ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 04 – 2026
til Nasdaq Copenhagen        

14. januar 2026

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 7. – 13. januar 2026 er foretaget følgende køb:

DatoAntal B-aktierGennemsnitlig købspris

B-aktier (DKK)		Samlet beløb

B-aktier (DKK)
[I alt, seneste meddelelse]4.155.500 1.078.156.546
7. januar 202615.000225,613.384.150
8. januar 202617.000222,713.786.070
9. januar 202615.000226,333.394.950
12. januar 202617.000221,313.762.270
13. januar 202635.000208,037.281.050
Akkumuleret under programmet (B-aktier)4.254.500 1.099.765.036

ROCKWOOL A/S ejer herefter 4.701.356 B-aktier svarende til 2,22 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 7. – 13. januar 2026 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:        

Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15

