Digitalist Group Plc - Johdon liiketoimet

Digitalist Group Plc - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

 Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Plc

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 138267/5/4


 

Liiketoimen päivämäärä: 2026-01-07

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS 


 


 

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 1500 Yksikköhinta: 2.05 EUR 

(2): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 2.02 EUR 

(3): Volyymi: 4100 Yksikköhinta: 2 EUR 

(4): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 2 EUR 

(5): Volyymi: 1650 Yksikköhinta: 2 EUR 

(6): Volyymi: 5100 Yksikköhinta: 2 EUR 

(7): Volyymi: 4000 Yksikköhinta: 2 EUR 

(8): Volyymi: 6700 Yksikköhinta: 2 EUR 

(9): Volyymi: 1276 Yksikköhinta: 2 EUR 


 

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (9): 

Volyymi: 26326 Keskihinta: 2.00361 EUR


