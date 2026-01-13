COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres décembre 2025

Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n° 2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN :552018731     LEI :969500Q0TXUSFDLH3940
Dénomination sociale de l'émetteur :LEBON      
           
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)actions Date de début du programme 21/05/2025
           
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
           
Opérations du mois de :décembre-25       
           
I. INFORMATIONS CUMULEES
           
           
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :39 163 3,34%
           
Solde au 30/11/2025, date de la dernière déclaration :    45 635  
           
Nombre de titres achetés dans le mois :     1 488  
Nombre de titres vendus dans le mois :     654  
Nombre de titres transférés (1) dans le mois        
Nombre de titres annulés dans le mois :        
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois   
           
           
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
           


II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
01/12/2025GILBERT DUPONTVente1Liquidite92,6000 €92,6000 € 
01/12/2025GILBERT DUPONTAchat70Liquidite91,8571 €6 430,0000 € 
01/12/2025GILBERT DUPONTAchat57Rachat92,6000 €5 278,2000 € 
02/12/2025GILBERT DUPONTAchat61Rachat92,0000 €5 612,0000 € 
02/12/2025GILBERT DUPONTVente48Liquidite90,9667 €4 366,4000 € 
03/12/2025GILBERT DUPONTVente35Liquidite92,1143 €3 224,0000 € 
03/12/2025GILBERT DUPONTAchat63Rachat92,0000 €5 796,0000 € 
04/12/2025GILBERT DUPONTAchat61Rachat92,8000 €5 660,8000 € 
04/12/2025GILBERT DUPONTVente32Liquidite92,6875 €2 966,0000 € 
05/12/2025GILBERT DUPONTVente47Liquidite93,5319 €4 396,0000 € 
05/12/2025GILBERT DUPONTAchat44Liquidite92,4818 €4 069,2000 € 
05/12/2025GILBERT DUPONTAchat63Rachat93,8000 €5 909,4000 € 
08/12/2025GILBERT DUPONTAchat63Rachat94,0000 €5 922,0000 € 
08/12/2025GILBERT DUPONTVente37Liquidite93,5135 €3 460,0000 € 
08/12/2025GILBERT DUPONTAchat28Liquidite92,8000 €2 598,4000 € 
09/12/2025GILBERT DUPONTVente22Liquidite92,5091 €2 035,2000 € 
09/12/2025GILBERT DUPONTAchat20Liquidite92,3000 €1 846,0000 € 
09/12/2025GILBERT DUPONTAchat65Rachat92,4000 €6 006,0000 € 
10/12/2025GILBERT DUPONTAchat59Rachat92,2000 €5 439,8000 € 
10/12/2025GILBERT DUPONTVente15Liquidite92,4000 €1 386,0000 € 
10/12/2025GILBERT DUPONTAchat5Liquidite92,2000 €461,0000 € 
11/12/2025GILBERT DUPONTVente20Liquidite92,6000 €1 852,0000 € 
11/12/2025GILBERT DUPONTAchat10Liquidite92,4000 €924,0000 € 
11/12/2025GILBERT DUPONTAchat63Rachat92,4000 €5 821,2000 € 
12/12/2025GILBERT DUPONTAchat58Rachat93,0586 €5 397,4000 € 
12/12/2025GILBERT DUPONTVente88Liquidite93,2273 €8 204,0000 € 
12/12/2025GILBERT DUPONTAchat18Liquidite93,2000 €1 677,6000 € 
15/12/2025GILBERT DUPONTVente66Liquidite94,0000 €6 204,0000 € 
15/12/2025GILBERT DUPONTAchat40Liquidite93,6800 €3 747,2000 € 
15/12/2025GILBERT DUPONTAchat64Rachat94,4000 €6 041,6000 € 
16/12/2025GILBERT DUPONTAchat64Rachat94,0000 €6 016,0000 € 
16/12/2025GILBERT DUPONTAchat11Liquidite93,9818 €1 033,8000 € 
17/12/2025GILBERT DUPONTVente40Liquidite93,9500 €3 758,0000 € 
17/12/2025GILBERT DUPONTAchat61Rachat94,0000 €5 734,0000 € 
18/12/2025GILBERT DUPONTVente32Liquidite94,0000 €3 008,0000 € 
19/12/2025GILBERT DUPONTVente20Liquidite94,0000 €1 880,0000 € 
22/12/2025GILBERT DUPONTVente102Liquidite94,3118 €9 619,8000 € 
22/12/2025GILBERT DUPONTAchat47Liquidite93,8000 €4 408,6000 € 
22/12/2025GILBERT DUPONTAchat58Rachat95,7069 €5 551,0000 € 
23/12/2025GILBERT DUPONTVente10Liquidite96,0000 €960,0000 € 
24/12/2025GILBERT DUPONTVente23Liquidite96,3043 €2 215,0000 € 
24/12/2025GILBERT DUPONTAchat61Rachat96,5279 €5 888,2000 € 
29/12/2025GILBERT DUPONTAchat65Rachat96,4000 €6 266,0000 € 
29/12/2025GILBERT DUPONTAchat44Liquidite96,2273 €4 234,0000 € 
30/12/2025GILBERT DUPONTAchat24Liquidite96,0083 €2 304,2000 € 
30/12/2025GILBERT DUPONTAchat21Rachat96,2000 €2 020,2000 € 
31/12/2025GILBERT DUPONTAchat40Rachat96,5200 €3 860,8000 € 
31/12/2025GILBERT DUPONTVente16Liquidite96,4625 €1 543,4000 € 
31/12/2025GILBERT DUPONTAchat80Liquidite96,6000 €7 728,0000 € 


III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / VenteNombre de
titres		Cours de la
transaction		MontantOpération dérivée
sous-jacente (1)		Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser


IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) 
          
Date de
transaction
jj/mm/aaaa

 		Nom de
l'intermédiaire

 		Achat / Vente

 		Options d'achat / Terme

 		Échéance

 		Prix d'exercice

 		Prime

 		Marché organisé /
gré à gré

 		Commentaires

 		 
 


V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES 
          
Date de
transaction
jj/mm/aaaa

 		Nom de
l'intermédiaire

 		Achat / Vente

 		Options d'achat / Terme

 		Échéance

 		Prix d'exercice

 		Prime

 		Marché organisé /
gré à gré

 		Commentaires

 		 
 

Pièce jointe


Attachments

Rachat d'actions 12.2025 Compagnie Lebon

