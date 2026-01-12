Festi hf.: Endurkaup vika 2

Í 2. viku 2026 keypti Festi alls 195.000 eigin hluti fyrir 63.850.000 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tími
|Magn
|Verð
|Kaupverð
|Vika 2
|5.1.2025
|12:07
|35.000
|326,00
|11.410.000
|Vika 2
|6.1.2025
|14:13
|40.000
|326,00
|13.040.000
|Vika 2
|7.1.2026
|14:13
|40.000
|325
|13.000.000
|Vika 2
|9.1.2026
|13:13
|80.000
|330
|26.400.000
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 3.580.000 hluti eða 1,15% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.028.774 eigin hluti fyrir 336.395.420 kr. og á í dag 3.775.000 hluti sem samsvarar 1,21% af hlutafé félagsins. Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 3. desember 2025 í tilkynningu til Nasdaq Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 825 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).