in totaal 2,405,870 stemrechten, allemaal gehouden door BNP Paribas Asset Management Europe SAS.

Als gevolg van de fusie tussen BNP Paribas Asset Management Europe SAS en AXA Investment Managers SA op 31/12/2025 heeft de som van de posities van de twee entiteiten geleid tot het overschrijden van de drempel van 3%.

Op basis van de noemer van 73.668.904 (totaal aantal stemrechten), bezat BNP Paribas Asset Management Holding op 31 december 2025 3,27% van het totaal aantal stemrechten.

De aandelen worden beheerd door de genoemde beleggingsentiteit voor discretionair beheer binnen meerdere portefeuilles namens onderliggende cliënten, op basis van beleggingsbeheerovereenkomsten waarbij de cliënt de uitoefening van het stemrecht heeft gedelegeerd aan de betrokken beheerder. Deze openbaarmaking dient om weer te geven dat het totaal van aan BNP Paribas Asset Management Holding gelieerde beleggingsbeheerentiteiten namens meerdere beheerde portefeuilles op 31 december 2025 de drempel van 3% heeft overschreden.

Over Fagron

Fagron is het toonaangevende internationale bedrijf dat actief is op het gebied van farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 35 landen over de hele wereld.

Het Belgische bedrijf Fagron NV is gevestigd op Venecoweg 20A in Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het tickersymbool 'FAGR'. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd door het Nederlandse bedrijf Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

