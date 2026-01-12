Festi hf.: Endurkaup vika 2

Í 2. viku 2026 keypti Festi alls 195.000 eigin hluti fyrir 63.850.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímiMagnVerðKaupverð
Vika 25.1.202512:07           35.000326,00    11.410.000
Vika 26.1.202514:13           40.000326,00    13.040.000
Vika 27.1.202614:13           40.000325    13.000.000
Vika 29.1.202613:13           80.000330    26.400.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 3.580.000 hluti eða 1,15% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.028.774 eigin hluti fyrir 336.395.420 kr. og á í dag 3.775.000 hluti sem samsvarar 1,21% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


