Information réglementée 

Paris, 12 janvier 2026 

DECLARATION EXERCICE 2026/10 DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES 

Période du : 5 janvier au 9 janvier 2026 

Emetteur : Pluxee N.V. 

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49) 

Présentation agrégée par jour et par marché.

Code Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
213800RQNIQT48SEEO855-Jan-26NL0015001W4930 86612,9902XPAR
213800RQNIQT48SEEO855-Jan-26NL0015001W4919 96512,9517DXE
213800RQNIQT48SEEO855-Jan-26NL0015001W4950012,7300TQE
213800RQNIQT48SEEO856-Jan-26NL0015001W4936 00412,9968XPAR
213800RQNIQT48SEEO856-Jan-26NL0015001W4919 99612,9878DXE
213800RQNIQT48SEEO857-Jan-26NL0015001W4931 10013,1981XPAR
213800RQNIQT48SEEO857-Jan-26NL0015001W4924 90013,1505DXE
213800RQNIQT48SEEO857-Jan-26NL0015001W494 00013,1063TQE
213800RQNIQT48SEEO858-Jan-26NL0015001W4937 24212,7871XPAR
213800RQNIQT48SEEO858-Jan-26NL0015001W4920 63812,7765DXE
213800RQNIQT48SEEO858-Jan-26NL0015001W494 12012,7103TQE
213800RQNIQT48SEEO859-Jan-26NL0015001W4935 89112,7505XPAR
213800RQNIQT48SEEO859-Jan-26NL0015001W4925 10912,7363DXE
213800RQNIQT48SEEO859-Jan-26NL0015001W494 00012,7400TQE

A propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe, et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. 

Pour plus d’informations :  www.pluxeegroup.com 

Contacts

Médias
Cecilia de Pierrebourg
+33 6 03 30 46 98
cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com		Analysts and Investors
Pauline Bireaud
+ 33 6 22 58 83 51
pauline.bireaud@pluxeegroup.com

