Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 13.1.2026

Aspo OyjPörssitiedote13.1.2026 
    
    
Aspo Oyj: Omien osakkeiden hankinta 13.1.2026  
    
Helsingin Pörssi   
    
Päivämäärä13.1.2026  
PörssikauppaOsto  
OsakelajiASPO  
Osakemäärä2 000osaketta 
Keskihinta/ osake             7,0400EUR 
Kokonaishinta14 080,00EUR 
    
    
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 13.1.2026  
tehtyjen kauppojen jälkeen: 117 552 kpl.  
    
Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 
N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun  
asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti.  
    
    
Aspo Oyj:n puolesta   
    
Nordea Pankki Oyj   
    
    
Sami HuttunenIlari Isomäki  
    
Lisätietoja:   
Erkka Repo, talous- ja rahoitusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 5827 971, erkka.repo@aspo.com
    
    
www.aspo.fi   


