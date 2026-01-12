Information réglementée

Paris, 12 janvier 2026

DECLARATION EXERCICE 2026/10 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 5 janvier au 9 janvier 2026

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché 213800RQNIQT48SEEO85 5-Jan-26 NL0015001W49 30 866 12,9902 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 5-Jan-26 NL0015001W49 19 965 12,9517 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 5-Jan-26 NL0015001W49 500 12,7300 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 6-Jan-26 NL0015001W49 36 004 12,9968 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 6-Jan-26 NL0015001W49 19 996 12,9878 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 7-Jan-26 NL0015001W49 31 100 13,1981 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 7-Jan-26 NL0015001W49 24 900 13,1505 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 7-Jan-26 NL0015001W49 4 000 13,1063 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 8-Jan-26 NL0015001W49 37 242 12,7871 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 8-Jan-26 NL0015001W49 20 638 12,7765 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 8-Jan-26 NL0015001W49 4 120 12,7103 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 9-Jan-26 NL0015001W49 35 891 12,7505 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 9-Jan-26 NL0015001W49 25 109 12,7363 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 9-Jan-26 NL0015001W49 4 000 12,7400 TQE

