Selskabsmeddelelse

for ROCKWOOL A/S

Meddelelse nr. 04 – 2026

til Nasdaq Copenhagen

14. januar 2026

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 7. – 13. januar 2026 er foretaget følgende køb:

Dato Antal B-aktier Gennemsnitlig købspris



B-aktier (DKK) Samlet beløb



B-aktier (DKK) [I alt, seneste meddelelse] 4.155.500 1.078.156.546 7. januar 2026 15.000 225,61 3.384.150 8. januar 2026 17.000 222,71 3.786.070 9. januar 2026 15.000 226,33 3.394.950 12. januar 2026 17.000 221,31 3.762.270 13. januar 2026 35.000 208,03 7.281.050 Akkumuleret under programmet (B-aktier) 4.254.500 1.099.765.036

ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.701.356 B-aktier svarende til 2,22 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 7. – 13. januar 2026 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:

Kim Junge Andersen

Senior Vice President, CFO

ROCKWOOL A/S

+45 46 55 80 15

